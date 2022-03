River - Boca: Sebastián Villa pasó por todos los estados; desde “es el mejor jugador del fútbol argentino” a recibir sanciones y ahora hacer el gol del triunfo en un superclásico

Sebatián Villa pasó por todas las situaciones conflictivas habidas y por haber. El club, en especial el Consejo de Fútbol, dejó pasar una y otra –seguramente- por la opinión que brindó Juan Román Riquelme en algún momento: “Es el mejor jugador del fútbol argentino. Los c... a baile a todos”. También porque, al tener contrato hasta fines de 2024, la intención era (y sigue siendo) que sus rendimientos en el campo de juego eleven nuevamente su cotización para terminar encontrando el punto en común entre las partes: aceptar una eventual oferta con una buena cantidad de millones de dólares para las arcas Xeneizes.

El superclásico era una de esas oportunidades y el atacante lo aprovechó sin jugar un gran encuentro, pero siendo el responsable del gol del triunfo con que Boca le ganó a River 1-0. Con un plus: fue el primer grito de Villa en el Monumental tras más de cuatro años.

La denuncia por violencia de género que recibió por parte de su ex pareja (2020) hizo que muchos hinchas y algunos directivos exigieran la rescisión del vínculo: en Boca prefirieron poner la cabeza en frío, entender que era un patrimonio y esperar esa oferta satisfaciente (no llegó) con la cual sacarse el problema de encima; lo mismo sucedió cuando, a mediados de 2021, su enojo por no ser vendido lo llevó a tomar la decisión de ausentarse por 40 días en las prácticas. Cuando lo volvieron a tener en cuenta, enseguida estuvo involucrado en el episodio de los “intoxicados” junto a Carlos Zambrano y Edwin Cardona, con los que en realidad protagonizaron actos de indisciplina.

A pesar de que en el club se fastidiaron por los recurrentes contratiempos, Villa siguió siendo tenido en cuenta con sus respectivos pequeños castigos. Y, vaya paradoja, fue el culpable principal de que este domingo todo el Mundo Boca se desahogue: hacía cinco años que no vencía a River en los 90 minutos por torneos locales . Hacerlo en Núñez, además, vale más.

En su primer tiempo personal apático, al igual al de sus compañeros, no pudo desequilibrar, le cobraron no menos de tres fuera de juego y, por supuesto, no remató al arco.

Sin embargo, el ingreso en el entretiempo de Luis Vázquez (en lugar de un Darío Benedetto que le costó tocar la pelota y expuso que no estaba en un nivel físico óptimo), lo activó a Villa desde las ganas del juvenil. Aunque el verdadero motor del colombiano fue lo que sucedió a los 8 minutos del complemento: el delantero le dio una habilitación larga, pero González Pires y Armani se desentendieron en esa pelota y la potencia de Villa hizo el resto, ganándole la posición al defensor dentro del área, eludiendo al desesperado arquero y definiendo con el arco libre.

Los espacios lo mejoraron, aunque sin lograr ser punzante por la izquierda. Se comprometió más en la zona defensiva para sostener el 1-0 definitivo. Además, parece todo un especialista: el de anoche es el tercer gol que le convierte al Millonario en nueve superclásicos disputados (seis como titular). Ya había anotado el 2-2 por la Copa Diego Maradona y, de penal, en el 1-1 por la Copa de la Liga 2021, ambos en la Bombonera.

El de este domingo parece valer mucho más. Desde lo que necesitaba el plantel de Sebastián Battaglia, pero también aspirando al próximo mercado de pases: un gol así cotiza en bolsa y, si crece en su rendimiento, puede encontrar rápido ese nuevo destino que desea hace tiempo y darle aire (y dinero) al Consejo, al que llenó de felicidad anoche, pero también de decepción en el pasado.