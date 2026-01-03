Partidos de hoy en vivo, sábado 3 de enero: a qué hora juegan, canales de TV y cómo ver fútbol online

El primer fin de semana del año hay actividad en ligas de Europa, Arabia Saudita y la Copa Africana de Naciones
La pelota de fútbol no se frena y en el primer día del primer fin de semana del 2026, este sábado 3 de enero, hay actividad en diferentes ligas de Europa, Arabia Saudita y por la Copa Africana de Naciones que se desarrolla en Marruecos. Los partidos de todas las competencias domésticas se pueden seguir en vivo por canchallena.com, donde está disponible el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
En la Premier League de Inglaterra, por la vigésima fecha, hay cuatro cotejos y sobresale el del Aston Villa de Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Emiliano Buendía vs. Nottingham Forest. En España, se disputan tres juegos de La Liga con el clásico Espanyol vs. Barcelona como atracción principal.
En la Serie A de Italia también hay cuatro juegos y se destacan Juventus vs. Lecce y Atalanta vs. Roma. Mónaco vs. Lyon es el cotejo más atractivo en la Ligue 1 de Francia, donde hay tres propuestas. En la competencia de Portugal el Benfica de Nicolás Otamendi, entre otros argentinos, recibe a Estoril y en Escocia se juega el clásico Celtic vs. Rangers.
Por último, en la Liga de Arabia Saudita, donde el fútbol no se detuvo ni en las Fiestas, hay tres cotejos mientras que en Marruecos arrancan los octavos de final de la Copa Africana de Naciones con Senegal vs. Sudán y Malí vs. Túnez.
La agenda de partidos del sábado 3 de enero
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Premier League
Fecha 20
- 9.15: Aston Villa vs. Nottingham Forest - ESPN y Disney+ Premium.
- 12: Brighton & Hove vs. Burnley - ESPN y Disney+ Premium.
- 12.30: Wolverhampton vs. West Ham - Disney+ Premium.
- 14.30: Bournemouth vs. Arsenal - ESPN y Disney+ Premium.
Liga de España
Fecha 18
- 10: Celta de Vigo vs. Valencia - ESPN 3 y Disney+ Premium.
- 14.30: Elche vs. Villarreal - ESPN 3 y Disney+ Premium.
- 17: Espanyol vs. Barcelona - DSports.
Serie A
Fecha 18
- 8.30: Como vs. Udinese - Disney+ Premium.
- 11: Genoa vs. Pisa - Disney+ Premium.
- 11: Sassuolo vs. Parma - Disney+ Premium.
- 14: Juventus vs. Lecce - ESPN 2 y Disney+ Premium.
- 16.30: Atalanta vs. Roma - ESPN y Disney+ Premium.
Ligue 1
Fecha 17
- 13: Mónaco vs. Lyon - Disney+ Premium.
- 15: Niza vs. Strasbourg - Disney+ Premium.
- 17: Lille vs. Rennes - Disney+ Premium.
Liga de Portugal
Fecha 17
- 12.30: Tondela vs. Arouca.
- 15: Benfica vs. Estoril.
- 15: Estrela vs. Braga.
- 17.30: AVS vs. Moreirense.
Liga de Escocia
Fecha 21
- 9.30: Celtic vs. Rangers.
- 12: Falkirk vs. Aberdeen.
- 12: Dundee United vs. Dundee.
- 12: Kilmarnock vs. Hibernian.
- 12: Motherwell vs. St. Mirren.
- 12: Hearts vs. Livingston.
Liga de Arabia Saudita
Fecha 13
- 10.10: Fateh vs. Shabab.
- 11.55: Fayha vs. Al Kholood.
- 14.30: Al Ittihad vs. Al Taawoun.
Copa Africana de Naciones
Octavos de final
- 13: Senegal vs. Sudán - Canal de You Tube de Claro Sports.
- 16: Malí vs. Túnez - Canal de You Tube de Claro Sports.
