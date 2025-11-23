Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026, tras el título de Lanús en la Copa Sudamericana

River tuvo un año para el olvido y el futuro inmediato marcará el camino del club en el año próximo, en el que está obligado a mejorar el rendimiento. Tiene por delante, como máximo, cuatro partidos, todos correspondiente al Torneo Clausura 2025. Jugará esa cantidad si levanta cabeza y llega a la final del certamen nacional. De lo contrario, su clasificación a la Copa Libertadores 2026 dependerá pura y exclusivamente de otros tres equipos: Rosario Central, Boca, Argentinos Juniors o Lanús. Todos ellos ya están clasificados, por lo que si se consagran, liberarán un cupo que quedará en manos del Millonario.

Entre los dos certámenes de la temporada -el anterior fue el Apertura-, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo sumó 53 puntos en 32 partidos, producto de 14 victorias, 11 empates y siete derrotas. Terminó por detrás de Rosario Central (66), Boca Juniors (62) y Argentinos Juniors (57) en la Tabla Anual, por lo que no pudo clasificarse a la Libertadores por ese medio. Si bien Racing consiguió la misma cantidad de unidades, quedó por debajo suyo por diferencia de goles (+17 contra +13).

Marcelo Gallardo tuvo su peor año como DT de River y, por ahora, no jugará la Copa Libertadores 2026 Mario Sar

El conjunto del barrio porteño de Núñez todavía depende de sí mismo para clasificarse y necesita ser campeón del Clausura, en el que ya está en octavos de final, instancia en la que se enfrentará a la Academia. Como se ubicó sexto en la zona B, será visitante en la primera etapa de los playoffs y, muy probablemente, en las que siguen, siempre y cuando avance. Lo dicho: de no conquistar el Clausura, River necesita que lo gane el Canalla, el xeneize, el Bicho o el Granate, porque, así, liberarán una plaza de la Tabla Anual.

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026

Copa Libertadores

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia.

Tabla Anual 1: Rosario Central.

Tabla Anual 2: Boca.

Tabla Anual 3: Argentinos Juniors.

Campeón de la Copa Sudamericana 2025: Lanús

Copa Sudamericana

Tabla Anual 1: River.

Tabla Anual 2: Racing Club.

Tabla Anual 3: Deportivo Riestra.

Tabla Anual 4: San Lorenzo.

Tabla Anual 5: Tigre.

Tabla Anual 6: Barracas Central.

Así le fue a River en cada uno de los torneos que disputó en 2025

Torneo Apertura 2025 : Quedó eliminado en cuartos de final tras perder por penales ante Platense.

: Quedó eliminado en cuartos de final tras perder por penales ante Platense. Supercopa Internacional : Perdió por penales ante Talleres de Córdoba.

: Perdió por penales ante Talleres de Córdoba. Copa Argentina 2025 : Quedó eliminado en semifinales ante Independiente Rivadavia, por penales.

: Quedó eliminado en semifinales ante Independiente Rivadavia, por penales. Copa Libertadores 2025 : Quedó eliminado en cuartos de final tras perder ante Palmeiras por 5 a 2.

: Quedó eliminado en cuartos de final tras perder ante Palmeiras por 5 a 2. Mundial de Clubes 2025 : Quedó eliminado en la etapa de grupos.

: Quedó eliminado en la etapa de grupos. Torneo Clausura 2025: En curso.