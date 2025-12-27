Nigeria vs. Túnez: horario y cómo ver el partido por la Copa Africana de Naciones 2025

El encuentro se disputa este sábado en el Complejo Deportivo de Fez de Marruecos, con arbitraje del maliense Boubou Taroré y es una de las grandes atracciones de la jornada
Este sábado, desde las 17 (horario argentino), Nigeria y Túnez se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo C de la Copa Africana de Naciones (CAN). El encuentro, que cuenta con el arbitraje de maliense Boubou Traoré, se disputa en el Complejo Deportivo de Fez de Marruecos y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través del canal de YouTube de Claro Sports.
Las Súper Águilas se ubican en el segundo lugar de la tabla de posiciones de su zona con tres puntos y una diferencia de gol de +1. En la jornada inicial derrotaron por 2 a 1 a Tanzania con goles de Semi Ajayi, defensor central de Hull City de Inglaterra, y Ademola Lookman, delantero de Atalanta de Italia (Charles M’Mombwa, del Floriana FC de Malta, empató transitoriamente para el seleccionado dirigido por el argentino Miguel Gamondi).
Las Águilas de Cartago, por su parte, se mantienen en lo más alto de la clasificación general con la misma cantidad de unidades que su rival de turno, pero con mejor coeficiente de tantos (+2 contra +1). Vienen de ganarle 3 a 1 a Uganda con un doblete de Elias Achouri, enganche de Copenhague de Dinamarca, y un gol de Ellyes Skhiri, volante de Eintracht Frankfurt de Alemania (Denis Omedi, del APR de Ruanda, descontó para las Grullas).
- En el último partido entre ambos, disputado el 23 de enero de 2022 en el marco de los octavos de final de la CAN, Túnez se quedó con la victoria por 1 a 0 con un gol de Youssef Msakni.
Nigeria vs. Túnez: todo lo que hay que saber
- Fecha 2 del Grupo C de la Copa Africana de Naciones 2025.
- Día: Sábado 27 de diciembre de 2025.
- Hora: 17 (horario argentino).
- Estadio: Complejo Deportivo de Fez de Marruecos.
- Árbitro: Boubou Traoré (Malí).
Nigeria vs. Túnez: cómo ver online
El encuentro entre nigerianos y tunecinos, al igual que todos los partidos de la Copa Africana de Naciones 2025, se puede ver en vivo en la Argentina únicamente por streaming a través del canal de YouTube de Claro Sports.
- Claro Sports.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Nigeria corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.29 contra los 3.80 que se repagan por un hipotético triunfo de Túnez. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.10.
