escuchar

Este sábado, desde las 11 (hora argentina), Manchester City y Nottingham Forest se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 6 de la Premier League 2023-24. El encuentro, que servirá de reencuentro para los campeones del mundo Julián Álvarez y Gonzalo Montiel (ambos serían titulares), se disputa en el Etihad Stadium y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El combinado citizen, último campeón de la Primera División inglesa, se mantiene como el único líder del certamen con 15 puntos conseguidos en las primeras cinco jornadas, ya que en todas sumó de a tres. En la última fecha venció por 3 a 1 a West Ham con goles del belga Jeremy Doku, el noruego Erling Haaland y el portugués Bernardo Silva (el inglés James Ward-Prowse anotó para los Hummers). Además, viene de derrotar por 3 a 1 a Estrella Roja de Belgrado, con un doblete de Julián y un tanto de Rodri, en el debut en la incipiente Champions League en la que también defiende el título.

Montiel y Álvarez, ex compañeros en River y campeones del mundo con la selección, se enfrentarán Reuters

Los Tricky Trees, por su parte, lograron buenos resultados en la primera parte de la temporada y se ubican en el octavo lugar de la tabla de posiciones con siete unidades cosechadas gracias a dos triunfos, dos derrotas y un empate. Vienen de igualar 1 a 1 con Burnley con un gol del inglés Callum Hudson-Odoi (el suizo Zeki Amdouni convirtió para los vinotintos), en el primer encuentro de Montiel como titular desde su llegada al club proveniente de Sevilla.

Manchester City vs. Nottingham Forest: cómo ver online

El encuentro se disputa este sábado a las 11 (horario argentino) en el Etihad Stadium y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de su cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

En la previa del encuentro, Josep Guardiola, DT de Manchester City, afirmó que Bernardo Silva no estará disponible por al menos una semana por una molestia muscular. Además, destacó el presente de Julián Álvarez, uno de los mejores jugadores del equipo en las últimas semanas: “Siempre se comporta bien, aún cuando no juega, sea campeón del mundo o no. Tiene la dosis perfecta de decepción cuando no entra pero siempre está listo para la oportunidad”, afirmó.

Josep 'Pep' Guardiola felicita a Julián Álvarez, la figura del triunfo del City ante West Ham Kin Cheung - AP

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Manchester City corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.15 contra los 23.00 que se repagan por un triunfo de Nottingham Forest. El empate, por su parte, cotiza cerca de 8.30.

Posibles formaciones

Manchester City : Ederson; Kyle Walker, Ruben Dias, Josko Gvardiol, Manuel Akanji; Rodri Hernández, Matheus Nunes; Julián Álvarez, Phil Foden, Jeremy Doku y Erling Haaland.

: Ederson; Kyle Walker, Ruben Dias, Josko Gvardiol, Manuel Akanji; Rodri Hernández, Matheus Nunes; Julián Álvarez, Phil Foden, Jeremy Doku y Erling Haaland. Nottingham Forest: Matt Turner; Gonzalo Montiel, Ola Aina, Scott Mckenna, Joe Worral, Nuno Tavares; Andrey Santos, Orel Mangala, Nicolás Domínguez; Callum Hudson-Odoi y Taiwo Awoniyi.