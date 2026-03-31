Murió Borislav Mihaylov, el arquero de Bulgaria que hizo historia en el Mundial 94

El exarquero búlgaro Borislav Mihaylov, histórico de la selección de su país y que adquirió protagonismo internacional en su recordado Mundial de los Estados Unidos de 1994 cuando fue fundamental en la victoria de octavos de final contra México al desviar dos tiros desde el punto del penal, murió a los 63 años, según anunció este martes la Unión Búlgara de Fútbol (UBF). “El legendario Mihaylov nos dejó”, comunicaron. Mihaylov había sufrido un derrame cerebral que lo dejó en coma durante varios días, hasta su fallecimiento este martes.

“La UBF anuncia con profunda tristeza el fallecimiento de la leyenda del fútbol búlgaro y presidente del organismo durante muchos años: Mihaylov. Expresamos sus más sinceras condolencias a la familia, parientes y a todos aquellos que lamentan su pérdida”, indicó la federación en su página web. En la memoria de todos los búlgaros quedará el recuerdo de cuando Bulgaria eliminó a Alemania en cuartos de final de aquel mundial para luego caer por 2 a 1, en semifinales, contra Italia.

Falleció Borislav Mihaylov, el arquero de Bulgaria que hizo historia en el Mundial 94. NurPhoto - NurPhoto

La UBF recordó que, como guardavallas de la selección búlgara, Mihaylov disputó 102 partidos con la camiseta nacional, 60 de ellos como capitán, “un récord en la historia” del combinado búlgaro. Debutó representando la camiseta nacional en mayo de 1983 contra Cuba en Sofía (3-2) y disputó su último partido el 5 de junio de 1998 contra Argelia (2-0).

Mihaylov formó parte de la generación dorada de Bulgaria junto a otros conocidos como Hristo Stoichkov, Iordan Letchkov, Krasimir Balakov o Emil Kostadinov, que alcanzó el cuarto puesto en el Mundial de Estados Unidos de 1994 y eliminó en cuartos de final a la entonces defensora del título, Alemania, después de haber ganado en su grupo a Argentina —que venía del golpe tras la sanción a Diego Maradona por el doping positivo— También participó en el Mundial de México de 1986 y en la Eurocopa de Inglaterra de 1996.

Pero la actuación de Mihaylov en el Mundial 1994 no solo se destacó por su desempeño deportivo. Su participación en ese evento en Estados Unidos dejó una curiosa anécdota. Luego de que Bulgaria lograra dejar afuera a Alemania en los cuartos de final, el arquero habló sobre un hecho íntimo: dijo que hasta entonces había usado una peluca y que la regalaría a la tribuna si le ganaban a Italia en la semifinal, cosa que finalmente no ocurrió.

A nivel de clubes, el arquero fallecido jugó en su país en el Levski, el Botev Plovdiv y el Slavia, y también para el Os Belenenses portugués, el Mulhouse francés, el Reading inglés y el Zúrich suizo. Una vez finalizada su carrera como jugador, Mihaylov continuó su trayectoria como entrenador y posteriormente estuvo vinculado a la UBF, siendo su presidente durante los periodos 2005-2019 y 2021-2023.