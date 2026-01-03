LA NACION

Partidos de hoy en vivo, sábado 3 de enero: a qué hora juegan, canales de TV y cómo ver fútbol online

El primer fin de semana del año hay actividad en ligas de Europa, Arabia Saudita y la Copa Africana de Naciones

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
El Barcelona de Lamine Yamal visita a Espanyol en el clásico de Cataluña
El Barcelona de Lamine Yamal visita a Espanyol en el clásico de CataluñaJOSEP LAGO - AFP

La pelota de fútbol no se frena y en el primer día del primer fin de semana del 2026, este sábado 3 de enero, hay actividad en diferentes ligas de Europa, Arabia Saudita y por la Copa Africana de Naciones que se desarrolla en Marruecos. Los partidos de todas las competencias domésticas se pueden seguir en vivo por canchallena.com, donde está disponible el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la Premier League de Inglaterra, por la vigésima fecha, hay cuatro cotejos y sobresale el del Aston Villa de Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Emiliano Buendía vs. Nottingham Forest. En España, se disputan tres juegos de La Liga con el clásico Espanyol vs. Barcelona como atracción principal.

Emiliano Martínez sale a escena este sábado en la Premier League de Inglaterra
Emiliano Martínez sale a escena este sábado en la Premier League de InglaterraMartin Rickett - PA Wire

En la Serie A de Italia también hay cuatro juegos y se destacan Juventus vs. Lecce y Atalanta vs. Roma. Mónaco vs. Lyon es el cotejo más atractivo en la Ligue 1 de Francia, donde hay tres propuestas. En la competencia de Portugal el Benfica de Nicolás Otamendi, entre otros argentinos, recibe a Estoril y en Escocia se juega el clásico Celtic vs. Rangers.

Por último, en la Liga de Arabia Saudita, donde el fútbol no se detuvo ni en las Fiestas, hay tres cotejos mientras que en Marruecos arrancan los octavos de final de la Copa Africana de Naciones con Senegal vs. Sudán y Malí vs. Túnez.

Nicolás Otamendi, campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, tiene actividad en Benfica este sábado 3 de enero
Nicolás Otamendi, campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, tiene actividad en Benfica este sábado 3 de eneroPrensa Benfica

La agenda de partidos del sábado 3 de enero

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Premier League

Fecha 20

  • 9.15: Aston Villa vs. Nottingham Forest - ESPN y Disney+ Premium.
  • 12: Brighton & Hove vs. Burnley - ESPN y Disney+ Premium.
  • 12.30: Wolverhampton vs. West Ham - Disney+ Premium.
  • 14.30: Bournemouth vs. Arsenal - ESPN y Disney+ Premium.

Liga de España

Fecha 18

  • 10: Celta de Vigo vs. Valencia - ESPN 3 y Disney+ Premium.
  • 14.30: Elche vs. Villarreal - ESPN 3 y Disney+ Premium.
  • 17: Espanyol vs. Barcelona - DSports.

Serie A

Fecha 18

  • 8.30: Como vs. Udinese - Disney+ Premium.
  • 11: Genoa vs. Pisa - Disney+ Premium.
  • 11: Sassuolo vs. Parma - Disney+ Premium.
  • 14: Juventus vs. Lecce - ESPN 2 y Disney+ Premium.
  • 16.30: Atalanta vs. Roma - ESPN y Disney+ Premium.

Ligue 1

Fecha 17

  • 13: Mónaco vs. Lyon - Disney+ Premium.
  • 15: Niza vs. Strasbourg - Disney+ Premium.
  • 17: Lille vs. Rennes - Disney+ Premium.

Liga de Portugal

Fecha 17

  • 12.30: Tondela vs. Arouca.
  • 15: Benfica vs. Estoril.
  • 15: Estrela vs. Braga.
  • 17.30: AVS vs. Moreirense.

Liga de Escocia

Fecha 21

  • 9.30: Celtic vs. Rangers.
  • 12: Falkirk vs. Aberdeen.
  • 12: Dundee United vs. Dundee.
  • 12: Kilmarnock vs. Hibernian.
  • 12: Motherwell vs. St. Mirren.
  • 12: Hearts vs. Livingston.

Liga de Arabia Saudita

Fecha 13

  • 10.10: Fateh vs. Shabab.
  • 11.55: Fayha vs. Al Kholood.
  • 14.30: Al Ittihad vs. Al Taawoun.

Copa Africana de Naciones

Octavos de final

  • 13: Senegal vs. Sudán - Canal de You Tube de Claro Sports.
  • 16: Malí vs. Túnez - Canal de You Tube de Claro Sports.
El cuadro de la Copa Africana de Naciones 2025-2026, con los 16 clasificados a octavos de final
El cuadro de la Copa Africana de Naciones 2025-2026, con los 16 clasificados a octavos de finalCAF
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Se fue de Vélez por la puerta de atrás y disparó con todo: "No renueves, te están mintiendo"
    1

    Thiago Fernández se despidió de Vélez y apuntó con dureza contra la dirigencia

  2. Mientras la investigación sobre AFA crece, los futbolistas de la selección toman distancia: menos truco, menos mates
    2

    Menos truco, menos mates: los futbolistas de la selección toman distancia, mientras la investigación sobre AFA crece

  3. Inspiró un personaje de cómic, le hizo un gol a la Argentina hace 30 años y sigue activo... ¡a los 58!
    3

    Kazu Miura, el futbolista japonés que inspiró un personaje de cómic y continúa jugando a los 58 años

  4. Anotó el primer gol de 2026 y más tarde corrió de arco a arco para dar la sorpresa de año nuevo
    4

    Anotó el primer gol de 2026 y más tarde corrió de arco a arco para dar la sorpresa de año nuevo en Australia

Cargando banners ...