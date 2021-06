San Lorenzo entra en el cambio: abre y cierra etapas para los “hombres de la casa”

La actualidad de San Lorenzo tiene un punto en común: varios de los momentos que transcurren en los últimos días en el Ciclón se unifican con la presencia de viejas glorias del club o exponentes que en otras épocas supieron lucir los colores azulgranas. Por un lado, este jueves asumió la dirección técnica Paolo Montero, quien llegó a Boedo de la mano del flamante manager Mauro Cetto, que supo vestir la camiseta azulgrana. También pegó la vuelta Néstor Ortigoza, protagonista histórico en la gesta de la Copa Libertadores 2014. Otro ídolo como Sebastián Torrico espera por renovar su contrato. Finalmente, en el medio de una profunda reestructuración, en las últimas horas la institución decidió terminar con los vínculos de Leandro Romagnoli y Alberto Acosta, quienes habían sido parte de la Secretaría Técnica, junto con Hugo Tocalli, que renunció hace poco más de un mes.

El uruguayo Montero –acompañado por sus ayudantes de campo Marcelo Otero y Juan Iraola– pisó ayer la Ciudad Deportiva, firmó un contrato hasta diciembre de 2022 y le dio comienzo a una nueva pretemporada, que en el día inicial contó con 32 futbolistas, varios de ellos juveniles. La mala noticia en la jornada inaugural fue que el testeo rápido por coronavirus arrojó un positivo: el mediocampista Agustín Martegani, que se encuentra asintómatico y ya está aislado en su domicilio.

Montero, ex jugador de San Lorenzo (tuvo un breve paso en la temporada 2005-2006 y disputó 14 partidos) afrontará su gran desafío como entrenador a los 49 años. Antes estuvo en Peñarol –un interinato de tres partidos–, Boca Unidos de Corrientes, Colón de Santa Fe, Rosario Central y Sambenedettense, de Italia. Está confiado en que logrará controlar al plantel, uno de los temas de mayor conflicto en los últimos tiempos en Boedo. “La menor preocupación que tengo es el vestuario. Nunca entro, pero si lo hago, es porque hay un problema que los líderes no pudieron resolver”, remarcó hace algunos días. “Lo importante es no ser falso”, añadió.

El gran artífice de la llegada de Montero a Boedo es Cetto, otro de los campeones en la Libertadores 2014. Ambos se conocen desde sus días en Rosario Central en las mismas funciones que hoy desempeñan. De hecho, el propio presidente Horacio Arreceygor admitió que su candidato para el cargo de entrenador había sido Pablo Guede, quien tuvo un paso por el club azulgrana en 2016 y celebró la Supercopa Argentina. “Honestamente, creo que Paolo es el técnico correcto porque coincide con lo que pretendemos. Es frontal, sabe llegarle a jugador y vistió camisetas importantes. Siempre supo manejar bien la presión”, indicó Cetto en diálogo con San Lorenzo Primero.

El manager, también, fue quien insistió en la vuelta de Ortigoza, el volante de 36 años que convirtió el gol histórico frente a Nacional (Paraguay) que le dio al Ciclón su primera Libertadores. “No vengo a pasear ni a hacer la plancha, vengo a pelear un puesto”, expresó. El veterano mediocampista dejó atrás su paso por Estudiantes, de Río Cuarto, y regresó a Boedo luego de tres años y medio. Tendrá el doble rol de ser jugador y también referente para buscar aportar calma en ese clima interno que estuvo convulsionado en los últimos años. “Sabía que iba a volver, que me iba a retirar en San Lorenzo”, dijo feliz.

Otro de los puntos a resolver es la situación de Sebastián Torrico. A los 41 años, el arquero mendocino quiere firmar su último vínculo contractual para retirarse en Boedo, pero aún no hay un acuerdo. “Sebastián es la prioridad para el puesto. Ojalá que pueda renovar y seguir con nosotros, es nuestra intención”, afirmó Cetto. El tema surge de vital relevancia porque Fernando Monetti está a un paso de irse del Ciclón y José Devecchi ya se marchó a Aldosivi, de Mar del Plata.

Néstor Ortigoza, un histórico que volvió a San Lorenzo para terminar su carrera; a los 36 años, el mediocampista es uno de los preferidos de la gente Twitter @SanLorenzo

Siempre en la línea de los ídolos azulgranas, dentro de esta reestructuración, en las últimas semanas tanto Alberto Acosta como Leandro Romagnoli perdieron espacio y poder de decisión en el club. Así, en estos tiempos de cambios, San Lorenzo decidió cortar sus vínculos. El ex volante dirigió los últimos encuentros tras la salida de Diego Dabove y se barajó la posibilidad de que continuara en el cargo, pero todo se desvaneció tras la llegada de Cetto. Arreceygor se reunió con ellos –también estuvo presente el tesorero Carlos Rosales– y les informó los nuevos planes. Con escasa comunicación entre las partes, según se supo, Romagnoli se marchó muy molesto por las formas en que se trató el tema. Ambos estaban sin contrato desde enero, aunque lógicamente seguían cobrando sus salarios.

Arreceygor fue tajante en cuanto a la realidad que atraviesa San Lorenzo. “Nosotros estamos en una reconstrucción presupuestaria muy grande y a partir de ahí veremos la conformación del plantel para una sola competencia que tenemos en el próximo semestre”, expresó. Es que, a diferencia del resto de los equipos grandes de la Argentina, el Ciclón sólo disputará el torneo local, dado que ya fue eliminado de la Libertadores, Sudamericana y la Copa Argentina. El recorte presupuestario rondará el 40%. Y dentro de los éxodos aparecen varios nombres: Fabricio Coloccini –otro de los históricos, tiene posibilidades de sumarse a Aldosivi–, Diego Braghieri, Víctor Salazar, Franco Troyansky y Lucas Melano. Además, dos jugadores que transitan un buen presente están siendo sondeados de distintos clubes: Juan Ramírez y Franco Di Santo. Este último, de hecho, sigue en la mira de Boca para reforzar su ataque.

San Lorenzo se entrena este viernes y sábado en la Ciudad Deportiva. Luego continuará en Pilar, hasta el 30 de junio, el lapso más exigente de la pretemporada en doble turno. Así se presenta este nuevo desafío: entre algunos referentes que se van y otros que van iniciando un nuevo camino en Boedo. La reestructuración asoma con fuerza.