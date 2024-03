Preolímpicos Sub 23: estas son las selecciones clasificadas a París 2024, con la Argentina

Escuchar

El torneo de fútbol de los Juegos París 2024 tiene el fixture de la primera etapa definido, a pesar de que todavía restan confirmarse cuatro de los 16 seleccionados participantes y saldrán tres de la Copa Asiática y el último de un repechaje entre ese continente y Guinea, representante de África. Entre los 12 conjuntos confirmados sobresale la selección argentina, que aprovechó la fecha de la FIFA para llevar adelante partidos internacionales y enfrentó por duplicado a México con una victoria 4 a 2 y una derrota 3 a 0.

Francia tenía su participación asegurada como anfitriona desde que su ciudad capital fue elegida como sede. El resto de los equipos debió disputar certámenes Preolímpicos en sus respectivos continentes para obtener clasificación. En Europa, a través de la Eurocopa Sub 21, la consiguieron España, Israel y Ucrania; en América del Sur, además de la Argentina, Paraguay; en la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) Estados Unidos y República Dominicana por intermedio del Campeonato Sub 20 de la Concacaf; en África Marruecos, Egipto y Malí por intermedio de la Copa Africana de Naciones Sub-23; y en Oceanía Nueva Zelanda gracias a obtener el Torneo Preolímpico de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC).

Paraguay será el otro representante de la Conmebol en los Juegos Olímpicos París 2024 Matias Delacroix - AP

Quedan cuatro lugares. Tres de los cupos que deben definirse son para Asia y se dirimirán en la Copa Asiática, prevista para disputarse entre el 15 de abril y 3 de mayo. De allí saldrá también el equipo que disputará un repechaje contra Guinea, cuarto en la Copa Africana de Naciones Sub-23, por el último boleto a la cita olímpica donde cada plantel podrá contar con un máximo de tres jugadores mayores de 23 años.

Selecciones clasificadas a París 2024

Anfitrión: Francia.

Europa: España, Israel y Ucrania.

América del Sur: Argentina y Paraguay.

América del Norte y Centroamérica: Estados Unidos y República Dominicana.

Asia: tres plazas a definir.

África: Marruecos, Egipto y Malí.

Oceanía: Nueva Zelanda.

Repechaje Asía-África: una plaza a definir.

La selección argentina Sub 23 es cabeza de serie en el grupo B de los Juegos de París 2024

La semana pasada se diagramaron los grupos de París 2024 y la albiceleste quedó en el B. Su debut será el 24 de julio en el Estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne ante Marruecos, campeón de la última Copa Africana de Naciones Sub 23. Luego, el 27 de julio, se medirá en el Stade de Lyon ante el tercer clasificado de la Copa Asiática Sub 23 -se definirá del 15 de abril al 3 de mayo en Qatar- y cerrará la etapa de grupos el 30 de julio, nuevamente en el Stade de Lyon, contra Ucrania, tercero en la Eurocopa Sub 21. Los dos mejores de cada zona avanzarán a los cuartos de final.

El campeonato comenzará el 24 de julio, dos días antes de la ceremonia inaugural, y concluirá el 10 de agosto. Los partidos no solo se disputarán en el estadio Parque de los Príncipes de París, sino que se repartirán, también, en otras seis sedes: Stade de Bourdeaux, Stade de Lyon, Stade de Marseille, Stade de la Beaujoire en Nantes, Stade de Nice y el Stade Geoffroy-Guichard en Saint-Etienne.

Grupos de París 2024

A: Francia, Estados Unidos, ganador del repechaje entre Guinea y el cuarto de la Copa Asiática; y Nueva Zelanda,

B: Argentina, Marruecos, tercero de la Copa Asiática y Ucrania.

C: Subcampeón de la Copa Asiática, España, Egipto y República Dominicana.

D: Campeón de la Copa Asiática, Paraguay, Malí e Israel.

El Parque de los Príncipes, la casa del PSG, será el estadio principal de los Juegos Olímpicos Archivo

En el marco de la gira por México, Javier Mascherano, en diálogo con el sitio oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), destacó la importancia del certamen que él ganó dos veces como jugador: “Se trata de una experiencia diferente a las que acostumbramos. El jugador de fútbol suele estar aislado, e ir del hotel al entrenamiento y del partido al hotel. Unos Juegos Olímpicos te dan la posibilidad de convivir con atletas de todo el mundo. Es enriquecedor poder estar en una Villa Olímpica con los mejores y ver cómo se preparan para la competición”.

La Argentina tiene dos medallas doradas en su haber, conseguidas en Atenas 2004 y Beijing 2008. La primera, con Marcelo Bielsa como DT y la segunda, con Sergio Batista. Allí, justamente, se consagró Lionel Messi, junto a Ángel Di María y Sergio Agüero, entre otros. Javier Mascherano, en tanto, es el único futbolista argentino en tener ambas preseas, y el segundo entre todos los deportistas del país que sabe lo que es alcanzar dos veces la gloria máxima en unos Juegos Olímpicos.