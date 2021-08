Copa Libertadores: River viaja a Brasil buscando la sexta semifinal del ciclo de Gallardo como DT

El ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador de River, iniciado en 2014, intentará sumar la sexta clasificación para las semifinales de Copa Libertadores este miércoles cuando se enfrente con Atlético Mineiro, en Belo Horizonte (en el partido de ida, en el Monumental, los brasileños ganaron 1-0). Enzo Pérez, por acumulación de tres amonestaciones, y Nacho Fernández, por expulsión en Núñez, serán los dos peso pesados que no participarán del partido.

El desquite por los cuartos de final se disputará desde las 21.30, en el estadio Mineirao, con el arbitraje del chileno Roberto Tobar y transmisión de ESPN. El VAR lo conducirá el uruguayo Andrés Cunha. Por primera vez desde el inicio de la pandemia, el equipo brasileño tendrá el apoyo de su público, que agotó las 16 mil localidades que se pusieron a la venta.

River, que el último sábado venció 2-0 a Vélez por el campeonato local, está obligado a ganar por 2-0 para clasificarse en forma directa para las semifinales (en la llave donde se encuentran San Pablo, dirigido por Hernán Crespo, y Palmeiras, último campeón). El 1-0 en favor del conjunto millonario llevará la definición a los penales (el empate favorecerá al local). Un triunfo de River por 2-1, 3-2 o similar también le dará el pasaje, por el valor del gol de visitante.

Si bien River tiene por delante un desafío sumamente complejo (por limitaciones propias y virtudes del rival), el Mineirao es un escenario que le obsequió sonrisas en el último período. Allí mismo, en los cuartos de final de 2015 ante Cruzeiro, River ganó por 3-0 (había perdido 1-0 en la ida, en Buenos Aires) para seguir en camino hacia su tercera conquista de la Copa. En las semifinales de 2018, en tanto, River cayó ante Gremio por 1-0 en el Monumental y en la vuelta dio vuelta la serie con un emotivo 2-1, con el penal de Pity Martínez en tiempo de descuento.

Enzo Fernández, autor del primer gol de River ante Velez, el sábado pasado, en el triunfo 2-0, podría ser el reemplazante de Enzo Pérez ante Mineiro. LA NACION/Mauro Alfieri

Gallardo deberá elegir al reemplazante de Enzo Pérez y el que correría con ventaja es Enzo Fernández, que el sábado anotó el primer gol millonario ante Vélez, de penal. Además, en el ataque podrían jugar Matías Suárez, Braian Romero y Julian Álvarez (en este caso, el colombiano Jorge Carrascal sería suplente).

Milton Casco, una de las figuras de River el último sábado en la victoria 2-0 ante Velez. Twitter @RiverPlate

El equipo “Galo” que dirige Cuca también lamentará una ausencia clave en el centro de la cancha, la de Nacho Fernández, autor del gol en Buenos Aires y expulsado por una dura entrada sobre Fabrizio Angileri. El ex River, cerebro de Mineiro (el sábado registró nueve victorias consecutivas en el Brasileirao, su mejor marca, al vencer 2-0 a Palmeiras), sería remplazado por el venezolano Jefferson Savarino. “Sustituir a Nacho no es fácil, es un tipo importantísimo. No tienen idea del liderazgo que él ejerce sin hablar”, expresó Cuca.

River viajará esta tarde a Brasil, en un vuelo chárter, y en Belo Horizonte se alojará en el hotel Ouro Minas.

Posibles formaciones

Atlético Mineiro: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso y Guilherme Arana; Allan, Jair y Matías Zaracho; Jefferson Savarino, Hulk y Eduardo Vargas. DT: Cuca.

River: Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, David Martínez y Fabrizio Angileri; Enzo Fernández, Bruno Zuculini y Nicolás De la Cruz; Julián Álvarez, Braian Romero y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

