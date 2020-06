Ricardo Centurión. Fuente: Archivo - Crédito: LA NACION / Soledad Aznarez

Este martes 30 de junio se vence el préstamo de seis meses, sin cargo y sin opción, que Vélez firmó con Racing por Ricardo Centurión . El futuro del atacante de 27 años es incierto, como casi todo lo que rodea al ambiente del fútbol argentino en medio de esta pandemia que tiene parada a la pelota desde el 17 de marzo. Pero algo se sabe: no volverá a la Academia, club con el que tiene contrato hasta enero de 2022, pero en el que aún tiene las puertas cerradas luego del empujón que le dio a Eduardo Coudet en pleno estadio Monumental, en febrero de 2019.

La prioridad, según aseguró el presidente de Racing, Víctor Blanco , la tiene Vélez, que ya demostró su interés porque Centurión continúe en Liniers. También dos viejos conocidos están entre las opciones: Lanús y Boca . En la mitad celeste y blanca de Avellaneda confían además en que alguno de los sondeos que llegaron del exterior se cristalicen en ofertas, lo que significaría un ingreso importante de dinero y además el alivio de no reforzar a competidores directos.

En Vélez saben que el guiño de Blanco sólo durará para los próximos días. Y que en este caso el préstamo no será una opción válida: la Academia pretende recuperar algo de los 4 millones de euros que invirtió en enero de 2018 por el 70% del pase (el otro 30% ya era de Racing). Aunque sólo disputó ocho partidos antes de la suspensión entre Superliga, Copa Sudamericana y Copa de la Superliga, Centurión dejó una buena impresión en el Fortín tanto en los hinchas, los compañeros y los dirigentes.

"Demostró desde el primer día que tenía unas ganas bárbaras. Era el primero en llegar a las prácticas. Y recuerdo que en el comienzo de la pretemporada le salieron unas ampollas por los botines, le sangraban los talones, y así y todo no dejó de hacer ni una sola pasada", grafica el mánager de Vélez, el exarquero Pablo Cavallero. Centurión también contó que tuvo conversaciones con el entrenador Mauricio Pellegrino, quien asumió en reemplazo de Gabriel Heinze cuando los entrenamientos ya estaban suspendidos en Argentina. " Si se termina lo de Vélez sería una lástima. Lo disfruté mucho, el grupo es maravilloso y la paso muy bien ", admitió el futbolista.

El vínculo de Centurión con Lanús, en tanto, no sólo tiene que ver con la cercanía geográfica de la zona sur del Conurbano, donde se siente cómodo. El entrenador granate, Luis Zubeldía, es quien le dio la chance de debutar en primera a los 19 años. Tanto el DT como el presidente Nicolás Russo ya dejaron en claro a lo largo de los últimos años que es un jugador que buscan para Lanús, al punto que estuvo como invitado en La Fortaleza para ver algún partido del Grana, acompañado por familiares. Más allá de las intenciones, el deseo de Racing de vender parte de la ficha del jugador parece alejar a Centurión del Sur.

Ricardo Centurión. Fuente: Archivo - Crédito: LA NACION / Diego Lima

En las últimas semanas, el atacante también se refirió a la posibilidad de regresar a Boca, donde jugó la temporada 2016/17, acaso el pico de su fluctuante carrera. Con goles (8 gritos en 22 partidos), gambetas y carisma se ganó a la hinchada xeneize, además de haberse declarado simpatizante. El atacante reconoció que se contactaron con él "desde el Consejo de Fútbol del club", aunque su regreso a la Bombonera parece complicado por el contexto de conflicto interno que desató la renovación del contrato de Carlos Tevez y porque no figura entre las prioridades del entrenador Miguel Ángel Russo. "Boca siempre me tira un poco más", reconoció sin embargo Centu, que tiene una buena relación personal con el vicepresidente Juan Román Riquelme, a quien saludó para su reciente cumpleaños.

Desde que salió de Boca a mediados de 2017, luego de que el club desista de comprarlo tras un año con denuncias por violencia de género, peleas en boliches y accidentes de tránsito, Centurión en tres temporadas pasó por Genoa, de Italia, Racing, Atlético San Luis, de México, y Vélez. Sumó apenas 64 partidos, pese a que no tuvo lesiones de gravedad. Su poca continuidad se acrecentó aún más desde su último partido en Racing, en febrero de 2019: apenas nueve juegos en San Luis y ocho en Vélez en un año y medio.

En 2020, Centurión sufrió golpes más fuertes que el parate por la pandemia. A comienzos de marzo falleció su abuela Yaya, quien lo crió desde muy pequeño, cuando a los 5 su padre Luis murió calcinado en el incendio de la fábrica de pirotecnia ilegal de Lanús en la que trabajaba, lo que llevó a que y su madre Beatriz pasara el día trabajando fuera de casa. Fue su abuela, incluso, la que lo llevó a la primera prueba en Racing.

Apenas tres semanas después , Centurión también perdió a su novia Melody, quien sufrió un paro cardíaco mientras manejaba su auto. "Después de la muerte de mi novia y de mi abuela llegué a pensar en terminar con mi vida", admitió Centu en diálogo con TyC Sports, a fines de mayo. Este semana, con más tiempo para cicatrizar las heridas, aseguró que debía "levantarse y seguir a pesar de tener dos golpes muy rápido". En una entrevista radial con La Oral Deportiva, aseguró que el dolor también le ayudó a ver su futuro con otra perspectiva. "Juegue en Boca, en Platense o Argentinos Juniors, hay cosas que no tengo que hacer más. No lo tendría que hacer más por mí y por mi familia", reconoció, además de admitir que la fama se la "ganó por las cagadas": "Me porté mal mucho tiempo. Me equivoqué".

Entre los casi veinte futbolistas de Racing que a partir de este miércoles 1 de julio comenzarán a entrenarse bajo las órdenes virtuales de los preparadores físicos del club, pero no formarán parte de las actividades del plantel, no estará Centurión. Tanto para el entrenador Sebastián Beccacece como para la Secretaría Técnica que encabeza Diego Milito, lo principal es sostener al grupo de futbolistas que había comenzado de buena manera el año, al punto que se confirmaron las renovaciones de Iván Pillud, Lisandro López y Darío Cvitanich. Aunque el DT insiste desde enero que al plantel le falta un extremo y un lateral derecho para estar completo, Centurión no encaja en ese esquema.