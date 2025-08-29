Qué fue del hincha de Universidad de Chile que cayó el vacío en el estadio de Independiente

El escándalo fue protagonista del encuentro entre Independiente y Universidad de Chile, desquite de la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana, y crece la preocupación por las derivaciones del caso, que apenas cuenta los primeros pasos. Mientras avanzan los descargos y los allanamientos, se supo del estado de salud del hincha visitante que cayó al vacío desde la popular Sur Alta del estadio Libertadores de América, mientras era amenazado por un grupo de vándalos locales.

El partido fue suspendido en el inicio del segundo tiempo y la voz del estadio ordenó que los simpatizantes del conjunto chileno dejaran el recinto; una nutrida cantidad acató la medida, pero un pequeño grupo permaneció. En ese momento, la barra brava del Rojo consiguió ingresar al sector y golpeó a esos espectadores y los desvistió. En ese escenario de terror, un fanático de la U cayó al vacío (pareció arrojarse), en una imagen que encendió las alarmas y despertó gran preocupación, además de incertidumbre sobre sí había sido lanzado o caído en su intento de escapar.

Alfaro se precipitó desde la tribuna alta a un entrepiso cuando los vándalos de Independiente accedieron a esa sección para agredir a simpatizantes chilenos.

Luego de poco más de una semana de internación, el hincha recibió el alta médica este jueves y emprenderá el viaje de regreso a su país. Una excelente noticia en medio de la espera por la definición por parte de Conmebol, que tendrá audiencias con dirigentes de ambos clubes el próximo martes.

Gonzalo Alfaro, el simpatizante de 33 años, fue dado de alta luego de una semana de internación en el Hospital Fiorito, tras sufrir un traumatismo craneoencefálico grave, producto de la caída desde varios metros de altura.

“Tengo muchas ganas de seguir adelante y echarle más ganas a la vida que antes”, expresó Alfaro, pronto a regresar a Chile tras ser dado de alta.

Alfaro estuvo internado en terapia intensiva, recibió asistencia respiratoria mecánica y estuvo bajo observación permanente por parte del personal médico. Evolucionó día a día, lo que le permitirá dejar la Argentina para seguir en Chile su rehabilitación. Unos días atrás se divulgó un mensaje de audio de su parte desde el hospital bonaerense, en el que confirmó estar al tanto de los mensajes de apoyo que recibió de su entorno, dando tranquilidad a sus familiares y seres queridos.

Gonzalo Alfaro regresa a Chile, junto a su familia, luego de las graves agresiones recibidas, por parte de la barra de Independiente en Argentina, que lo mantuvieron hospitalizado por días.



El hincha azul, vuelve al país para continuar su recuperación, tras superar varios días… pic.twitter.com/2F72TgXg9n — Conexión Azul 🔌💙 (@conexionazulcl) August 28, 2025

“Quería mandarles muchas gracias por el apoyo, por las oraciones, por tenerme presente, a todas las personas que se han tomado el tiempo de preguntar cómo estoy. Yo ya estoy bien, estoy evolucionando superbién. Pronto estaré en Chile para estar con mi gente, con mi familia, con mis tres hijas, mi papá, mis tíos, mi hermano, mis primos y todos los que han estado conmigo apoyándome en este difícil momento”, expresó Alfaro, ciertamente emocionado y con la voz entrecortada, un par de días atrás. Y lanzó un mensaje esperanzador: “Tengo muchas ganas de seguir adelante y echarle más ganas a la vida que antes”.

Según se supo en las últimas horas, personal de la comisaría 1ª de Avellaneda y el Grupo Táctico Operativo (GTO) realizaron ocho allanamientos en el marco de la investigación por los graves incidentes entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile. Según detalló la policía bonaerense a la agencia Noticias Argentinas, “tras un intenso trabajo de investigación y análisis de cámaras, el GTO logró identificar a los presuntos responsables, lo que permitió al Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de Avellaneda–Lanús disponer los allanamientos solicitados".

La Policía de la Ciudad requisó ómnibus y a más de 300 hinchas de Universidad de Chile cuando cruzaron a Avellaneda a Buenos Aires. Policía de la Ciud

En los procedimientos secuestraron armas de fuego, municiones y prendas directamente vinculadas con los hechos investigados, informó la fuerza, lo que constituyó un paso clave para el avance de la causa.

Los incidentes entre hinchas Universidad de Chile y de Independiente y comenzaron cuando simpatizantes chilenos arrojaron piedras e incluso bombas de estruendo al público del Rojo. En medio de la confusión y con la policía cuestionada por su ausencia, la barra brava de Independiente ingresó a la tribuna destinada al club visitante y respondió a los ataques con mayor violencia. Milagrosamente, no hubo víctimas fatales.

Huellas de la barbarie: así quedó un sector del estadio de Independiente luego de los enfrentamientos del miércoles de la semana pasada. Pilar Camacho

La causa judicial está caratulada como “tentativa de homicidio y robo agravado” y se espera la identificación formal y la imputación a los aprehendidos o sindicados en la investigación.