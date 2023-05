River, tras el 1-5: el clima después de la goleada de Fluminense, la falta de reacción de sus referentes y Boca como zanahoria

escuchar

La categórica caída de River en Brasil no fue una más. Cada piña que le propinó Fluminense en el Maracaná dejó una marca. Y en la intimidad del plantel millonario se respira una sensación dual. Por un lado, hay bronca, impotencia y desazón por el estrepitoso 5-1 final que desarticuló por completo los planes de un equipo que había completado un interesante primer tiempo ante uno de los rivales más duros del continente. Por el otro, hay un claro foco colectivo: el superclásico del domingo. Boca es esa zanahoria que River tiene al alcance de la mano para rápidamente pasar una página negra.

Por primera vez en 57 años, desde su debut en la Copa Libertadores en 1966, el equipo de Núñez recibió cinco goles en contra en el torneo internacional. Las huellas de la derrota están a la vista y tanto los jugadores como el cuerpo técnico entienden que deben asumir culpas para afrontar con hidalguía el gran desafío de rearmar la guardia de cara al clásico. No hay otra opción: aunque le lleva seis puntos de distancia al escolta San Lorenzo y 16 de ventaja a su máximo rival, debe lavar su imagen ante el Xeneize. Hay errores que no puede volver a repetir.

"Me hago cargo de los cambios", dijo Demichelis Captura de Pantalla

El 1-5 expone una disparidad entre el ámbito local y el continental. En la Liga Profesional, el equipo de Demichelis es el segundo menos goleado con solo seis tantos en contra en los primeros 14 partidos y durante ocho fechas consecutivas acumuló victorias con la valla invicta. En cambio, en la Copa Libertadores, ya recibió 10 tantos en las primeras tres jornadas del Grupo D para tener una diferencia de gol de -4 que hoy lo ubica en el último puesto a pesar de que aún depende de sí mismo. ¿Conclusión? Está obligado a ajustar el engranaje defensivo ante equipos que lo atacan más de lo normal y a entender que hay momentos, contextos y rivales que no siempre permiten jugar de la misma manera.

Es que el martes, en Río de Janeiro, River realizó un positivo primer tiempo en el que hasta por momentos superó a Fluminense. Pero luego, tras el 2-1 a los 53 minutos, todo se desmoronó. No solo sintió el impacto del gol, sino que luego los cambios drásticos de Demichelis desarmaron por completo la estructura: entraron Pablo Solari y José Paradela por Emanuel Mammana y Nicolás De La Cruz para jugar 3-1-3-3. La expulsión de Leandro González Pirez tan solo minutos más tarde fue el detonante para completar un segundo tiempo para el olvido: entró Robert Rojas falto de ritmo a oficiar de central y no pudo compensar el desajuste. El Millonario quedó demasiado expuesto y ofreció muchísimas facilidades con más de media hora por delante. Arriesgó rápido y por demás. Fluminense, lo aprovechó y liquidó la historia a su gusto. Hizo cinco, pero pudieron ser más.

“Me hago cargo de los cambios. A veces salen y a veces no. Quité a un central para jugar 3-1-3-3 y presionar con seis hombres. Y saqué a Mammana porque lo esperamos hasta la entrada en calor para ver si podía jugar. Nos hacen el segundo gol cuando mejor estábamos, continuamos mejor después del gol. Y con la expulsión de González Pirez se descompensó todo y se nos hizo difícil contrarrestar a este equipo”, dijo Demichelis en conferencia de prensa. “Si venía a especular, seguro perdía. Vi los últimos 15 partidos de Fluminense. Los equipos que se defendieron, perdieron. Son dominantes, tienen jerarquía y a Germán Cano en estado de gracia. Yo soy DT de River. Cinco goles es muchísimo, pero los partidos se definen por acciones. Me quedo con que once contra once, competimos”.

Por otro lado, la derrota también expone las respuestas que el equipo no encuentra cuando los pilares no funcionan. Franco Armani, Milton Casco, Enzo Pérez e Ignacio Fernández, los cuatro referentes históricos del equipo titular, tuvieron una olvidable noche en Brasil y River lo sintió por demás. Especialmente con un mal partido del número 10, esa pieza que juega y hace jugar. Ante Fluminense, según los datos de Opta, no pudo completar una gambeta, ganó solo 4 de los 14 duelos de pelota que tuvo y tocó la pelota únicamente 33 veces. Para poner en contexto, sólo tuvo más contacto con el balón que González Pirez (24), Armani (25) y Mammana (32) entre los titulares. Demasiado poco para un partido de alto calibre.

La voracidad de Germán Cano desnudó las falencias defensivas de River Bruna Prado - AP

“Hay que dar vuelta la página lo más rápido posible, esto duele. Tenemos que asumir el dolor y todo lo mal que se hizo en los últimos veinte minutos. Por más que el rival nos complicó, cometimos errores que vamos a evaluar. Tenemos el Superclásico por delante y le vamos a dar un buen partido a los hinchas que van a colmar el estadio”, agregó Demichelis para transmitir calma antes de otro duelo trascendental. Y cerró: “Nos vamos a levantar desde lo anímico para llegar muy bien al domingo”. Ahora, ¿el Superclásico a la vuelta de la esquina es una oportunidad o un problema para afrontarlo con el 1-5 a cuestas? Para el plantel, con la sangre en el ojo tras la goleada recibida, es el escenario propicio para demostrar lo que puede dar.