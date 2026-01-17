Ver River vs. Peñarol online, por el torneo de verano: cómo seguir el partido hoy

El encuentro de la Serie Río de la Plata se disputa este sábado a las 22.15 (horario argentino) en el estadio Campus de Maldonado de Uruguay
- 3 minutos de lectura'
River y Peñarol se enfrentan este sábado en un amistoso de pretemporada que forma parte de la Serie Río de la Plata. El encuentro está programado para las 22.15 (horario argentino) y se juega en el Campus de Maldonado de Uruguay. La transmisión exclusiva del partido estará disponible únicamente por streaming a través de la plataforma Disney+, en su plan Premium, para lo cual se requiere una suscripción activa.
El Millonario fue el primer equipo argentino en retomar los entrenamientos tras el receso pos temporada. El objetivo principal es cambiar la imagen deslucida que dejó en 2025, una necesidad que surge no solo por la ausencia de títulos, sino también por una clara falta de actitud y competitividad que se contrasta con la mejor época de Marcelo Gallardo al mando del equipo.
Para encarar este nuevo ciclo, reforzó el mediocampo con las incorporaciones de Fausto Vera y Aníbal Moreno, dos futbolistas que prometen solidez en esa zona. Además, sumó al lateral izquierdo uruguayo Matías Viña, buscando fortalecer la defensa y brindarle competencia diaria a Marcos Acuña tras la salida de Milton Casco, quien se fue libre a Atlético Nacional. Sin embargo, el cuerpo técnico aún espera por la llegada de un 9 de área que reemplace a Miguel Borja, quien jugará en Cruz Azul.
River vs. Peñarol: cómo ver online
El amistoso de pretemporada está programado para este sábado a las 22.15 (horario argentino) en Maldonado, Uruguay. Se transmite en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma digital Disney+, en su plan Premium (se requiere tener una suscripción activa para acceder al contenido).
- Disney+ Premium.
River llega a este compromiso tras haber disputado su primera prueba de la temporada el domingo, cuando derrotó por la mínima diferencia a Millonarios de Colombia con un gol de penal de Gonzalo Montiel. El conjunto uruguayo, por su parte, solo disputó un amistoso informal el martes pasado contra Independiente. Fueron dos tiempos de 25 minutos y el Rojo ganó 2 a 1.
La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 29 de marzo de 2016, también en un amistoso. Aquella ocasión coincidió con el estreno del estadio “Campeón del Siglo” de Peñarol y el partido finalizó con una goleada del local por 4 a 1. Los anotadores para el conjunto uruguayo fueron Diego Forlán, Miguel Murillo, Luis Aguiar y Cristian Palacios. El único tanto del Millonario lo convirtió Ignacio ‘Nacho’ Fernández.
Posibles formaciones
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo o Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Maximiliano Salas.
- Peñarol: Washington Aguerre; Ignacio Alegre, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi; Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez; y Abel Hernández.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Mundo River
"No es marketing". La historia de River Plate, el club con los colores y el escudo de Boca: "En Buenos Aires sería imposible"
TV y streaming. Juegan River y San Lorenzo en Uruguay, el clásico de Manchester, más fútbol europeo y empieza el Australian Open
Amistoso. Horario de River vs. Peñarol por el torneo de verano 2026
- 1
Boca Juniors vs. Olimpia, por un amistoso de verano 2026: día, horario, TV y cómo ver online
- 2
¿Vamos los Pibes? Los 41 juveniles que debutaron en Boca en la Era Riquelme, bajo la lupa
- 3
Torneo Apertura 2026: cuándo empieza y fixture completo
- 4
En qué canal pasan Real Madrid vs. Levante por la Liga de España 2025-2026 hoy