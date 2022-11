Manchester United le saldrá al cruce a Cristiano Ronaldo: todo conduce a un divorcio irreversible

escuchar

Tal como podía desprenderse de las explosivas declaraciones del goleador el último domingo contra el director técnico Erik Ten Hag y la conducción del club, los caminos de Cristiano Ronaldo y Manchester United tienden a bifurcarse para después del Mundial de Qatar. Durante una entrevista televisiva, el portugués dijo sentirse “traicionado” por el entrenador y por otras dos o tres personas poderosas, que en su opinión quieren verlo “fuera del club”.

Como las duras expresiones de Cristiano se dieron en un ámbito de serenidad y reflexión, cabe deducir que tenían por objetivo romper definitivamente relaciones con Manchester United. Si ese era su propósito, va en camino de hacerse realidad, porque Ten Hag, según información de The Times, le transmitió a la dirigencia que no lo quiere más en el plantel.

El pensamiento del DT neerlandés va en sintonía con el de la conducción del club, que evalúa que el equipo realiza una aceptable campaña en la Premier League sin depender de Cristiano, mientras éste pasa más tiempo en el banco que en el campo.

Las explosivas críticas de CR7 a Manchester United

Manchester United todavía no anunció medidas, a la espera de que este miércoles o jueves se emita la entrevista completa por TalkTV. Los asesores letrados de la entidad ya están trabajando sobre los dichos de CR7 en la primera entrega del programa Piers Morgan uncensored (Piers Morgan sin censura). En el estudio de TV, Cristiano dijo sentirse “una oveja negra”.

Su relación con Ten Hag difícilmente tenga retorno: “No le tengo respeto porque él no me muestra respeto. Si vos no me tenés respeto, yo nunca lo tendré por vos”.

Sus cuestionamientos alcanzaron a la gestión del club: “Creo que los hinchas deberían saber la verdad. Quiero lo mejor para el United, para eso volví. Pero hay cosas dentro que no nos ayudan a alcanzar el nivel top, como el del City, Liverpool e incluso ahora Arsenal. Me encanta el United, amo a los aficionados, siempre están de mi lado. Pero si quiere mejorar, tiene que cambiar muchas cosas, muchas cosas”.

Ante el revuelo que causaron las palabras del delantero, Manchester United emitió un comunicado sobre los pasos por seguir: “Manchester United toma nota de la cobertura de los medios de comunicación en relación con una entrevista con Cristiano Ronaldo. El club considerará la respuesta después de que se hayan establecido todos los hechos”.

Cristiano Ronaldo con Alejandro Garnacho, el argentino que lo tiene por ídolo Naomi Baker - Getty Images Europe

La nota de la entidad exalta un espíritu colectivo que oposita al individualismo que mostró Cristiano: “Nuestro enfoque sigue siendo hacia la preparación de la segunda mitad de la temporada y la continuación del impulso, la creencia y la unión que se está construyendo entre los jugadores, el gerente, el personal y los aficionados”. Tras la fecha del domingo, Ten Hag se queda una semana trabajando en el predio de Carrington y manteniendo reuniones con los dirigentes, antes del receso por el Mundial.

En 14 fechas de la Premier League, Cristiano fue titular en cuatro partidos y en otros seis ingresó desde el banco. Protagonizó apenas 520 de los 1260 minutos posibles. Conquistó apenas un gol, el 9 de octubre, en el 2-1 sobre Everton. Más presencia mostró en la Europa League: estuvo desde el comienzo en las seis jornadas, con dos tantos, ambos en los partidos ante Sheriff Tiraspol.

Las estadísticas marcan un contraste en la producción de Manchester United según está Cristiano como titular o no. La proporción de triunfos es de 70 por ciento sin su concurso, y de 25 con él desde el comienzo. El promedio de puntos por partido es de 2,2 y 1, respectivamente. El de goles marcados, 2,2 y 0,5. El de goles recibidos: 1,8 y 1,3. Y la media de kilómetros recorridos, 107,5 y 103.

Estadísticas: Manchester United con Cristiano Ronaldo como titular (izquierda) y sin él (derecha).

CR7 no estuvo entre los convocados de Manchester United que el último domingo vencieron por 2-1 a Fulham, con un gol en el tiempo adicional del argentino Alejandro Garnacho, que admitió tener por ídolo a Cristiano.

El 19 de octubre se había dado otro coletazo, cuando el portugués, siendo suplente, se fue al vestuario unos minutos antes de que finalizara el partido que Manchester United le ganó por 2-0 a Tottenham. Ofuscado porque no ingresaba, Cristiano enfiló hacia el vestuario y en el camino no respondió al saludo de unos chicos que le tendieron la mano desde la tribuna. Tras ese cotejo, Ten Hag intentó poner paños fríos cuando fue consultado por la decisión del jugador que desafió su autoridad: “Lidiaré con eso mañana, no hoy. Ahora estamos celebrando esta victoria”.

En su descargo televisivo, Cristiano había salvado solamente la figura de Alex Ferguson, el director técnico que obtuvo 39 títulos durante una gestión de 27 años y recomendó su contratación desde Sporting, de Lisboa, cuando el portugués tenía 17 años. “No sé qué le pasa a Manchester desde que Alex se fue. El club no ha evolucionado. Cero progreso, volví y sigue todo igual, hasta en la cocina. Alex sabe mejor que nadie que el club no va por el camino que merece. Todo el mundo lo sabe, el club no avanza. La gente que no se da cuenta, no quiere verlo; es ciega”, disparó Ronaldo.

Cristiano Ronaldo marcó un solo gol en lo que transcurrió de la Premier League. Barrington Coombs - PA Images - PA Images

El goleador dijo también haberse senido poco acompañado humanamente por el United en un momento delicado de su vida personal, cuando su esposa perdió un embarazo: “Los hinchas de Liverpool hicieron un minuto de silencio por la muerte de mi hijo; realmente me sorprendió. En Manchester United jamás mostraron empatía por la situación que yo viví, nunca”.

Poco después de que termine el Mundial, en enero se abrirá en Europa el mercado de pases de invierno. El escenario está planteado para que a Cristiano no se vuelva a verlo con la camiseta del United. Queda por saber si encontrará equipo –ya a mitad de año no hubo ofertas ni clubes dispuestos a asumir su millonario contrato– o si su divorcio con Manchester United seguirá siendo tramitado bajo un mismo techo.

