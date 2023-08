Paris Saint-Germain perdió otra vez, sigue en guerra con Kylian Mbappé y procura un golpe de efecto con la contratación de Ousmane Dembelé

escuchar

Con Lionel Messi sonriendo en Miami como no lo había hecho en sus últimos meses en París, con Kylian Mbappé apartado de la delegación a raíz de un conflicto aún no resuelto y con Neymar todavía sin minutos tras una larga lesión, los días de Paris Saint-Germain transcurren con amistosos de pretemporada que tampoco lo ayudan a recuperar el optimismo.

En su gira por Japón, el campeón de Francia sufrió otra derrota, y acumula tres ensayos sin victorias. En el nuevo estadio Nacional de Tokio, Inter le ganó por 2-1, con goles en los últimos 10 minutos. En el equipo de Milán fue titular Lautaro Martínez, designado primer capitán a partir de esta temporada. El bahiense, que formó pareja de ataque con Marcus Thuram, uno de los refuerzos, fue reemplazado a quince minutos del final por Sebastiano Espósito, autor del tanto del empate.

Festeja Esposito, autor del primer gol de Inter, cuyo primer capitán es ahora Lautaro Maríntez. Hiro Komae - AP

La gira de PSG comenzó con un 0-0 ante el Al Nassr de Cristiano Ronaldo y continuó con caídas frente a Cerezo Osaka, por 3-2, e Inter. El conjunto dirigido por Luis Enrique se puso en ventaja con un golazo de Vitinha desde fuera del área. Inter lo dio vuelta con goles separados por dos minutos, entre los 36 y los 38 del segundo tiempo, mediante Espósito y Stefano Sensi.

Pese al resultado, Luis Enrique aplicó su proverbial entusiasmo: “Fue un partido muy bueno. Es increíble ir ganando 1-0 en el minuto 80 y perder, pero saqué muchas cosas positivas. Estoy muy satisfecho y veo que el equipo mejora día tras día”.

PSG alineó a tres de las contrataciones recientes: el defensor Lucas Hernández, el mediocampista Manuel Ugarte y el delantero Marco Asensio. Neymar, que fue operado de un tobillo y no participa en un partido desde el 19 de febrero, vio todo el amistoso desde el banco, como ocurrió con los dos anteriores. “Me siento bien. Pero no sé cuándo volveré a jugar”, expresó el delantero brasileño, a quien el club pretendía negociar en este mercado de pases, pero cuya larga convalecencia desalentó a los posibles interesados en hacer una oferta por su pase.

En la gira por Oriente hay un Mbappé, Ethan, el hermano menor de Kylian. Tiene 16 años y ocupa un puesto en el mediocampo. Fue sumado a la expedición en su primera pretemporada en el plantel profesional, pero difícilmente tenga lugar cuando empiecen las competencias oficiales.

PSG debutará oficialmente en el curso 2023/2024 el 13 de agosto, ante Lorient por la liga de Francia, que en esta temporada se redujo a 18 equipos, tras los cuatro descensos de la anterior. A menos de dos semanas, todo apunta a que Kylian Mbappé, máximo goleador histórico del club, quedará al margen por decisión del presidente Nasser Al-Khelaifi como respuesta a la decisión del delantero de no renovar el contrato que se vencerá en junio de 2024.

Ante la posibilidad de que el atacante se vaya dentro un año con el pase en su poder, sin dejarle ni un euro al club, PSG pretende transferirlo en este mercado para tener un ingreso económico. Mbappé ya rechazó una propuesta de Al Hilal, de Arabia Saudita, el mismo club que en su momento recibió una negativa de Messi.

Carlos Soler conduce la pelota, seguido por Hakan Çalhanoğlu; PSG, el campeón de Francia, no ganó ninguno de sus tres amistosos de pretemporada en Japón. Hiro Komae - AP

La sospecha de PSG es que Mbappé, que además tiene que cobrar 80 millones de euros por una cláusula de fidelidad que empezó a regir este martes, resistirá todo intento de venta para emigrar gratis dentro de un año a Real Madrid.

Incierto también es el futuro de Leandro Paredes, que no fue incluido en la gira y se quedó entrenándose en París porque no entra en los planes del club. El volante campeón del mundo en la selección argentina no aceptó, por ahora, una propuesta de Galatasaray, de Turquía. Especuló con una posibilidad de Lazio, que no se concretó. Le queda todo agosto para encontrar un destino.

PSG está cerca de cerrar una operación importante con la contratación de Ousmane Dembelé, cuya partida de Barcelona es lamentada por Xavi, que lo considera una pieza que no tiene recambio en su esquema. El delantero francés está decidido a volver a su país. Resta acordar la cifra. Dembelé tiene una cláusula de venta por la que podía salir por 50 millones de euros hasta el 31 de julio. Negoció con PSG que no la ejecutara porque, en agradecimiento a Barcelona, que en 2017 pagó 135 millones de euros por su pase, pretende que el club catalán se quede con un monto superior.

