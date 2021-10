Pedri, el chico de los 1150 millones de dólares por el que apuesta Barcelona

Pedro González vale 1150 millones de dólares. Así lo cree Barcelona. Esa es la cláusula de rescisión que debería pagar un equipo que tenga intenciones de contratarlo. Un claro intento de evitar que cualquier magnate desista de la sola idea de pensar en él.

El conjunto catalán espera que el muchacho al que apodan Pedri, alcance la popularidad y le devuelva la gloria perdida. Que ese chico de 18 años rescate a un equipo que, por el momento, no hace más que despertar desconfianza. Desde el plantel desmantelado hasta su realista entrenador, Ronald Koeman, que no duda en exponer las flaquezas de jerarquía cada vez que tiene que evaluar el rendimiento del equipo públicamente. Desde los resultados desalentadores, hasta un presidente, Joan Laporta, que amenaza con despedir al DT y no duda en interponerse en el fuego cruzado con el holandés, en una relación que se sostiene con los indicadores de presión en rojo.

Podría sospecharse que el comunicado grandilocuente tiene por fin impulsar noticias positivas, esperanzadoras, en un momento delicado. “Barcelona y el jugador Pedro González ‘Pedri’ han llegado a un acuerdo para renovar su contrato hasta el 30 de junio de 2026. La cláusula de rescisión queda fijada en 1.000 millones de euros”, se informó.

Pedri, nacido en Tegueste, en Tenerife, y proveniente de Las Palmas, no es un producto de la otrora bien promocionada Masía. En septiembre de 2019, Barcelona pagó 20 millones de dólares por su pase. Lo cedió por un préstamo a su club de origen y ahora volvió.

Talento precoz, diestro, de 1,74 y 60 kilos, se dio el gusto de compartir cancha con Lionel Messi en la última temporada del argentino en Catalunya. Y de ganar la Copa del Rey. Un premio consuelo para un club tan grande, pero al fin de cuentas, la única alegría del año. Los primeros vistazos sobre su forma de moverse en la cancha y administrar el juego apuraron las comparaciones con Andrés Iniesta.

Messi, Ansu Fati y Pedri, juntos en Barcelona

Desde esa premisa, los hinchas se ilusionaron con el revivir del equipo. Lo señalaron como el socio ideal para que Messi vuelva a ser feliz en la cancha con los colores azulgranas. Pero se fue. El hombre que solucionaba todos los problemas en la cancha desequilibraba, también, los libros de finanzas en las oficinas. Y partió a París.

La responsabilidad depositada en Pedri parece excesiva. También fue convocado por Luis Enrique para la selección de España . Estuvo en la Eurocopa, los Juegos Olímpicos, las eliminatorias y la Nations League. Su carrera se dispara a una velocidad que hace difícil creer que puede ser controlada con facilidad. Acaba de ser incluido entre los 30 finalistas para ganar el Balón de Oro.

No llegó a los 60 partidos en primera división aún, pero Barcelona se aferra a él con exagerada pasión. Y lo demuestra con esta extensión de contrato hasta 2026 con una cláusula de rescisión utópica que automáticamente disparará, también, su salario (del que no se conocen detalles).

Pedri, nuevo conductor de Barcelona

A Pedri se le terminaba el contrato este mismo año. Es el primero de tres objetivos que Laporta quiere asegurar cuanto antes. Ahora tiene por delante la renovación de otras dos jóvenes promesas.

Ansu Fati, de 18 años, también tiene un vínculo hasta junio de 2022. Su representante, el portugués Jorge Mendes, llegó a España para reunirse con el jugador y su familia, pero aún no tuvo contacto con la dirigencia. El otro es Pablo Páez Gavira, Gavi. Tiene apenas 17 y contrato hasta junio de 2023. Pero también ha sido convocado para representar al seleccionado español y su cotización subió exponencialmente (ahora cuesta 25 millones de euros, según el portal Transfermarkt).

Tres joyas que Barcelona quiere proteger para iniciar una reconstrucción que le permita recuperar el prestigio internacional que se diluyó en las últimas temporadas. Tres nombres entre muchos otros. Todo sea por encontrar la forma de reemplazar a Messi.