Premier League: el gol de Cuti Romero, la asistencia de Enzo Fernández y el yerro de Alejandro Garnacho

Este sábado, los argentinos volvieron a dar que hablar en la Premier League. Por la jornada N° 22, Cristian “Cuti” Romero, Enzo Fernández, Alejandro Garnacho y Alexis Mac Allister fueron titulares en sus equipos, que siguen peleando por enderezar el rumbo en la temporada.

Capitán de Tottenham Hotspur, y defensor, Romero anotó en la derrota por 2-1 ante West Ham United. En un momento en que el conjunto local no encontraba juego asociado en ofensiva, apareció el futbolista de la selección argentina con un cabezazo para igualar de manera transitoria. Entró por el segundo palo para conectar un centro de Pedro Porro y dirigir la pelota al fondo de la red, dejando inmóvil al arquero Alphonse Areola.

¡ASÍ SE CABECEA, CUTI! ¡SENSACIONAL GOLAZO DE ROMERO PARA EL 1-1 ENTRE TOTTENHAM Y WEST HAM!



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 17, 2026

Sin embargo, en los últimos minutos Callum Wilson propició la victoria de los Hammers en una jugada de tumulto en el área de Tottenham, que consiguió apenas un triunfo en los últimos 8 partidos. “Es un momento difícil para nosotros. Ahora necesitamos trabajar duro y permanecer juntos durante tres días. En la Champions League tenemos otra gran oportunidad de ganar, llegar a lo más alto y quizá pasar a la siguiente instancia”, destacó el exfutbolista de Belgrano.

Cumpleaños feliz para Enzo Fernández

Enzo Fernández festejó su 25º cumpleaños con una asistencia y un triunfo de Chelsea en condición de local. A los 26 minutos del enfrentamiento con Brentford el exvolante de River presionó en una salida del rival e interceptó un pase; la pelota cayó en los pies de João Pedro, que abrió el marcador.

En el segundo tiempo Cole Palmer liquidó el partido a través de un penal, de modo que Liam Rosenior logró su primer triunfo, por 2 a 0, como entrenador del equipo londinense, cortó una serie de cinco partidos sin éxitos por Premier League, suma 34 puntos y quedó sexto en la tabla. “Me impresionó muchísimo. Ya sabía que era un jugador excepcional, pero viéndolo de cerca uno ve de qué es capaz. Es un ganador”, señaló Rosenior sobre el mediocampista argentino.

La estampa de Enzo Fernández, que cumplió 25 años en un gran momento, mientras es pretendido por Paris Saint-Germain. Bradley Collyer - PA

Por su parte, Garnacho volvió a integrar la alineación inicial de Chelsea después de anotar dos goles en la derrota (3-2) ante Arsenal por la Carabao Cup. Sin embargo, la actuación de este sábado nada tuvo que ver con lo que mostró en los días anteriores. A los 43 minutos, con el marcador 1-0 en favor de los Blues, el portugués Pedro Neto aceleró por la banda derecha y envió un centro al medio del área para que el argentino solo tuviera que empujar el balón. Sin embargo, el extremo de 21 años increíblemente erró frente al arco y el balón se marchó por un costado.

¿QUÉ TE PASÓ, ALEJANDRO?



Insólito gol que se erró Garnacho para el 2-0 del Chelsea ante Brentford, que no fue...



— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 17, 2026

Mac Allister sigue sin anotar

En tanto, Alexis Mac Allister continúa siendo víctima, y factor, de la irregular temporada de Liverpool. Por decisión del director técnico Arne Slot, empezó como suplente el encuentro con Burnley en Anfield Road e ingresó recién a los 33 minutos de la segunda mitad. El anfitrión no pasó de un 1-1 frente al penúltimo en las posiciones en la liga inglesa.

Según datos del medio The Athletic, el mediocampista lidera el ranking de disparos sin convertir entre los futbolistas de la Premier League. Doce de sus 26 disparos han sido bloqueados por rivales, y apenas cinco obligaron al arquero a intervenir. Si bien estuvo cerca de marcar en el empate contra Fulham, cuando un cabezazo suyo estrelló el travesaño, muchos de sus tiros se han topado con defensores que se interponían en el camino.

Como Liverpool, Alexis Mac Allister no pasa por un buen momento; el argentino anotó un solo gol en la temporada (frente a Real Madrid por la Champions League) y lidera el ranking de remates sin anotación en la Premier. Jon Super - AP

Arsenal continúa siendo líder en soledad

La primera posición del certamen sigue en poder de Arsenal, con 7 puntos de diferencia sobre Manchester City (0-2 vs. Manchester United ) y que ganó 68% de sus compromisos. Al cierre de esta jornada puede ver reducida su ventaja, ya que Aston Villa, el cuadro de Emiliano Martínez, tiene pendiente su partido. Lo jugará este domingo a las 13.30 de Buenos Aires como local contra Everton.

En la parte baja de la tabla, West Ham está a 5 unidades de Nottingham Forest, el último equipo que no descendería. Por debajo se ubican Burnley y Wolverhampton.