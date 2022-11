Mundial Qatar 2022: Marcelo Bielsa dio una charla reveladora con la presencia del seleccionador de Polonia, rival argentino en Qatar

escuchar

Fiel a su estilo. Se sabe que Marcelo Bielsa cuenta con un compromiso irrefutable y mucha pasión por su trabajo. Y una vez más lo demostró, compartiendo conocimiento. En esta ocasión, el entrenador argentino dio una charla en el estadio de Legia de Varsovia, en Polonia según confirmó la Asociación polaca de Entrenadores de Fútbol (STPN), en su página oficial. Y como su fuera poco, quien formó parte de la presentación fue ni más ni menos que el entrenador del combinado europeo que será el tercer rival de la Argentina en el grupo C del Mundial de Qatar 2022.

En la charla, Bielsa explicó algunos conceptos tácticos luego de haber visto 50 partidos del seleccionado polaco. De acuerdo a sus propias palabras, lo hizo para “dar ejemplos concretos” a la audiencia. El informe del Loco incluyó los minutos disputados por 55 futbolistas polacos, además de diferentes estrategias para enfrentar los esquemas de los rivales, ya sea con línea de 4 defensores o de 3, entre otras ideas. El entrenador de la selección de Polonia, Michniewicz, fue retratado en una de las fotografías divulgadas por la STPN, con marcada atención sobre los conceptos del ex DT de Leeds United.

Marcelo Bielsa, durante una charla en la que participó el entrenador del seleccionado de Polonia @LeedsARG_

Entre algunos conceptos, el rosarino explicó: “Me encanta el fútbol, pero el fútbol se parece cada vez menos a lo que yo pienso. Cada vez se cree más que el mejor tiene más derechos (privilegios) que deberes por su posición”, expresó el entrenador. A su vez, dejó en claro que hay un DT en particular que admira: “Hay que copiar a (Pep) Guardiola, porque Guardiola tiene respuesta para todo. Cuando algo se repite muchas veces, las situaciones en el campo se resuelven de la misma manera, elijo y analizo esas similitudes. Y el equipo de Guardiola es el que menos problemas tiene en el campo”.

Polonia, con su estrella Robert Lewandoswski, jugará este miércoles desde las 14, hora de Argentina, ante Chile, equipo que no se clasificó y es dirigido por el argentino Eduardo Berizzo. El duelo se disputará en el Estadio de Legia de Varsovia, el mismo reducto en el rosarino hizo su presentación. El partido se iba a jugar en el Estadio Nacional, pero no se disputará allí debido a fallas estructurales de ese escenario, con capacidad para 58.000 personas. Vale destacar que, los polacos jugarán ante Argentina en la fecha final del grupo C, el 30 de noviembre a las 16 de nuestro país en el Estadio 974. Su debut en Qatar 2022 será el martes 22, cuando se enfrenten con México.

Czeslaw Michniewicz, entrenador de la selección de Polonia Adam Nurkiewicz - Getty Images Europe

Interés por Bielsa

A sus 67 años, Marcelo Bielsa está en conversaciones con Bournemouth para volver a la Premier League, según cuentan varios medios ingleses. Esto, tras su exitosa etapa en el Leeds entre junio de 2018 y febrero de 2022. Gary O’Neil es quien dirige en estos momentos al equipo como director técnico interino, desde que Steve Parker fue destituido en agosto.

Según informa la BBC, la opción de Bielsa es viable después de que el empresario estadounidense Bill Foley haya acelerado las negociaciones para comprar el Bournemouth.

Marcelo Bielsa podría volver a la Premier League para dirigir a Bornemouth PAUL ELLIS - AFP

Tras una racha de seis jornadas invicto que lo ubicaron en la parte alta de la tabla, Bournemouth encadenó cuatro derrotas seguidas y se situó a un solo punto de las posiciones de descenso. Pero este último sábado derrotó a Everton 3-0 y le permitió llegar al parate de la Premier League con mayor optimismo luego de pasar del 17º al 13º lugar.

LA NACION