Manchester United: un banco qatarí y un millonario británico se mantienen en la pugna por comprar el club

escuchar

Después de una primera campaña de ofertas prudentes, los candidatos a comprar el club de fútbol Manchester United, entre ellos un banco qatarí y el millonario británico Jim Ratcliffe, presentaron este miércoles sus ofertas mejoradas, sin que por el momento se conozca si los propietarios actuales, la familia Glazer, accederán a ceder el control de la entidad en la que juegan en la Premier League los argentinos Lisandro Martínez y Alejandro Garnacho.

El Qatar Islamic Bank (QIB) presidido por el jeque Jassim Bin Hamad Al Thani, uno de los potenciales candidatos a comprar el Manchester United, realizó una segunda oferta por el club inglés, confirmó este miércoles a la agencia AFP una fuente cercana a la operación. Los candidatos tenían hasta las 21 horas de Londres para mejorar las ofertas realizadas el mes pasado, aunque la cadena de televisión Sky Sports informó que el banco de inversiones Raine, encargado de pilotar la operación, habría ampliado ese plazo, lo que dejaría aún la posibilidad de mejorar las propuestas.

El empresario británico Jim Ratcliffe visitó Old Trafford el 17 de marzo pasado.

La fuente, que no dio más detalles de la oferta catarí, sí aseguró a la AFP que el jeque Jassim estaba “confiado” de haber realizado “la mejor oferta”. Según la prensa británica, el otro gran pretendiente a hacerse con el United, el multimillonario Ratcliffe, propietario del grupo petroquímico Ineos, también ha presentado una oferta mejorada. Estos dos candidatos habían valorado el club en la primera subasta en unos 5.500 millones de dólares, una cantidad alejada de las pretensiones de los actuales propietarios, que esperaban obtener 7.300 millones de dólares, un récord por un club deportivo.

Según varios medios europeos, las dos ofertas superarían los 6.200 millones de dólares, lo que ya constituiría una cifra récord. El futuro de este proceso, no obstante, es incierto. “Las próximas etapas dependerán del vendedor. No esperamos una respuesta inmediata”, indicó la fuente cercana a la operación. También es posible que no hayan trascendido otras ofertas realizadas al Raine.

Varios fondos de inversión también se habían mostrado interesados en comprar paquetes accionarios del club, sin necesidad de tener la mayoría o el control de la entidad. Según la prensa inglesa, los candidatos mejoraron sus ofrecimientos después de visitar las instalaciones del club y de reunirse con su dirección a finales de la pasada semana.

Jassim Bin Hamad Al Thani, uno de los 15 hijos del Emir que quiere comprar Manchester United, el club del que dice ser fanático.

¿La sorpresa de hasta ocho ofertas?

Los dos principales candidatos a la compra son conocidos, pero también parece haber otras ofertas encima de la mesa, aunque no necesariamente para una toma del control del club. Sky Sports advirtió que habrá “al menos cinco ofertas y puede que hasta ocho”, sin precisar la identidad de los otros candidatos (misteriosos) ni la cuantía de sus ofertas. En la primera ronda, el fondo de inversión estadounidense Elliott, expropietario del AC Milan, se habría posicionado para ayudar a la financiación total o parcial de una compra. Es posible que otros fondos, especialmente estadounidenses, aparezcan en escena.

Los Glazer, al menos Joel y Avram (copresidentes del Manchester United), nunca han descartado la posibilidad de seguir y no vender, a pesar de su gran impopularidad. Son dueños de First Allied Corporation, un holding inmobiliario estadounidense que posee y alquila centros comerciales en los Estados Unidos, así como también de Zapata Corporation, una de las más grandes exploradoras de petróleo del mundo. Si encuentran un colaborador financiero para adquirir las acciones de sus cuatro hermanos y hermanas, invertir masivamente en el estadio y el club, y para reducir o terminar con las deudas de unos 580 millones de euros (unos 625 millones de dólares), podrían descartar las ofertas por considerarlas insuficientes.

Previo al título en la Copa de la Liga, algunos aficionados del Manchester United sostenían en las tribunas banderas con la frase "Glazers Out", en relación a la posible salida de los actuales dueños del club.

Las declaraciones de Ratcliffe el martes al Wall Street Journal parecen rebajar sus opciones en esta carrera. ”Lo que no hay que hacer es pagar sumas locas por cosas que luego te lamentes”, dejó caer sobre una eventual adquisición de un club al que apoya desde que era niño y que perdió durante el último Mundial a su principal estrella, el portugués Cristiano Ronaldo.

Las turbulencias bancarias

Ratcliffe se destacó en los últimos años por sus inversiones en el deporte, ya sea con los clubes como el Niza (Francia) o el Lausana (Suiza), o con el equipo ciclista Ineos Grenadiers. Se asegura en su entorno que aspiraría a asumir la parte de la familia Glazer en el club, es decir un 69%, mientras que su rival qatarí se plantea la adquisición de la totalidad de la entidad. Si los Glazer se basan únicamente en la suma recibida, esa opción parece llevar ventaja.

Además, para financiar su oferta no tendrían que pasar por un sector bancario cuyo clima es muy tenso actualmente, después de la bancarrota de tres bancos estadounidenses y la compra de urgencia de Credit Suisse por UBS. No es descartable que el acuerdo que parecía tener Ratcliffe con los bancos estadounidenses Goldman Sachs y JP Morgan para financiar su oferta se haya visto afectado por las turbulencias actuales.

La reciente bancarrota de tres bancos estadounidenses generó un nuevo escenario alrededor de la venta de Manchester United, con proyecciones sobre nuevos acuerdos. Getty Images

En medio de toda esa operativa, los Glazer parecen decididos a no vender antes del final de temporada y podrían incluso llevar a los candidatos a una tercera ronda en esta particular oferta en modo de subasta. Manchester United parece además gozar de buena salud deportiva: está tercero en la Premier League, ganó recientemente la Copa de la Liga para cortar una larga sequía de años sin títulos, y ya está clasificado para los cuartos de final de la Europa League y para las semifinales en la Copa de Inglaterra.

LA NACION