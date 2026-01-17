Ver River vs. Peñarol online, por el torneo de verano: cómo seguir el partido hoy

River y Peñarol se enfrentan este sábado en un amistoso de pretemporada que forma parte de la Serie Río de la Plata. El encuentro está programado para las 22.15 (horario argentino) y se juega en el Campus de Maldonado de Uruguay. La transmisión exclusiva del partido estará disponible únicamente por streaming a través de la plataforma Disney+, en su plan Premium, para lo cual se requiere una suscripción activa.

El Millonario fue el primer equipo argentino en retomar los entrenamientos tras el receso pos temporada. El objetivo principal es cambiar la imagen deslucida que dejó en 2025, una necesidad que surge no solo por la ausencia de títulos, sino también por una clara falta de actitud y competitividad que se contrasta con la mejor época de Marcelo Gallardo al mando del equipo.

River volvió a realizar una pretemporada intensa como en la primera etapa de Marcelo Gallardo como DT River Plate

Para encarar este nuevo ciclo, reforzó el mediocampo con las incorporaciones de Fausto Vera y Aníbal Moreno, dos futbolistas que prometen solidez en esa zona. Además, sumó al lateral izquierdo uruguayo Matías Viña, buscando fortalecer la defensa y brindarle competencia diaria a Marcos Acuña tras la salida de Milton Casco, quien se fue libre a Atlético Nacional. Sin embargo, el cuerpo técnico aún espera por la llegada de un 9 de área que reemplace a Miguel Borja, quien jugará en Cruz Azul.

River vs. Peñarol: cómo ver online

El amistoso de pretemporada está programado para este sábado a las 22.15 (horario argentino) en Maldonado, Uruguay. Se transmite en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma digital Disney+, en su plan Premium (se requiere tener una suscripción activa para acceder al contenido).

River llega a este compromiso tras haber disputado su primera prueba de la temporada el domingo, cuando derrotó por la mínima diferencia a Millonarios de Colombia con un gol de penal de Gonzalo Montiel. El conjunto uruguayo, por su parte, solo disputó un amistoso informal el martes pasado contra Independiente. Fueron dos tiempos de 25 minutos y el Rojo ganó 2 a 1.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 29 de marzo de 2016, también en un amistoso. Aquella ocasión coincidió con el estreno del estadio “Campeón del Siglo” de Peñarol y el partido finalizó con una goleada del local por 4 a 1. Los anotadores para el conjunto uruguayo fueron Diego Forlán, Miguel Murillo, Luis Aguiar y Cristian Palacios. El único tanto del Millonario lo convirtió Ignacio ‘Nacho’ Fernández.

