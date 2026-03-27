Joaquín Panichelli se lesionó en la práctica de la selección argentina y se realizará estudios

El futbolista Joaquín Panichelli, una de las nuevas figuras de la selección argentina que se posicionó como una de las figuras de la Ligue 1, de Francia, sufrió una lesión este jueves, en la antesala del cruce ante Mauritania en La Bombonera. El delantero sintió una molestia durante la práctica y se hará estudios para conocer la situación de esta dolencia, en el marco de su segunda convocatoria por Lionel Scaloni.

Según informó ESPN, el exjuvenil de River no pudo terminar la práctica y se retiró con una molestia. Horas más tarde, la selección argentina informó que el centrodelantero sufrió un traumatismo en su rodilla derecha. Este viernes, antes del partido en la Bombonera, se realizará estudios complementarios para determinar la gravedad de su dolencia.

A pesar de ocupar un puesto ya poblado por Julián Álvarez y Lautaro Martínez, el delantero se hizo un lugar en la selección y fue convocado por primera vez en la fecha anterior, cuando la selección disputó un amistoso contra Angola. En ese cruce ingresó sobre el final del partido, con lo cual no pudo demostrar sus capacidades.

#ParteMédico El futbolista Joaquín Panichelli sufrió hoy un traumatismo en su rodilla derecha y será evaluado mañana con estudios complementarios. pic.twitter.com/XMx6LcNxcN — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 27, 2026

De cara a estos amistosos, Panichelli no había sido convocado por Scaloni en un principio. El entrenador presentó la lista, en la cual el delantero de Racing de Estrasburgo no estaba incluido. Luego, días más tarde, el director técnico sumó a la nómina a él y a Franco Mastantuono, que tampoco había recibido el llamado.

Al respecto, Scaloni aclaró que fue porque en principio se iba a jugar un solo amistoso y no dos, como finalmente se confirmó, y fue crítico sobre cómo se trató el tema: “Valoro las ganas de querer estar. Porque se bajan del avión y le preguntan a los chicos: ‘¿Qué te parece que te convocaran después?’ Y sabés, eso no... Menos mal que ellos son grandes de verdad, porque la realidad es que se convocó después porque había un solo partido”.

Panichelli es una de las incógnitas de Scaloni de cara al Mundial, en una lista que ya tiene 20 jugadores confirmados. Sin embargo, aun hay seis plazas disponibles, que se espera que sean ocupadas por elegidos entre el delantero, Juan Musso, Lucas Martínez Quarta, Marcos Senesi, Marcos Acuña, Máximo Perrone, Franco Mastantuono, Valentín Barco, José López y Gianluca Prestianni.

Antes de ser citado para esta fecha, Panichelli había cerrado su participación en Europa con un rendimiento alto. El domingo pasado, Racing de Estrasburgo le ganó 3 a 2 a Nantes por la Ligue 1 francesa y el argentino anotó dos goles, con apenas 45 minutos de juego, ya que inició en el banco de suplentes e ingresó en el entretiempo para revertir el resultado en tiempo de descuento.

Panichelli suma 20 goles en 39 partidos en la temporada, una cifra que lo consolida en toda Europa. Y se mantiene además como el máximo artillero de la Ligue 1 con 16 conquistas. Con los tantos que hizo el domingo pasado quedó por delante de Mason Greenwood (Marsella), que lleva 15.

La selección argentina, por su parte, enfrentará este viernes a Mauritania en la Bombonera a partir de las 20:15. Después recibirá a Zambia, el martes, en el mismo estadio y a la misma hora. En ambos cruces se espera una gran convocatoria del público porque serán los últimos partidos de local antes de la Copa del Mundo y, muy posiblemente, los últimos de Lionel Messi en el país.