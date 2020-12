Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de diciembre de 2020 • 15:36

Se calienta el ambiente. A medida que las exigencias crecen, las especulaciones se multiplican. Más allá de la instancia en la que se encuentren, ni el torneo que esté en disputa, la idea de un Boca-River, sigue perfumando el ambiente futbolero. Es por eso que en la conferencia de prensa que ofreció el entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, la atención no se detuvo exclusivamente en el próximo duelo de Copa Libertadores con Inter, ni el empate con Talleres por el torneo local, sino que las consultas se dirigieron a un hipotético cruce con el conjunto millonario y en la definición de una competencia. River y Boca ya definieron la Libertadores en 2018, con triunfo Millonario en el histórico duelo disputado en Madrid.

"Estamos tranquilos, el primer objetivo es Inter, nos gustaría hablar del futuro, pero en el presente hay que tener respeto por los demás equipos de la Copa Libertadores. Son situaciones especiales, si se da una definición con River, bienvenida sea, la tenemos que resolver como corresponde", dijo Russo.

De cara a la revancha de este miércoles, en la Bombonera, ante Inter de Porto Alegre, Russo tendría pensado repetir la formación que ganó en la ida por 1-0, con gol de Carlos Tevez. Por lo tanto, el equipo sería: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Nicolás Capaldo y Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Edwin Cardona y Sebastián Villa; Carlos Tevez.

Russo, fiel a su estilo, siempre es muy medido en cada una de sus declaraciones y por eso busca ser políticamente correcto: "Uno cuando habla de Copa Libertadores no anda eligiendo los rivales, los que te van apareciendo están dentro de las circunstancias si uno aspira a algo mucho más grande como es la Copa. El grupo necesita el presente y el presente es Inter de Porto Alegre, desviarnos de ese objetivo no tiene sentido. Si logramos pasar, nos tendremos que enfocar en Racing y la Copa es así, no te da margen, después vienen los momentos donde todo fluye y todo sale, pero no porque no tengamos anhelo, es que en la Copa es muy parejo todo".

Cuidar a los jugadores de cara a las obligaciones que tiene el equipo, es uno de los objetivo de Russo y todo su cuerpo técnico, por eso, cuando le preguntaron por Jorman Campuzano, dijo: "Campu está bien, estaba dentro de la lógica que repetía y podía salir. Más de uno podía sentir un poco más o menos, pero están bien. Todos estamos bien. Buscaremos lo mejor. A veces cuando llegan estas situaciones todos necesitamos sacar un poquito más, es lo que les pedimos. Los esfuerzos tienen que estar".

Sobre la influencia del público en el equipo y el deseo del retorno de los hinchas a la cancha, Russo volvió a manifestar su postura: "La localía siempre influye, esta es una Copa atípica. En Porto Alegre vivimos otro escenario, los equipos argentinos y brasileños son los que viven la localía de otra forma. Hay que saber que depende de nosotros y ahora más que nunca. Ojalá podamos tener el público de nuevo, pero no por este partido, por todos, lo necesitamos. Para que la vida sea más normal, más real. Ojalá que la gente pueda volver a las canchas, más para la vida del argentino que siente mucho el fútbol".

