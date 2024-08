Paulo Dybala fue citado por Lionel Scaloni para los partidos de la selección argentina ante Chile y Colombia, en las Eliminatorias

Escuchar

Parecía marginado de la selección argentina y había quedado fuera de la última Copa América, pero volvió más pronto que lo imaginado: Paulo Dybala fue convocado para la doble fecha de Eliminatorias, clasificatorias para el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. Concretamente, el DT Lionel Scaloni lo incorporó al plantel que se enfrentará el 5 de septiembre a las 21 ante Chile, en el Monumental, en el marco de la fecha 7 de las Eliminatorias. Y también, con miras al encuentro del martes 10 de septiembre, ante Colombia, en Barranquilla. Así, el volante volverá a vestirse con la camiseta celeste y blanca luego de casi un año y medio: su última aparición se dio en el 7 a 0 ante Curazao, que se disputó el 28 de marzo de 2023.

Para esta convocatoria, fue decisivo que el volante cordobés se haya quedado en Roma, a pesar de haber recibido una oferta millonaria del club saudita Al Qadsiah. La confirmación de su permanencia en Italia dejó felices a los hinchas del conjunto de la capital, que perdió en la última fecha en el Estadio Olímpico ante Empoli por 2 a 1. Pero más allá de la derrota del equipo de Daniele De Rossi, los fanáticos agradecieron la fidelidad con la Loba de la Joya, que rechazó la increíble oferta de 75 millones de euros. “Puse muchas cosas sobre la mesa: mi familia, mi esposa, la ciudad, el equipo y la posibilidad de volver a la selección argentina. Aunque se critica mucho por mis lesiones, me siento bien y estoy comprometido a trabajar duro cada día”.

#SelecciónMayor El futbolista @PauDybala_JR de @OfficialASRoma se suma a los convocados por Lionel #Scaloni para los próximos compromisos de eliminatorias sudamericanas. pic.twitter.com/b0hP3jC0Hm — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 26, 2024

Entre la oferta saudita y la posibilidad de seguir haciendo carrera en la Serie A, evaluó: “No puedes ignorar el dinero, pero hay muchas otras cosas a considerar. Mi agente, que es un amigo, también valoró mi bienestar. No es cierto que él iba a ganar una gran comisión por el traspaso; para él, lo más importante era mi felicidad y mi decisión de quedarme en Roma”. Hasta hoy, Dybala lleva 38 partidos disputados con la Selección. En esa trayectoria, el campeón del mundo en Qatar anotó tres goles, dio siete asistencias y ganó dos títulos, debido a que no fue parte de la Copa América 2021 y tampoco para la realización de 2024.

Roma's Paulo Dybala kicks the ball during the UEFA Europa League semifinal first leg soccer match between AS Roma and Bayer 04 Leverkusen at the Olympic stadium in Rome, Italy, Thursday, May 2, 2024. (Alfredo Falcone/LaPresse via AP) Alfredo Falcone - LaPresse

La semana pasada, Scaloni había difundido una convocatoria para los encuentros ante Chile y Colombia, en la que sobresale la ausencia de Lionel Messi, quien se lesionó su tobillo derecho en la definición de la Copa América contra el Colombia y atraviesa las últimas semanas de su recuperación para volver a ponerse la camiseta de Inter Miami. Tampoco está Ángel Di María porque se retiró de la selección nacional. Otras ausencias de renombre son las de Franco Armani -habría concluido su ciclo con la albiceleste-, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña y Exequiel Palacios quien, al igual que el ‘10′, su no convocatoria es por una lesión. Tampoco estaba Dybala, pero finalmente fue rescatado por el entrenador.

Sin Armani, Scaloni llamó nuevamente a Walter Benítez y Juan Musso. Además, Valentín Barco, Alejandro Garnacho y Valentín Carboni fueron respaldados tras conformar el plantel preliminar de la Copa América -en el caso de Garnacho y Carboni fueron campeones- mientras que las sorpresas son Ezequiel Fernández, recientemente traspasado de Boca a Al-Qadisiyah de Arabia Saudita; Matías Soulé, Giuliano Simeone y Valentín Castellanos.

La selección argentina domina las eliminatorias sudamericanas con puntaje casi perfecto porque ganó los cuatro partidos que disputó en las dos primeras ventanas e, incluso, no recibió goles vs. Ecuador, Bolivia, Paraguay y Perú. En la tercera ventana de partido y última de 2023, cayó con Uruguay -allí estuvo Dybala, pero como suplente- y venció a Brasil de visitante en el estadio Maracaná. Acumula 15 puntos producto de cinco victorias y una derrota ante Uruguay, su único escolta con 13. Tercera aparece Colombia, que está invicta con 12 unidades gracias a tres triunfos e idéntica cantidad de igualdades. Venezuela está cuarta con nueve, mientras que Ecuador suma 8, una más que Brasil. Más atrás figuran Paraguay y Chile (cinco cada uno), Bolivia (tres) y Perú (dos).

“Me parte el corazón”

Casado el 20 de julio pasado con Oriana Sabatini, el apellido Dybala siempre estuvo dando vueltas durante la Copa América. Su ausencia generó repercusiones, tanto que en la conferencia de prensa luego de la obtención del certamen de Estados Unidos, el DT de la Albiceleste lo recordó especialmente: “No quiero hablar solo de Messi, porque todos los que vinieron hoy, incluso los que no han venido. Llámese Paulo Dybala, que para mí ha sido un tipo re contra especial y no haberlo traído me parte el corazón, propio por pensar en el bien del equipo”.

En su momento, el hombre de Pujato mencionó: “Si habló solo de Leo me estaría equivocando, porque los queremos a todos de una manera especial y se me viene a la mente Paulo como otros chicos que no han estado. Y que cuando nos viene a la mente la decisión de no traerlos o que no vengan es lo peor que nos puede pasar, porque somos muy cercanos a ellos y es un problema que tenemos nosotros como cuerpo técnico. No sé si bueno o malo, pero nos afecta todo más”, remarcó el entrenador. Dybala, que en su momento se mostró dolido por su ausencia en la Copa América, realizó un posteo en sus redes sociales donde están los jugadores de la Selección Argentina levantando la copa y con la siguiente frase: “Qué hermoso volver a ver este grupo levantar una trofeo”.

Dybala, en un entrenamiento de la selección argentina Prensa AFA

El 30 de mayo pasado, el cordobés había quebrado el silencio, disconforme por la no convocatoria a la Copa América. “Sentí que había hecho cosas buenas este año”, analizó en una extensa entrevista que le brindó al periodista James Horncastle, que cubre la Serie A de Italia para el medio The Athletic.

“Confiaba en entrar en la convocatoria, así que fue un golpe muy duro de soportar para mí, porque formar parte de la selección es una de las mejores cosas de la historia. Pero también entiendo que para nuestro seleccionador es difícil elegir. Tenemos tantos buenos jugadores en equipos de toda Europa y él tiene que elegir a 26. Respeto su decisión. Siempre se lo he dicho. Tengo una gran relación con él y sin duda ha elegido lo mejor para el equipo”, agregó el volante de Instituto de Córdoba sobre la decisión que tuvo que tomar Scaloni de no citarlo. Pero también, en su momento dejó en claro que iba a apoyar: “Estaré animando desde casa, como siempre que no estoy en el equipo. Tengo muchos amigos y espero de todo corazón que puedan volver a ganar la Copa América”.

Los citados por Scaloni para las Eliminatorias

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Walter Benítez y Juan Musso.

Defensores: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico y Valentín Barco.

Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez y Ezequiel Fernández.

Delanteros: Nicolás González, Lautaro Martínez, Alejandro Garnacho, Julián Álvarez, Matías Soulé, Valentín Carboni, Giuliano Simeone, Valentín Castellanos y Paulo Dybala.

