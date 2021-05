Marcelo Bielsa, el mejor técnico de la Premier League según los hinchas; Leeds como una familia, con cocineras en modo madre

Convocados para una encuesta del medio de comunicación BBC Sports, los aficionados del fútbol inglés consagraron a Marcelo Bielsa como el mejor entrenador de la Premier League, que finalizó el domingo. Tras llevar a Leeds al noveno puesto en su primera temporada tras el ascenso, el Loco cosechó el 37 por ciento de las adhesiones, por delante de David Moyes (West Ham), con el 30 por ciento, y Pep Guardiola (Manchester City), con el 12.

El mayor reconocimiento recayó en los dos directores técnicos que estuvieron al frente de los equipos que fueron las revelaciones de la competencia, que estuvieron por encima de las expectativas. Leeds, con 59 puntos, quedó segundo entre los mejores recién ascendidos de este siglo, por detrás de Ipswich, con 66 unidades en 2000/01. El récord en la Premier para un equipo proveniente de la Championship lo tiene Newcastle, con 77 puntos en 1993/94.

Con Moyes, West Ham finalizó sexto y se clasificó a la Europa League. El club londinense, en el que Manuel Lanzini disputó 17 partidos (cinco de titular) con un gol, en la temporada anterior había finalizado 16°, a cinco puntos del descenso. Los hinchas premiaron más la capacidad de superación que la vigencia en el alto nivel, como es el caso de Pep Guardiola, que conquistó la tercera de las últimas cuatro Premier League.

La estatua de Bielsa y su ya popular banquito, en las adyacencias del estadio Elland Road Jon Super - AP

En el cuarto lugar de la consulta aparece Brendan Rodgers (8 por ciento de los sufragios), director técnico de Leicester, que terminó en el quinto puesto y accedió a la Europa League, además de haber obtenido la FA Cup tras vencer a Chelsea en la final. La quinta ubicación fue para Ole Gunnar Solskjaer (6 por ciento), entrenador del escolta Manchester United.

Tras la victoria 3-1 del domingo ante West Bromwich Albion por la última fecha, Bielsa entró en un período de vacaciones, a la espera de que se defina la renovación de su contrato. Existe acuerdo verbal, quedan detalles por acordar, que en el caso de alguien tan meticuloso como el rosarino nunca deben menospreciarse. En la temporada anterior, las negociaciones se extendieron casi hasta el comienzo de la Premier League, en medio de tensiones por las posturas que defendían ambas partes.

En la última conferencia de prensa, Bielsa expresó sobre su futuro: “Tan pronto se resuelva, el club lo va a anunciar. Tengo mucha gratitud por los momentos que paso aquí. Estoy muy agradecido”. Un rato antes, los 7000 hinchas que habían asistido por primera vez en la temporada a un partido en Elland Road corearon en más de una oportunidad el nombre de Bielsa, además de llevar estampada su imagen en remeras y banderas. Sobre el afecto que le hicieron llegar los aficionados, el rosarino respondió: “No puedo imaginar que vaya a recibir más de lo que me dieron todo este tiempo en Leeds. No solo de parte de los hinchas, sino también de la estructura organizativa de Leeds”.

Bielsa durante el último partido de la Premier League; su continuidad en Leeds depende de una renovación de contrato que está cerca Lynne Cameron / Pool / AFP - POOL

Así como al final de la temporada del ascenso agradeció a Vela, la cocinera del club, como una “persona excepcional” porque durante el aislamiento en la pandemia le llevaba a su casa la comida que incluía una “sabrosa sopa”, ahora Bielsa ponderó la convivencia armónica de su plantel y la logística del club para llevar adelante su trabajo. Sobre sus jugadores y la campaña que concretaron, el Loco comentó: “Este rendimiento se basó en dos grandes capacidades: el grupo humano que formaron los jugadores. Es muy difícil estar tan unidos dentro de la cancha como lo mostraron sin estar de un modo similar fuera de la cancha. El compañerismo con que se vincularon les permitió producir lo hecho. El factor humano, los valores, la convivencia, la generosidad, el interés por lo propio y también por el compañero. El respeto y la gratitud por todos los segmentos del club que acompañaron el rendimiento del equipo. Los jugadores son lo más importante de lo que sucede dentro del club. Todo el resto de los empleados estamos atentos a las necesidades de ellos”.

Bielsa amplió el concepto: “Es muy común dentro del fútbol profesional que seres humanos que reciben tanta atención y dedicación sientan que los invaden la vanidad o la autoestima exageradas. Eso se expresa en el individualismo, donde cada uno siente que lo que sucede es gracias a su aporte. Ese proceso tan nocivo para cualquier colectivo, en Leeds sucedió en sentido contrario. Hubo innumerables muestra de gratitud de los jugadores hacia todos los que colaboraron con ellos. Y no me refiero al cuerpo técnico, que también han sido muy generosos con nosotros, sino al resto de los acompañantes que no brillan y colaboran decisivamente para potenciar al equipo. Es exagerado decir que Leeds es una gran familia, porque eso no es cierto, pero tiene una estructura de esa naturaleza. Los jugadores construyeron esa forma de convivir gracias a algunos liderazgos muy marcados y el deseo de los más jóvenes por seguir las líneas de comportamiento de los mayores”.

Uno de los murales dedicados a Bielsa en las calles de Leeds Archivo La Nación

El reconocimiento del rosarino se extendió al personal de Leeds: “Dentro de un club hay muchas personas anónimas que merecen ser reconocidas con todo el afecto que generan sus aportes. La alimentación del equipo está en manos de un grupo de cocina muy dedicado. La alimentación tiene un vínculo afectivo muy grande. Quién no le pidió a la madre que le cocine el plato favorito. Todos recordamos durante toda la vida el agasajo de nuestras mamás a través de las comidas. Hay algo así dentro del seno del club. Así ocurre con los más anónimos, los que conservan la limpieza, cuidan los campos. Hay muchos personajes dentro de Leeds que tienen un rol emocional de mucho peso. Los jugadores valoran y tienen presente eso. Entre comillas, los quieren”.