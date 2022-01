Lionel Scaloni antes del partido con Colombia: las dificultades para armar el equipo y por qué quiere jugadores egoístas

Lionel Scaloni no pudo viajar a Calama para el encuentro ante Chile, por el contagio de Covid, pero ya está listo para volver a conducir a la selección en el siguiente duelo, ante Colombia.

De cara al partido que se jugará este martes, desde las 20.30, en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, el entrenador argentino dialogó con la prensa y dejó demasiadas dudas respecto de la formación, por la suspensiones y las lesiones. Pero entre las diferentes variantes que maneja, mencionó que un punto clave es la situación de Lucas Ocampos, el mediocampista de Sevilla, que está lesionado en el tobillo derecho.

Lucas Ocampos estuvo algún tiempo fuera de la selección, pero ahora tiene una nueva oportunidad AFP

“Lucas Ocampos está con algún problema, pero si se recupera tendrá un lugar en el equipo -aseguró el DT-. Si no está disponible, varía mucho la situación, por eso todavía no definimos el equipo. Además de los cambios que tenemos que hacer por las sanciones (no estarán De Paul, Paredes, Otamendi y Tagliafico), estamos esperando por la evolución del Papu (Gómez) y su tobillo. En algunos puestos estamos cortos. Por ahí pasa la preocupación, pero en cuanto al compromiso de los jugadores estamos perfectos”.

Pero al hablar respecto de las posibilidades de que algunos jugadores dejen su lugar en caso de no sentirse bien físicamente, dejó una frase sobre lo que espera del comportamiento de sus futbolistas. “ Les digo a mis jugadores que tienen que estar siempre disponibles. Que tienen que ser egoístas y no darle la oportunidad a otro compañero . Nosotros no nos casamos con nadie. Después decidimos quién sigue en el equipo”, argumentó.

Y sobre las dificultades que la competencia entre jugadores de tanto nivel puede generar, agregó: “Siempre algún jugador bueno va a quedar afuera. Si uno busca equilibrio, eso va a pasar. A lo largo de los años pasó, porque es la selección argentina. Incluso hay muchos muy buenos que ni siquiera están convocados. Ahora, si querés poner cuatro delanteros, lo hacés y después vemos cómo te arreglás para defender. Nosotros siempre fuimos claros respecto de cómo vamos a administrar los minutos de los jugadores. Y también agradecemos el comportamiento de los jugadores para aceptar lo que decidimos”.

Lo que le dejó el partido con Chile

Acerca del encuentro con Chile en Calama, Scaloni comentó: “Fue raro verlo por televisión y tratar de comunicarse lo más rápido posible. Las llamadas pueden llegar, pero la conexión falla muchas veces. Y en algunos casos puntuales hay que tomar decisiones en el momento. Fue un trabajo increíble de los muchachos (por su cuerpo de asistentes)”.

Di María y Lautaro, dos hombres clave en el equipo de Scaloni

También comparó el desarrollo del último encuentro con lo que puede esperarse del encuentro de mañana en Córdoba, ante Colombia. “A veces el rival te somete. Chile iba perdiendo y nos sometió -reconoció-. Pero hubo momentos puntuales en los que salimos rápido con la pelota. Si salíamos mejor, podíamos haber tenido más oportunidades. Mañana va a ser parecido el partido, porque el rival tiene obligaciones. Si atacan con mucha gente, nosotros vamos a tener espacios y necesitamos aprovecharlos”.

Respecto de la posibilidad de que Paulo Dybala actúe desde el comienzo, dijo que es posible. Sin embargo, no aclaró en qué posición lo hará. Y mucho tiene que ver, cómo se dijo, la situación de Ocampos. “Si jugamos con dos delanteros, Dybala puede ser media punta y si jugamos con uno solo puede ser tranquilamente el 9 del equipo. Ha jugado a la derecha como falso extremo, también. Lo puede hacer. Sabe muy bien que lo vemos. Confiamos en él y por eso está acá”.