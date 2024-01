escuchar

Ante la inminencia de cada fin de temporada, en los últimos años, aparece la posibilidad de que Kylian Mbappé busque su futuro lejos de Paris Saint Germain, donde parece haber tocado su techo hace rato. La estrella de la selección francesa protagonizó en 2022 una gran novela sobre su posible fichaje por Real Madrid, adonde estuvo a punto de saltar, hasta que los popes cataríes de PSG lograron torcer su decisión y tenerlo un tiempo más. Sin embargo, en 2023 evitó prolongar su vínculo y es probable que en junio próximo busque otro destino. Sobre ello dio pistas el delantero en una entrevista con la revista GQ de España. “Muchos grandes jugadores que han marcado la historia del fútbol han abandonado Europa este verano y estamos entrando en una nueva era. Es parte del ciclo de este deporte y en algún momento a mí también me tocará marcharme. No me preocupan esos cambios. Simplemente pienso en continuar con mi carrera y seguir mi propio camino”, señaló, poniendo un halo de misterio a su futuro no tan lejano.