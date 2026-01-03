Partidos de hoy en vivo, sábado 3 de enero: a qué hora juegan, canales de TV y cómo ver fútbol online

La pelota de fútbol no se frena y en el primer día del primer fin de semana del 2026, este sábado 3 de enero, hay actividad en diferentes ligas de Europa, Arabia Saudita y por la Copa Africana de Naciones que se desarrolla en Marruecos. Los partidos de todas las competencias domésticas se pueden seguir en vivo por canchallena.com, donde está disponible el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la Premier League de Inglaterra, por la vigésima fecha, hay cuatro cotejos y sobresale el del Aston Villa de Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Emiliano Buendía vs. Nottingham Forest. En España, se disputan tres juegos de La Liga con el clásico Espanyol vs. Barcelona como atracción principal.

Emiliano Martínez sale a escena este sábado en la Premier League de Inglaterra Martin Rickett� - PA Wire�

En la Serie A de Italia también hay cuatro juegos y se destacan Juventus vs. Lecce y Atalanta vs. Roma. Mónaco vs. Lyon es el cotejo más atractivo en la Ligue 1 de Francia, donde hay tres propuestas. En la competencia de Portugal el Benfica de Nicolás Otamendi, entre otros argentinos, recibe a Estoril y en Escocia se juega el clásico Celtic vs. Rangers.

Por último, en la Liga de Arabia Saudita, donde el fútbol no se detuvo ni en las Fiestas, hay tres cotejos mientras que en Marruecos arrancan los octavos de final de la Copa Africana de Naciones con Senegal vs. Sudán y Malí vs. Túnez.

Nicolás Otamendi, campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, tiene actividad en Benfica este sábado 3 de enero Prensa Benfica

La agenda de partidos del sábado 3 de enero

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Premier League

Fecha 20

9.15: Aston Villa vs. Nottingham Forest - ESPN y Disney+ Premium.

12: Brighton & Hove vs. Burnley - ESPN y Disney+ Premium.

12.30: Wolverhampton vs. West Ham - Disney+ Premium.

14.30: Bournemouth vs. Arsenal - ESPN y Disney+ Premium.

Liga de España

Fecha 18

10: Celta de Vigo vs. Valencia - ESPN 3 y Disney+ Premium.

14.30: Elche vs. Villarreal - ESPN 3 y Disney+ Premium.

17: Espanyol vs. Barcelona - DSports.

Serie A

Fecha 18

8.30: Como vs. Udinese - Disney+ Premium.

11: Genoa vs. Pisa - Disney+ Premium.

11: Sassuolo vs. Parma - Disney+ Premium.

14: Juventus vs. Lecce - ESPN 2 y Disney+ Premium.

16.30: Atalanta vs. Roma - ESPN y Disney+ Premium.

Ligue 1

Fecha 17

13: Mónaco vs. Lyon - Disney+ Premium.

15: Niza vs. Strasbourg - Disney+ Premium.

17: Lille vs. Rennes - Disney+ Premium.

Liga de Portugal

Fecha 17

12.30: Tondela vs. Arouca.

15: Benfica vs. Estoril.

15: Estrela vs. Braga.

17.30: AVS vs. Moreirense.

Liga de Escocia

Fecha 21

9.30: Celtic vs. Rangers.

12: Falkirk vs. Aberdeen.

12: Dundee United vs. Dundee.

12: Kilmarnock vs. Hibernian.

12: Motherwell vs. St. Mirren.

12: Hearts vs. Livingston.

Liga de Arabia Saudita

Fecha 13

10.10: Fateh vs. Shabab.

11.55: Fayha vs. Al Kholood.

14.30: Al Ittihad vs. Al Taawoun.

Copa Africana de Naciones

Octavos de final

13: Senegal vs. Sudán - Canal de You Tube de Claro Sports.

16: Malí vs. Túnez - Canal de You Tube de Claro Sports.