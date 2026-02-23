Los memes por la derrota de River ante Vélez en el Torneo Apertura 2026

River Plate perdió este domingo con Vélez Sarsfield 1 a 0 en el estadio José Amalfitani en el encuentro correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura 2026, la de los interzonales. La tercera derrota seguida puso en veremos la continuidad de Marcelo Gallardo como entrenador y, a la vez, despertó un sinfín de memes en las redes sociales.

El único tanto del encuentro lo hizo Manuel Lanzini apenas iniciado el cotejo, a los cinco minutos. El propio mediocampista recuperó la pelota en la mitad de la cancha, armó una pared con Matías Pellegrini y, juntos, quebraron la línea de volantes del rival. El ex-Estudiantes de La Plata condujo en diagonal desde la izquierda hacia el centro y antes de entrar al área abrió el balón para ‘Manu’. Este engancho hacia adentro y sacó un remate raso al primer palo que pegó justamente en el poste y entró a pesar de la estirada de Franco Armani -fue reemplazado en el entretiempo por Santiago Beltrán-.

Por su pasado en el Millonario, club en el que se formó y debutó profesionalmente, el exjugador de la selección argentina y West Ham en la Premier League de Inglaterra no celebró y se llevó sus manos a la cara en señal de pedido de disculpas. “No tengo nada que decirle a los hinchas de River, yo soy hincha de River de chiquito, me crié ahí. Pero ahora estoy en esta institución y tengo que defender estos colores”, expresó el futbolista luego del encuentro.

El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto sigue como único líder del Grupo A del Torneo Apertura con 14 puntos producto de cuatro victorias y dos empates. Es uno de los cinco invictos que tiene el certamen junto a Estudiantes de La Plata, Tigre, Defensa y Justicia y Belgrano de Córdoba y en la próxima fecha, el miércoles 25 de febrero, recibirá a Deportivo Riestra.

El Millonario, en contrapartida, sufrió la tercera derrota seguida en el Torneo Apertura y, teniendo en cuenta también el Clausura 2025, lleva apenas dos victorias, tres empates y 10 caídas en sus últimos 15 duelos. En el actual campeonato quedó décimo en la zona B con siete unidades. Su próximo rival será Banfield el jueves 26 de febrero en el estadio Monumental.

Los mejores memes de Vélez vs. River

