Premier League: Cristiano Ronaldo, dos lujos de taco y un gol para levantar a Old Trafford en una noche de despedidas

Se acabó la temporada de la Premier League en Old Trafford para Manchester United con una victoria que certificó que, fuera de la vuelta de Cristiano Ronaldo, fue un curso con poco para festejar o ilusionarse, tal como viene ocurriendo en la última década en el club más importante y poderoso de Inglaterra. A los 37 años, el portugués regresó desde Juventus para matizar con sus goles y competitividad indeclinable la campaña de un equipo que no sale de la medianía.

El 3-0 a Brentford de este lunes fue el último partido de local. A Manchester United le quedarán dos fechas de visitante: frente a Brighton y Crystal Palace. Con lo que resta jugar difícilmente pueda mejorar la sexta posición, que da plaza para una copa europea con sabor a poco: la Conference League, la tercera competencia continental creada por la UEFA. Un fuerte declive con respecto a esta temporada, en la que intervino en la Champions League, hasta que el Atlético de Madrid lo eliminó en los octavos de final.

Lo más destacado de Manchester United 3 - Brentford 0

Cristiano es uno de los pocos, sino el único, que saca de la abulia a los hinchas, quienes dirigen sus protestas a los dueños del club, la familia Glazer. Lo hacen con cánticos, banderas y abandono del estadio. El portugués pidió en 2009 ser transferido a Real Madrid y 12 años después regresó a un club que no obtiene la Premier League desde 2013, con Alex Ferguson, el último gran gurú de los Diablos Rojos, tras cuya salida pareció quedar huérfano del líder que marca el camino y acierta en la toma de las decisiones.

El portugués empezó la temporada siendo dirigido por Ole-Gunnar Solskjaer, que a mitad de camino fue reemplazado por el alemán Ralf Rangnick. El próximo huésped del banco de los suplentes será el neerlandés Erik Ten Hag, que se desvinculará de Ajax. Toda una muestra de la inestabilidad de un club que solía destacarse por un método establecido y previsible.

Cristiano es el que levanta a los espectadores de los asientos de Old Trafford. En una formación en la que no sobran la calidad y las sutilezas -con la excepción de Bruno Fernandes, autor del 1-0-, el portugués regaló en la primera media hora dos tacos deliciosos: uno no look (mira para un lado y la pelota sale para el otro) y el restante dentro del área para asistir a Juan Mata. Dos lujos con sentido productivo, porque mejoraron la jugada y dejaron al compañero en situación ofensiva favorable.

Dos lujos de Cristiano

Terminó fastidiado Cristiano el primer tiempo porque el VAR le detectó un off-side por milímetros en un ataque que terminaba con gol. Se tomó desquite en la segunda parte, al fabricarse un penal. Primero lo cuerpeó y desestabilizó al defensor Henry para quedare con la pelota: cuando entró en el área, el propio Henry lo cargó desde atrás con el brazo desplazado. Penal, derechazo y gol. El número 18 (tres penales) en 29 partidos de CR7 en la Premier; la misma cantidad que en su última temporada, antes de ser transferido a Real Madrid. Por lejos, fue el delantero más efectivo del plantel; le siguió Mason Greenwood, con cinco tantos.

Tras correr hacia un lateral y festejar con su clásico salto que termina con los brazos abiertos, Cristiano se encontró con que el primero en ir a abrazarlo fue el juvenil argentino Alejandro Garnacho (17 años), que el último jueves tuvo su debut oficial durante unos pocos minutos finales frente a Chelsea, pero que en este partido no ingresó. En las redes sociales ya había dejada reflejada su admiración por Cristiano, al que catalogó como el “mejor de todos”. Nacido en España y nacionalizado argentino, Garnacho integró la última convocatoria de Lionel Scaloni y seguramente será parte del seleccionado Sub 20 que dirige Javier Mascherano. En la Premier League 2 lleva convertidos para el United cuatro goles en 11 cotejos; el último fue el fin de semana, frente a Liverpool. Los videos de sus goles ya empiezan a llegar a las cadenas televisivas.

El penal de Cristiano

Un ambiente de despedida se respiró en Old Trafford tras el final. Raphael Varane, que en el balance general no aportó la solidez defensiva por la que lo trajeron de Real Madrid, marcó el 3-0. Varios jugadores terminan contrato y no continuarán. Uno de ellos es Edinson Cavani, que reapareció luego de una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas desde marzo. El uruguayo ingresó en el último cuarto de hora y después del cierre del partido se quedó un rato recorriendo la cancha y retribuyendo los aplausos que bajaban de las tribunas. Cavani tuvo más continuidad en la temporada pasada (10 goles en 26 encuentro, contra los 2 en 12 de la actual). Más allá de que volvió a surgir algún rumor sobre el interés de Boca, la idea de Cavani (35 años) es continuar en Europa, preferentemente en España. Los otros futbolistas que también recibieron el reconocimiento de los hinchas porque seguramente fue la última vez que pisaron Old Trafford vestidos de rojo fueron Nemanja Matic, Phil Jones y Jesse Lingaard. Es probable que a ellos también se sume el español Juan Mata.

Edinson Cavani saluda a los hinchas de Manchester en su último partido en Old Trafford Jon Super - AP

Para la próxima temporada, el diario Daily Mail informó de una posible propuesta de Manchester United a Inter por Lautaro Martínez, consistente en 42 millones de libras más el pase de Anthony Martial. Aunque resten dos fechas, este curso ya se fue. Después de la goleada, Rangnick no se mordió la lengua al declarar que el United “entrará a una operación a corazón abierto” en el próximo mercado de pases y que se “necesitará al menos un año y medio” para volver a tener un plantel de primer nivel mundial. Manchester United debe ocuparse de rodear mejor a Ronaldo. Quedó demostrado que solo con él no alcanza, pero sin él hubiera sido mucho peor. Y el portugués, si bien tiene contrato hasta junio de 2023, estará muy pendiente del proyecto del club para decidir su futuro.