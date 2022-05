San Lorenzo: un clima interno muy caliente y a pura desconfianza que el golazo de un juvenil no logró disipar

Con el empate frente a Racing por 1 a 1, San Lorenzo cerró su participación en la Copa de la Liga inmerso en un clima interno caliente. Con apenas tres partidos ganados sobre los 14 disputados, lo que viene será clave en el futuro de los azulgranas, que acumulan 13 compromisos sin celebrar un clásico como local.

Convulsionado política, económica y deportivamente, en Boedo esperan que Marcelo Tinelli haga formal la renuncia a la presidencia que por ahora sólo fue expuesta en las redes sociales. En parte, las últimas noticias alcanzaron para descomprimir el tenso clima con la gente. A diferencia de los últimos encuentros en el Nuevo Gasómetro, no abundaron los insultos a los directivos y sí el aliento a los jugadores. Y aplausos al golazo de Agustín Martegani, un volante que se convirtió en una de las pocas buenas noticias del primer semestre de 2022.

El clima en San Lorenzo es tal que en el homenaje a Cerutti no participaron los dirigentes, sino sus compañeros y familia Fotobaires

Ahora, ¿cuáles serán los pasos a seguir? Matías Lammens habló. “Mi ciclo en San Lorenzo ya se terminó. Siempre estaré cuando el club me necesite, pero mi idea es no participar de las elecciones”, dijo el ministro de Turismo y Deportes de la Nación en un acto en El Calafate. El ex presidente azulgrana ratificó lo que ya había expuesto en sus redes sociales, donde convocó a las agrupaciones opositoras para ser parte de la designación del nuevo Consejo de Futbol y de la elección del entrenador que dirigirá el próximo certamen, que empezará el 3 de junio.

“Creo que lo ideal es llamar a un gran consenso, convocando a la oposición. Lo mejor sería contar con un buen mercado de pases y una elección del próximo cuerpo técnico que le permita a San Lorenzo tener un buen segundo semestre”, añadió. En tanto, desde la oposición piden que Tinelli ratifique legalmente su decisión de renunciar y que las medidas que se adopten -elecciones anticipadas, por ejemplo- sean concretas. Que tomen un estado formal. “Ahora debemos acordar la fecha y establecer la convocatoria por la vía institucional de manera urgente”, indicó César Francis, vocal opositor que forma parte de la comisión directiva. En este contexto, asoma vital la asamblea presencial en la sede de Avenida La Plata para el próximo jueves 12 de mayo. Por cuestiones estatutarias, se calcula que el sufragio podría ser cerca de fin de año.

Fernando Berón volverá a las divisiones menores LA NACION/Mauro Alfieri

Más allá de los comunicado específicos de Tinelli y Lammens en las últimas horas, en San Lorenzo hay mucho por decidir. Día tras día se suceden las reuniones internas. Primero, según deslizaron, se va a conformar un Consejo de Fútbol. Del mismo podrían participar algunos directivos y Fernando Berón -quien condujo al equipo en la recta final de la Copa de la Liga tras la partida de Pedro Troglio-. Asimismo, se habla de la llegada de ex futbolistas azulgranas como Mario Rizzi y Pablo “Pitu” Barrientos. Luego será el turno de elegir un entrenador. Por ahora, Néstor Gorosito es el nombre que más fuerte suena en las internas del oficialismo. Sin embargo, Gabriel Pellegrino, el presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata, dio a conocer su postura: “Se entiende que lo llamen, pero nos gustaría que se respete el contrato. Que Pipo salga campeón acá y en diciembre se vaya a San Lorenzo”, expresó en radio Colonia.

Pipo Gorosito, el DT de Gimnasia, un candidato natural en el Ciclón Fotobaires

En la zona 1, el Lobo todavía mantiene sus chances de avanzar a los cuartos de final. Lo cierto es que el Ciclón también deberá rearmar el plantel para un nuevo torneo que comenzará en los primeros días de junio. Precisará refuerzos de jerarquía para sumar al grupo de futbolistas que afrontó las últimas fechas del torneo, muchos de ellos juveniles que están dando sus primeros pasos en el máximo nivel. Deberán analizar quiénes continuarán. Ezequiel Cerutti, por ejemplo, finaliza su vínculo el 30 de junio. Frente a Racing, uno de los futbolistas más aplaudidos por el público cumplió 100 partidos en el club. Una curiosidad: la camiseta enmarcada no se la entregaron los dirigentes, sino Sebastián Torrico, Néstor Ortigoza y Nicolás Blandi.

Más aplausos y menos reproches: en San Lorenzo, las renuncias y salidas generaron cierto alivio LA NACION/Mauro Alfieri

Después de varias flojas campañas, y si bien la situación aún no es asfixiante, el promedio para la temporada 2023 quedó sensiblemente debilitado. Una de las tantas razones por las que San Lorenzo precisa de planes y reestructuración.