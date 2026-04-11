River vs. Racing: cuándo se juega el partido del Torneo Apertura 2026

River y Racing protagonizan este domingo en Avellaneda uno de los encuentros que en el último tiempo, por distintas circunstancias, se convirtió en un clásico mucho más “picante” que lo que solía ser. Y de nuevo promete un partidazo, por la fecha 14 del Grupo B del Torneo Apertura 2026 que empieza a transitar el camino hacia los playoffs. Juegan desde las 20 (horario argentino) en el Cilindro y el encuentro se puede seguir minuto a minuto en canchallena.com, el sitio donde además se pueden consultar las tablas de posiciones en vivo.

Tras una buena semana para ambos, con debuts triunfales en la Copa Sudamericana, se miden por el torneo local, pero también con la premisa de regular las cargas ante el trajín de partidos por el torneo local y la copa, justamente.

El encuentro tendrá la particularidad de la vuelta de Eduardo Coudet, hoy en River, a Racing, entidad en la que ‘Chacho’ es muy querido y en la que dirigió entre 2017 y 2018 y luego entre 2019 y 2020.

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La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 24 de noviembre también en el Cilindro y Racing venció por 3 a 2, dando vuelta el encuentro y eliminando al Millonario en los octavos de final del Torneo Clausura 2025.

River vs. Racing: todo lo que hay que saber

Fecha 14 del Grupo B del Torneo Apertura 2026.

Día : Domingo 12 de abril.

: Domingo 12 de abril. Hora : 20 (horario argentino).

: 20 (horario argentino). Estadio : Presidente Juan Domingo Perón.

: Presidente Juan Domingo Perón. Árbitro: Sebastián Zunino.

River vs. Racing: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 20 (horario argentino) en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium.

Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

River está segundo en la tabla de posiciones de su zona con 23 puntos y es escolta de Independiente Rivadavia de Mendoza, que lidera con 26. Viene de ganarle 3 a 0 a Belgrano como local en la que fue su mejor actuación en lo que va del año. La Academia, por su parte, se ubica sexta con 18 unidades y en la última jornada perdió 1 a 0 con su clásico rival, Independiente, en el Libertadores de América.

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Entresemana ambos conjuntos debutaron en la Copa Sudamericana, por la que tienen que volver a jugar en la próxima, por lo que no extrañaría que sus entrenadores cuiden piezas y regulen el desgaste. Por el Grupo H, River empató 1 a 1 con Blooming de Bolivia como visitante, en una cancha en malas condiciones y jugado casi todo el partido con un hombre menos por la expulsión de Lucas Martínez Quarta a los 5′. El miércoles recibirá a Carabobo de Venezuela en el Monumental.

Por el Grupo E, Racing, también de visitante en Bolivia, hizo lo propio al derrotar a Independiente Petrolero por 3 a 1. El miércoles, en su cancha, tendrá un duro compromiso ante Botafogo de Brasil.

River vs. Racing: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 20 (horario argentino) en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.