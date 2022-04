“Sabemos contra los monstruos que jugamos”: Chacho Coudet y los tres penales para Real Madrid ante Celta

Después de perder el clásico ante Barcelona con una sonora goleada, y en vísperas de visitar el miércoles próximo a Chelsea por la ida de los cuartos de final de la Champions League, Real Madrid dio otro paso hacia el título de la Liga de España con un triunfo ligado a los penales. De visitante venció 2-1 al Celta de Eduardo Coudet, con dos goles de penal de Karim Benzema, más un tercer penal -el segundo de los tres- que el arquero argentino Matías Dituro le atajó al delantero francés. La controversia se planteó porque la victoria se concretó con el último penal, el más dudoso de todos, a los 24 minutos del segundo tiempo.

El Celta del Chacho navega por la mitad de la tabla, casi en una situación neutra, sin apremios por el descenso, pero tampoco sin mucho margen para ilusionarse con una clasificación a las copas europeas. Las opiniones están divididas en tierra gallega sobre la gestión del entrenador argentino. Hay disconformes, pero también están los que creen que extrae lo que puede de los recursos que tiene.

Karim Benzema convierte el primer penal de los tres que ejecutó Lalo R. Villar - AP

Real Madrid es el equipo de la Liga con más penales a favor sancionados: 10. Le sigue Valencia, con 8. En el saldo penales a favor (10) y en contra (3), está igualado con Barcelona (7 y 0). Desde la temporada 1957/58 que Real Madrid no disponía de tres penales en un encuentro por la Liga; casualmente también fue frente a Celta. Al equipo del Chacho tampoco le convalidaron por intermedio del VAR un gol de Tiago Galhardo por un off-side activo de Iago Aspas, que se interpuso a un cierre de David Alaba. Ya en esta situación a Coudet se lo vio quejándose al cuarto árbitro.

En la conferencia de prensa, Coudet hizo un acto de autocontrol: “Hay que hablar con muchísimo cuidado porque uno puede ser sancionado. Intento ser lo más coherente posible. Los más indicados son ustedes, los periodistas. Les soy sincero, el segundo penal (supuesto foul de Murillo a Rodrygo) no lo vi todavía. El primero me pareció muy dudoso (carga desde atrás de Nolito a Militao) y el tercero (Mendy se engancha con Vázquez), nada. En la repetición, cuando se ve de frente, se ve cómo Kevin (Vázquez) está sacando el pie. Necesitamos alguna vez alguna revisión. Sabemos el club que somos, sabemos a veces contra los monstruos que jugamos”. En el último penal, el ex DT de Racing reclamó que interviniera el VAR para que el árbitro Pablo González Fuertes revisara la falta que había cobrado. Pero la asistencia tecnológica se declaró prescindente en esa acción.

Coudet y su apasionada manera de seguir los partidos, este sábado ante Real Madrid MIGUEL RIOPA - AFP

Coudet evitó dejarse llevar por el enojo y hasta se permitió una ironía: “Deben estar muy contentos Sevilla y Barcelona”. El mejor futbolista de Celta, Iago Aspas, fue más filoso ante los micrófonos: “Al árbitro solo le faltó pitar un cuarto penal para que lo pateara él”. El Chacho no quiso desatar una caza de brujas: “Creo en los arbitrajes más que nunca. Hay una herramienta (VAR) y en la utilización no nos tocó salir beneficiados, como casi siempre. Quizás es suerte, es destino. No lo sé”.

Celta igualó el primer penal de Benzema con un gol de Nolito. Con los dos tantos, el francés suma 216 en la Liga de España y alcanzó a Alfredo Di Stéfano en el tercer puesto de los artilleros históricos de Real Madrid. La lista la encabeza Cristiano Ronaldo, con 312, seguido por Raúl, con 228.

El triunfo de Real Madrid, a puro penal