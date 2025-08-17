Real Madrid vs. Osasuna, por la Liga de España 2025-2026: día, horario, TV y cómo ver online

La primera fecha de La Liga de España 2025-2026 concluirá el próximo martes con el encuentro entre Real Madrid y Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu. El partido está programado a las 16 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por TV a través de DSports, canal que se puede sintonizar online a través de la plataforma digital DGO -se requiere ser cliente para acceder al contenido-. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al duelo, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.26 contra 13.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 6.77.

Para ambos equipos será el debut en el certamen doméstico. El Merengue presentó la semana pasada a Franco Mastantuono, quien tuvo los primeros entrenamientos con sus nuevos compañeros y es probable que ocupe un lugar en el banco de suplentes en el primer encuentro oficial de la temporada. La Casa Blanca, ahora dirigida por Xabi Alonso, tiene la obligación de pelear por el título y ser campeón luego de que el año pasado no pudo celebrar en ninguna competencia, algo poco habitual en su historia, e, incluso, cedió la corona ante su clásico rival, Barcelona, en las últimas jornadas.

El club de Pamplona, por su parte, tuvo una buena temporada pasada -se clasificó a la Conference League con un octavo lugar en la tabla de posiciones- y quiere ratificar lo hecho allí con un buen inicio ante un rival ampliamente superior en calidad de jugadores.

La Liga 2025-2026 comenzó el viernes con victorias de Rayo Vallecano ante Girona 3 a 1 como visitante y de Villarreal 2 a 0 sobre Oviedo. El sábado, Barcelona, el último campeón, debutó con un triunfo 3 a 0 sobre Mallorca como visitante; Alavés le ganó a Levante 1 a 0 y empataron Valencia y Real Sociedad 1 a 1. En la continuidad de la jornada, Getafe superó a Celta 2 a 0 y se enfrentaron Athletic Bilbao vs. Sevilla y Espanyol vs. Atlético Madrid.