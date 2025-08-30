Roma le ganó a Pisa con un zurdazo de Matías Soulé, luego de una buena jugada de Dybala

El arribo de Gian Piero Gasperini a Roma provocó un impulso para Matías Soulé, el crack de 22 años, zurdo picante y con recorrido en el fútbol europeo. “Estoy muy a gusto por su estilo, sin regalar la pelota y con las tres líneas del equipo intentando jugar siempre. Antes jugaba más recostado sobre la banda y ahora más tirado hacia el centro y me siento cómodo porque el técnico, además, me pide que esté siempre cerca del área y así voy a convertir más goles”, analizaba el talento en una entrevista a la agencia ANSA, siempre cerca del gusto de Lionel Scaloni, el entrenador de la selección argentina.

La salida de Claudio Ranieri le abrió una puerta al argentino, que ahora pisa fuerte en el equipo de la capital. “Quiero seguir creciendo y mejorando y este es el camino para lograrlo. El campeonato pasado tuve más confianza, pero ahora siento que con Gasperini lo haré mejor todavía porque me da mucha libertad y me permite expresar mejor mis características”, sostiene el zurdo, figura en un sábado especial.

Con un gol con su sello, Roma se impuso por 1 a 0 sobre Pisa, como visitante, por la segunda fecha de la Serie A. Aunque el partido comenzó complejo para el equipo de Gasperini, con un rival recién ascendido que sorprendió en los primeros minutos, la jerarquía del equipo visitante inclinó la balanza.

Paulo Dybala entró y le cambió la cara a la Roma Gabriele Maltinti - Getty Images Europe

El desarrollo del primer tiempo mostró a un Pisa decidido, que incluso estuvo cerca de abrir el marcador con dos ocasiones claras del delantero Henrik Meister. Sin embargo, la solidez defensiva y la figura del arquero Mile Svilar mantuvieron en cero el arco de la Roma, según el apunte de la agencia Noticias Argentinas.

El cambio del equipo de Gasperini llegó en la segunda mitad con el ingreso del cordobés Paulo Dybala, que le dio mayor fluidez y peso ofensivo al equipo. A los 10 minutos de la segunda mitad, una jugada iniciada por el propio ex jugador de Instituto terminó en los pies del delantero Evan Ferguson, que asistió a Soulé. Definición de primera y de zurda.

Los elogios no tardaron en llegar. “Dybala brilla, Soulé marca”, tituló la Gazzetta dello Sport. Y el copete de la crónica es alentador. “Los Giallorossi celebran. Un gol de Soulé en la segunda parte le da a la Roma tres puntos cruciales en Pisa. Contra un equipo enérgico, sorprendido por la calidad de Dybala, quien asistió al gol de la victoria de su compatriota nada más entrar, se aseguran su segunda victoria de la temporada tras su triunfo en el Olímpico contra Bolonia. Y miran al futuro con renovado optimismo, mostrando un juego sólido y una clara mentalidad ofensiva bajo la dirección de Gian Piero Gasperini".

Pocos minutos después, Soulé volvió a marcar, pero el árbitro anuló el gol por una mano previa. Roma suma dos victorias consecutivas y se encuentra en el segundo lugar, con seis puntos. Por el lado del Pisa, solo cuenta con una unidad y se posiciona en el decimocuarto lugar.

Goalscorer Matias Soulé is the Panini Player of the Match! 🏆#PisaRoma pic.twitter.com/UaXILyYe6Q — Lega Serie A (@SerieA_EN) August 30, 2025

Napoli, agónico

Mientras tanto, Napoli, vigente campeón del fútbol italiano, sufrió muchísimo para ganarle al Cagliari (1-0), al que solo pudo batir en el descuento final, este sábado en la segunda jornada de la Serie A, donde el equipo de Antonio Conte se puso como líder provisional.

Con un pleno de 6 puntos, los napolitanos comandan la tabla a la espera del resto de los partidos del fin de semana y especialmente a lo que haga su gran rival, el Inter de Milán, que recibe este domingo en el Giuseppe Meazza al Udinese.

El mediocampista camerunés Frank Anguissa fue el “héroe” de la velada en el estadio Diego Maradona, con ese gol liberador en el 90+5.