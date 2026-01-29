Argentina vs. España, por la Finalissima: cuándo se juega el partido que vale un título

La Finalissima 2026 pondrá cara a cara a las selecciones de la Argentina y España, los últimos campeones de la Copa América y la Eurocopa, respectivamente. Se disputará el viernes 27 de marzo a las 15 (horario argentino), tendrá lugar en el estadio Icónico de Lusail, en Qatar. El mismo recinto fue testigo de la consagración de la albiceleste en el Mundial 2022, cuando Lionel Messi y compañía alzaron su tercera Copa del Mundo al derrotar a Francia por penales.

El mano a mano entre los líderes del ranking de la FIFA (España está 1° y la Argentina 2°) adquiere una relevancia particular al ser la última gran prueba de ambos antes de la Copa del Mundo 2026. Y si bien para la entidad madre del fútbol a nivel internacional el encuentro mantiene la categoría de amistoso, la Conmebol y la UEFA, las confederaciones organizadoras, lo reconocen como un título oficial.

La selección argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA, que ahora es ocupado por España Rich Storry - Getty Images North America

La selección argentina llega a esta Finalissima como bicampeona de América. En 2024 superó a Colombia por 1 a 0 en la final con un gol de Lautaro Martínez. La campaña albiceleste fue impecable, culminando invicta con cinco victorias en tiempo reglamentario y un empate que se resolvió exitosamente en tanda de penales. El equipo dirigido por Lionel Scaloni anotó nueve goles y recibió solo uno, sellando así su boleto a este certamen intercontinental a partido único.

España, por su parte, se alzó con la Eurocopa 2024 y logró la cuarta consagración de su historia en el Viejo Continente. El título lo consiguió en el estadio Olímpico de Berlín de Alemania al derrotar a Inglaterra, subcampeón por segunda edición consecutiva, por 2 a 1. Nico Williams y Mikel Oyarzabal fueron los autores de los goles de la victoria española, mientras que Cole Palmer había logrado el empate transitorio para los Tres Leones.

España festejó la obtención de la Eurocopa 2024 tras derrotar a Inglaterra por 2 a 1 en la final Christian Charisius - dpa

El historial entre argentinos y españoles registra 14 enfrentamientos, con un equilibrio notable: seis victorias para cada seleccionado y dos empates. La mayoría de estos cruces, trece en total, fueron de carácter amistoso. El único antecedente oficial se remonta al Mundial Inglaterra 1966, en el que la Albiceleste se impuso por 2 a 1 con un doblete de Luis Artime.

Un condimento especial para este encuentro es el posible choque generacional entre Lionel Messi, de 38 años, y la joven estrella Lamine Yamal, de 18. Ambos debutaron profesionalmente en Barcelona, aunque sus carreras nunca los pusieron cara a cara hasta ahora. El argentino, dominador del fútbol mundial en las últimas dos décadas, se enfrentará al español, quien está llamado a ser una de las grandes estrellas del futuro.

La Finalissima es la heredera de la Copa Artemio Franchi, un torneo que solo tuvo dos ediciones previas: en 1985, Francia derrotó a Uruguay por 2 a 0, y en 1993, la selección argentina le ganó a Dinamarca por penales en Mar del Plata, marcando el último título de Diego Armando Maradona con la selección. La primera edición bajo el nuevo nombre se disputó el 1° de junio de 2022, en Wembley, con goleada de la Argentina por 3 a 0 ante Italia.