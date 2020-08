El periodista fue contundente y aseguró que la Copa Libertadores comenzará el 15 de septiembre con o sin los equipos argentinos Crédito: Crédito: Instagram Martín Liberman

Este martes se juntarán Claudio Tapia, presidente de la AFA, y Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, en la Casa Rosada. Y de allí podría salir la fecha para que los equipos que participan en la Copa Libertadores empiecen con los entrenamientos.

Los clubes más presionados por el fixture, en ese sentido, son River, Boca, Racing, Tigre y Defensa y Justicia, quienes el 17 de septiembre deberán jugar sus primeros compromisos internacionales. Sobre este tema se expresó Martín Liberman, en su programa La Oral Deportiva de Radio Rivadavia, con críticas para los dirigentes por su silencio.

"El fútbol argentino debe tomar una decisión. O va a jugar sin competencia, o va a jugar sin entrenamiento o no la va a jugar. Lo que yo averigüé es que Boca, River y Racing la quieren jugar como sea pero no pueden alzar la voz porque los tres presidentes son de este Gobierno, lo tienen prohibido. Ameal, D'Onofrio y Víctor Blanco son afines a este Gobierno. Entonces no se atreven a pelearse porque son del mismo color político. Pero se están olvidando que antes son presidentes de sus clubes y están para velar por sus intereses", expresó el periodista.

El último viernes, en medio del anuncio sobre la extensión de la cuarentena hasta el 16 de agosto, el presidente Alberto Fernández comentó: "Extraño que vuelva el fútbol tanto como el mayor de los hinchas pero no podemos hacerlo". Sobre estos dichos, Liberman opinó que los clubes deberían defender la vuelta a la actividad. "Con la Copa Libertadores a la vuelta de la esquina, los clubes ya cobraron el dinero por participar, la AFA ya manoteó los 600 mil dólares para comprar los tests y ve que no hay en el horizonte ninguna certeza, si hacía falta algo era que el Presidente le dedique al menos una frase al fútbol diciendo claramente que para él no es momento que vuelva", dijo el periodista.

Y para cerrar su idea a favor de proteger a la sociedad del virus pero con la necesidad de empezar a pensar el fútbol dentro de la nueva normalidad, el conductor dejó una idea que asustó a más de un hincha. "La Copa Libertadores arranca el 15 de septiembre con o sin los equipos argentinos. Hay nueve países entrenándose y solo Argentina considera que no se puede. El que más tarde arrancó lo hizo el 1° de julio. No sé quién tiene razón, no me voy a meter en política. Solamente digo esto: había que cuidar a la población pero cuando se empiezan a abrir tantas actividades, que no puedan ir a correr los muchachos es insostenible", concluyó Liberman.