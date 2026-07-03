Octavos de final del Mundial 2026: así están todos los cruces, en la previa a Argentina

Los octavos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 se terminan de diagramar este viernes, con los últimos tres partidos de 16avos de final que concluyen la primera instancia de eliminación directa y le dan lugar a la siguiente y entre los que sobresale el de la selección argentina vs. Cabo Verde.

En la previa a ese cotejo, hay 13 seleccionados clasificados y se confirmaron seis cruces: Paraguay vs. Francia; Canadá vs. Marruecos; Portugal vs. España; Estados Unidos vs. Bélgica; Brasil vs. Noruega; y México vs. Inglaterra. Suiza todavía no tiene rival y espera por Colombia o Ghana. El rival de la albiceleste o los caboverdianos, en tanto, será el ganador de Australia vs. Egipto.

Así está el cuadro de 16vos de final del Mundial 2026 hoy

Hay 28 eliminados, entre ellos potencias como Alemania, Uruguay, Países Bajos y Croacia. También dijeron adiós República Checa, Qatar, Haití, Turquía, Túnez, Escocia, Irak, Jordania, Panamá, Curazao, Nueva Zelanda, Uzbekistán, Corea del Sur, Arabia Saudita, Irán, Japón, Sudáfrica, Costa de Marfil, Suecia, Ecuador, República Democrática del Congo, Senegal, Bosnia y Herzegovina, Austria y Argelia.

Cronograma y resultados de 16avos de final del Mundial 2026

Cronograma de los octavos de final del Mundial 2026

Paraguay vs. Francia – Sábado 4 de julio en el estadio de Philadelphia.

vs. – Sábado 4 de julio en el estadio de Philadelphia. Canadá vs. Marruecos – Sábado 4 de julio en el NRG Stadium de Houston.

vs. – Sábado 4 de julio en el NRG Stadium de Houston. Brasil vs. Noruega – Domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

vs. – Domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. México vs. Inglaterra – Domingo 5 de julio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

vs. – Domingo 5 de julio en el estadio Azteca de la Ciudad de México. Portugal vs. España – Lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

vs. – Lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas. Estados Unidos vs. Bélgica – Lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle.

vs. – Lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle. Ganador 16avos de final 14 vs. Ganador 16avos de final 16 – Martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Suiza vs. Ganador 16avos de final 15 – Martes 7 de julio en el BC Place de Vancouver.

Cuartos de final

Ganador Octavos de final 1 vs. Ganador Octavos de final 2 – Jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston.

Ganador Octavos de final 5 vs. Ganador Octavos de final 6 – Viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Ganador Octavos de final 3 vs. Ganador Octavos de final 4 – Sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Ganador Octavos de final 7 vs. Ganador Octavos de final 8 – Sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Semifinales

Ganador Cuartos de final 1 vs. Ganador Cuartos de final 2 – Martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

Ganador Cuartos de final 3 vs. Cuartos de final 4 – Miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Partido por el tercer puesto

Perdedor Semifinal 1 vs. Semifinal 2 – Sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Final