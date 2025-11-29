Racing vs. Tigre, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Racing y Tigre se enfrentan este lunes en el marco de los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. El ganador de este cruce se meterá en semifinales y jugará contra el ganador del mano a mano entre Boca y Argentinos Juniors. El partido está programado para las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje de Andrés Merlos y televisación de ESPN Premium y TNT Sports. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

Para meterse en la instancia de los cuatro mejores, la Academia le ganó el clásico a River, que culminó un año para el olvido sin títulos, por 3 a 2 en el mejor partido de cuartos de final. Los goles del local fueron convertidos por Santiago Solari, Lucas Martínez Quarta en contra y Gastón Martirena, mientras que para el visitante anotaron Ian Subiabre y Juan Fernando Quintero. El Matador, por su parte, eliminó a Lanús, que el último sábado ganó la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, tras imponerse por 1 a 0 con un tanto de José David Romero.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 15 de agosto de este año. Fue por la cuarta fecha del Grupo A del Clausura y Tigre se quedó con la victoria por 2 a 1 con goles de Braian Martínez e Ignacio Russo, ambos después de los 90′; mientras que Adrián ‘Rocky’ Balboa puso en ventaja parcial a Racing.

Racing vs. Tigre: cómo ver online

El partido está programado para este lunes a las 21.30 en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a las semifinales. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.74 contra los 5.40 que se repagan por un hipotético triunfo de Tigre. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.50.