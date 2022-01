Por qué Boca posterga la renovación de Eduardo Salvio y cuáles son los riesgos

El Consejo de Fútbol que lidera Juan Román Riquelme en Boca tiene en estos días la mira en el mercado de pases, con las determinaciones sobre las incorporaciones, las ventas –para alimentar las arcas y por una necesidad ante la caducidad de ciertos contratos en junio– y las salidas en préstamo de los futbolistas que no son prioritarios.

Entre esos movimientos hay uno que falta. Una negociación casi olvidada. Que no hace sonar la alarma por gran confianza en solucionar las cosas rápidamente o por la gran predisposición que hay, al menos por ahora, de una de las partes: Eduardo Salvio está a un semestre de quedar en libertad de acción y no hay tratativas para extender su estadía en Brandsen 805.

Salvio subraya ser hincha de Boca y deja en claro que quiere seguir en Boca, pero el Consejo de Fútbol posterga la renovación. Captura TV

¿Cuál es el riesgo para Boca, que implica una alerta para Riquelme y quienes alrededor? Desde que comenzó 2022, Toto está habilitado a dialogar con otra institución debido a que el 30 de junio caducará su relación contractual.

Aunque los hoy dirigentes fueron futbolistas y por ende conocen estas negociaciones, la situación no deja de llamar la atención. El protagonista es un jugador de jerarquía que cualquier otro club querría tener. Y por el que la gestión anterior, con Daniel Angelici a la cabeza y Nicolás Burdisso como director deportivo, gastó cerca de 7.000.000 de euros. Extrañaría que semejante erogación (salario incluido) se desperdiciara con una salida vacía, después de un 2021 casi sin acción por parte del atacante.

El tiempo disponible en sí no es escaso: sobran los meses para concertar un encuentro entre el Consejo, el futbolista de 31 años y su representante. Incluso, una vez finalizado el contrato se puede presentar la oferta de renovación y negociar hasta llegar al acuerdo. Sin embargo, la pasividad que hay hasta ahora deja abierta la puerta de la especulación y obliga a Salvio a imaginar qué hará de su carrera si ese deseo de continuidad no termina siendo mutuo. Por lo pronto, en sus vacaciones fue de visita a Portugal para respirar el cariño que se ganó en Benfica.

Desde ambos lados manifestaron para LA NACION que aún no existieron charlas ni muestras de voluntad de acercamiento, especialmente desde la parte dirigencial. “Yo quiero quedarme, todos saben que soy muy bostero. Ése es mi deseo, aunque todavía me quedan seis meses de contrato y todavía no hablamos. Espero que el club tenga el mismo deseo que yo”, lanzó el futbolista el 8 de diciembre, apenas convirtió el penal de la consagración en la Copa Argentina. Cerca de Riquelme habían asegurado a este cronista que después de ese partido se activarían los diálogos por su futuro, pero eso no ocurrió.

“Toto quiere quedarse, por supuesto, pero todavía no tuvimos ninguna reunión y hasta no sabemos si la tendremos. La realidad es ésa. Y si nos llaman, tampoco sabemos qué van a ofrecernos”, dijeron en el entorno del mundialista en Rusia 2018. El contenido del ofrecimiento no es un detalle, por supuesto. Ya en condiciones de negociar con otra entidad, las pretensiones del jugador pueden elevarse y el riesgo para Boca puede ser grande si reacciona tarde. Una cosa es haberlo seducido apenas finalizó el viaje a Arabia Saudita, de mediados de diciembre, y otra es proponer una renovación luego de otras prioridades. Ni qué decir si el nivel de Salvio explota antes de que se produzca un encuentro entre las partes.

La intención del club es que siga el ex hombre de Lanús. “La idea es charlar. Es un jugador muy importante para nosotros, le da mucho a nuestro plantel. Va a ser difícil, pero creemos que podemos sacar adelante la renovación”, confió Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol.

Boca tiene un objetivo cada vez más urgente: levantar la Copa Libertadores. Este año cumplirá quince de sequía. Y un jugador que tuvo un importante recorrido en Europa, de casi diez temporadas, es valioso en un plantel que se proyecta muy competitivo para 2022. Mantener a Marcos Rojo (ambos desechan el dineral que ofrece Palmeiras), que arribe Darío Benedetto y conseguir la jerarquía conocida de Ángel Romero serían novedades que combinarían muy bien con la seguridad de que Salvio se quedará en la segunda mitad de año.

Sin embargo, desde el predio de entrenamiento de Boca no niegan que tratan el tema como a uno más, que no se desesperan aún por sentarse a hablar con el atacante. “No es un tema relevante hoy, para nada. Se verá en junio”, dice alguien que pisa Ezeiza habitualmente. “La situación de Salvio está pendiente, pero en primer lugar vamos a ocuparnos de los refuerzos. Después veremos su caso”, agrega otra fuente importante.

Toto Salvio jugó 51 partidos y marcó 15 goles en Boca.

Quizás, la lesión (rotura de ligamentos cruzados) que lo tuvo más de diez meses en pausa influya mucho en la cautela con la que se maneja Boca en el asunto. Para el entrenador Sebastián Battaglia sería un gran alivio saber que contaría con él para el segundo semestre: si bien por la recuperación Salvio no tuvo mucho rodaje, una buena pretemporada personal lo volvería casi un refuerzo del plantel.

Sobre todo, considerando que de los extremos puros que Battaglia tiene a disposición, Cristian Pavón y Sebastián Villa pueden irse del club en las próximas semanas. Además, la jerarquía de Salvio ofrece variantes: Toto fue utilizado también como volante suelto (en el 0-1 ante Independiente) y como Nº 9 (en el 8-1 a Central Córdoba).

Mientras, Eduardo Salvio está enfocado y tiene ganas. A la expectativa de cuándo recibirá la convocatoria del Consejo de Fútbol para contar con él después de junio.