PSG vs. Flamengo, por la final de la Copa Intercontinental: día, horario, TV y cómo ver online

Un equipo de Europa y otro de Sudamérica volverán a enfrentarse, luego de varios cruces en el Mundial de Clubes 2025, en la final de la Copa Intercontinental 2025 y serán PSG y Flamengo. El encuentro está programado para el próximo miércoles a las 14 (hora argentina) en el estadio Ahmad bin Ali de Rayán, Qatar, y se transmitirá en vivo por DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO; y en la plataforma digital FIFA+. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadíasticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado francés con una cuota máxima de 1.66 contra 5.20 que cotiza su derrota, es decir un triunfo y coronación de los brasileños. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 3.32.

El conjunto galo dirigido por Luis Enrique accedió al certamen como campeón de la Champions League 2024-2025 y tuvo el privilegio de esperar rival en la final. Actualmente, marcha segundo en la Ligue 1 con 36 puntos, a una unidad de Lens, y en la actual competencia europea se ubica tercero con 13 unidades, en zona de clasificación a los octavos de final sin pasar por el repechaje.

El Mengão, por su parte, fue el último club que entró al certamen como ganador de la Copa Libertadores 2025 y tuvo que disputar dos etapas para meterse en la definición. Primero, superó en el denominado Derbi de las Américas a Cruz Azul 2 a 1 y, luego, doblegó en la Copa Challenger a Pyramids de Egipto 2 a 0.

El cuadro de la Copa Intercontinental 2025

El encuentro tendrá un solo futbolista argentino en cancha y será el arquero de Flamengo Agustín Rossi. El ex-Boca atraviesa un gran presente y unas de las figuras que tiene el elenco de Filipe Luis, que buscará dar el golpe ante el mejor club del mundo en la actualidad en una final que se disputará en la antesala de la ceremonia de los premios The Best programada para un día antes en la misma sede.

Un antecedete que hace ilusionar a Flamengo es que en el Mundial de Clubes Botafogo venció a los parisinos 1 a 0 con tanto de Igor Jesús. Fue el 19 de junio pasado en el Rose Bowl de California, Estados Unidos, por la segunda fecha del grupo B.

Los campeones de la Copa Intercontinental, año por año

2024: Real Madrid (España).

2004: FC Porto (Portugal).

2003: Boca Juniors (Argentina).

2002 Real Madrid (España).

2001: Bayern Múnich (Alemania).

2000: Boca Juniors (Argentina).

1999: Manchester United (Inglaterra).

1998: Real Madrid (España).

1997: Borussia Dortmund (Alemania).

1996: Juventus (Italia).

1995: Ajax (Países Bajos).

1994: Vélez Sarsfield (Argentina).

1993: San Pablo (Brasil).

1992: San Pablo (Brasil).

1991: Estrella Roja (Serbia).

1990: AC Milan (Italia).

1989: AC Milan (Italia).

1988: Nacional (Uruguay).

1987: FC Porto (Portugal).

1986: River Plate (Argentina).

1985: Juventus (Italia).

1984: Independiente (Argentina).

1983: Gremio (Brasil).

1982: Peñarol (Uruguay).

1981: Flamengo (Brasil).

1980: Nacional (Uruguay).

1979: Olimpia (Paraguay).

1978: No disputado.

1977: Boca Juniors (Argentina).

1976: Bayern Múnich (Alemania).

1975: No disputado.

1974: Atlético de Madrid (España).

1973: Independiente (Argentina).

1972: Ajax (Países Bajos).

1971: Nacional (Uruguay).

1970: Feyenoord (Países Bajos).

1969: AC Milan (Italia).

1968: Estudiantes de La Plata (Argentina).

1967: Racing Club (Argentina).

1966: Peñarol (Uruguay).

1965: Inter de Milán (Italia).

1964: Inter de Milán (Italia).

1963: AC Milan (Italia).

1962: Santos (Brasil).

1961: Peñarol (Uruguay).

1960: Real Madrid (España).

Tabla de campeones de la Copa Intercontinental

Real Madrid (España) - 4

Nacional (Uruguay) / Peñarol (Uruguay) / Boca Juniors (Argentina) / Milán (Italia) - 3

Independiente (Argentina) / Juventus (Italia) / Santos (Brasil) / Inter (Italia) / San Pablo (Brasil) / Ajax (Países Bajos) / Bayern Munich (Alemania) / Porto (Portugal) - 2

River Plate (Argentina) / Estudiantes de La Plata (Argentina) / Racing Club (Argentina) / Vélez Sarsfield (Argentina) / Olimpia (Paraguay) / Gremio (Brasil) / Manchester United (Inglaterra) / Feyenoord (Países Bajos) / Atlético Madrid (España) / Flamengo (Brasil) / Estrella Roja (Serbia) / Borussia Dortmund (Alemania) - 1