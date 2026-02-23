Paro en el fútbol argentino: el tuit de Chiqui Tapia tras la decisión de la AFA
El presidente de la entidad escribió un posteo en X tras la reunión con los clubes; se parará la fecha 9
- 3 minutos de lectura'
El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, escribió un posteo en su cuenta de la red social X tras la reunión que encabezó junto a los clubes, en la que se decidió un paro en la fecha 9 del fútbol argentino, en represalia a la denuncia por la cual él y su tesorero, Pablo Toviggino, fueron citados a indagatoria.
“La AFA somos todos”, escribió Tapia.
Una nueva reunión de Comité Ejecutivo de la @LigaAFA en el Predio Lionel Andrés Messi, donde debatimos temas muy importantes para el futuro del fútbol argentino.— Chiqui Tapia (@tapiachiqui) February 23, 2026
AFA SOMOS TODOS. pic.twitter.com/8Mi5Aqc3XU
Luego de la reunión del Comité Ejecutivo, la AFA emitió un comunicado rechazando la denuncia de ARCA por evasión y retención de aportes. En el texto, la entidad montó una férrea defensa de su gestión y aseguró que no existen irregularidades fiscales.
Alegó que “no tiene deuda alguna exigible” por las obligaciones tributarias mencionadas y afirmó que los pagos fueron realizados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos, cuestión que se encuentra bajo análisis de la Cámara de Apelaciones.
“ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes”, expresó AFA en el comunicado.
#Institucional Comunicado oficial— AFA (@afa) February 23, 2026
Los dirigentes de la @LigaAFA solicitaron hoy en Comité Ejecutivo parar el Fútbol Argentino; se adhirieron a la moción los dirigentes de las demás categorías.
📝https://t.co/bUMmhkHLAU pic.twitter.com/YX082bgmzI
En ese contexto, y “en repudio” a la denuncia, los dirigentes resolvieron por unanimidad solicitar la suspensión de la fecha 9 de la Liga Profesional de Fútbol así como del resto de las categorías del fútbol argentino.
Tapia y Toviggino deberán declarar el 5 y 6 de marzo tras ser acusados de haber retenido aportes previsionales y omitido el pago de impuestos por un monto total de $19.300 millones. La decisión fue adoptada por el juez en lo penal económico Diego Amarante el pasado jueves. También se les prohibió salir del país, aun cuando a Tapia se le otorgó este lunes permiso para realizar un viaje esta semana a Colombia y Brasil.
La resolución también alcanza a la AFA como persona jurídica y a los directivos Cristian Ariel Malaspina, Gustavo Roberto Lorenzo y Víctor Blanco Rodríguez. En el escrito, el juez sostuvo que hay “motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados”.
El anticipo del presidente de Vélez
Minutos antes de que la AFA oficializara esa medida, el presidente de Vélez Sarsfield, Fabián Berlanga, había deslizado la posibilidad de que el torneo local fuera suspendido.
“Si es necesario, lo vamos a hacer. Hay que tomar las medidas que sean necesarias”, sostuvo en diálogo con la prensa a las afueras del predio Lionel Andrés Messi.
Asimismo, Berlanga aseguró, en sintonía con la AFA, que el ente se encuentra al día con sus obligaciones.
“Quedó demostrado que está todo pago, que las causas por las cuales se le imputan no tienen nada”.
El dirigente también planteó que la situación genera incertidumbre en el desarrollo de la actividad. “La verdad que me parece que se le está declarando una guerra al fútbol que no tiene nada que ver”, expresó.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Fútbol argentino
Presión a la Justicia. La AFA parará el fútbol los días que tienen que declarar Tapia y Toviggino: no habrá partidos de ninguna categoría
"Guerra al fútbol". El presidente de Vélez no descartó la suspensión del torneo local en medio del conflicto judicial que involucra a la AFA
Sorpresa. Cuándo es el paro en el fútbol argentino: fechas y categorías afectadas
- 1
El uno por uno del triunfo de Vélez ante River, por el Torneo Apertura 2026
- 2
El brutal choque de Ruben Loftus-Cheek con el arquero de Parma que dejó paralizado al estadio Giuseppe Meazza
- 3
Messi se fue muy enojado: Inter Miami perdió 3-0 ante Los Angeles FC en el primer partido de la MLS
- 4
Blatter arremete contra el Mundial en los Estados Unidos y Trump, “lo peor que le ha pasado a la FIFA”