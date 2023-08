escuchar

Luego de coronarse campeón con Inter Miami de la Leagues Cup 2023 al derrotar en la final a Nashville por penales y obtener el título número 43 en su carrera, Lionel Messi dio una entrevista a la plataforma de streaming Apple TV, donde evaluó su futuro. “Todavía no lo pienso”, dijo el 10 al ser consultado sobre la posibilidad de retirarse del deporte que más ama. “A mí me gusta jugar, disfruto de estar con una pelota, de estar adentro de la cancha, de competir y de los entrenamientos” , agregó el capitán de la selección nacional horas antes de disputar un nuevo partido definitorio con el Inter Miami, encuentro que se jugará hoy desde las 20 por la semifinal de la US Open Cup ante Cincinnati.

“No sé cuánto más voy a jugar, pero intentaré aprovechar hasta que pueda, hasta que esté bien y después veré”, dijo el 10 en una entrevista que difundió Apple TV en la previa del encuentro de esta noche. Y prosiguió, con la calma que lo caracteriza: ”Para el después hay tiempo de pensar, analizar y elegir. Hoy lo más importante es disfrutar de lo queda, sea poco o mucho, pero al máximo como lo estoy haciendo porque esto ya no vuelve y no quiero arrepentirme”.

A los 36 años, Messi jugará hoy la semifinal de la US Open Cup con Inter Miami ante Cincinnati. Será el séptimo partido en su primer mes como jugador del equipo que dirige Gerardo “el Tata” Martino. Antes de sumarse a la selección albiceleste por la primera fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026, el astro disputará otros tres partidos con Inter: el 26 de agosto ante New York RB, como visitante, en la reanudación de la Major League Soccer (MLS); luego recibirá a Nashville, de local, el 30 de agosto; y el 3 de septiembre jugará contra Los Angeles FC.

A los 36 años, Messi fue el goleador de la Leagues Cup con 10 tantos en siete partidos KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La selección argentina estrenará su título de campeona del mundo en un partido oficial ante Ecuador el jueves 7 de septiembre, en el arranque de las Eliminatorias para el mayor evento futbolístico que se disputará entre México, Estados Unidos y Canadá. El partido se disputará en el estadio Monumental, desde las 21.

Messi: en busca de una nueva final con Inter Miami

El capitán argentino debutará esta noche en la US Open Cup, el torneo más antiguo del fútbol de Estados Unidos, cuando visite con Inter Miami a FC Cincinnati, con el objetivo de disputar una nueva final tras haberse coronado campeón en la Leagues Cup.

Tras conquistar el primer título de la joven historia de Inter Miami con la Leagues Cup que le ganó a Nashville en una dramática definición por penales, Messi intentará guiar a Inter Miami a una nueva final. KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El partido se jugará a partir de las 20, hora de Argentina, en el estadio TQL de la ciudad de Cincinnati, en el estado de Ohio, y será televisado por TyC Sports. Cincinnati cuenta con dos jugadores argentinos: Luciano Acosta (exBoca y Estudiantes) y Álvaro Barreal (exVélez Sársfield).

La otra semifinal la jugarán desde las 22:30 Houston Dynamo y Real Salt Lake. La final del torneo será el 27 de septiembre. Si Inter Miami avanza y el ganador de la otra llave es Houston Dynamo, el equipo de Messi será local en su estadio de Fort Lauderdale, mientras que si pasa Real Salt Lake jugará la final como visitante en el estadio del estadio de Utah.

