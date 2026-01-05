Selección argentina: cuándo juega y todos los compromisos de 2026

2026 es un año de mucha actividad para la selección argentina, con dos compromisos muy relevantes como lo son la Finalissima vs. España y el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 donde buscará defender el título que consiguió en Qatar 2022.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni tiene oficializados cuatro partidos. El primero será el mencionado frente a la Furia Roja el 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha por el título intercontinental entre los campeones de América y Europa. Los otros tres corresponden a la etapa de grupos de la Copa del Mundo y serán vs. Argelia, Austria y Jordania.

Lamine Yamal y Lionel Messi se enfrentarán por primera vez en la Finalissima 2026 Canchallena

Partidos confirmados de la selección argentina en 2026

*Los horarios corresponden a la Argentina.

Finalissima

España vs. Argentina - Viernes 27 de marzo a las 15 en el estadio Lusail de Doha, Qatar.

Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026

Grupo J

Fecha 1

Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas, Estados Unidos.

Fecha 2

Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos.

Fecha 3

Jordania vs. Argentina – Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos.

Sedes y horarios de los partidos de Argentina para el Mundial 2026

Esos cuatro juegos son los únicos que, de momento, están oficializados y puestos en el calendario. Sin embargo, la albiceleste puede disputar otros 14 partidos, aunque es probable que sean menos. Un máximo de cinco de ellos serían en la Copa del Mundo, lo cual dependerá de su actuación. Si accede a las semifinales, se garantizará ese número porque luego tendrá la definición o el cotejo por el tercer puesto.

Los otros nueve posibles son amistosos a organizar. El primero sería luego de la Finalissima ante España, en la primera de las cinco fechas del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales. En la cuarta ventana, es decir en septiembre, después del Mundial, tendrá espacio para jugar cuatro partidos extraoficiales, pero es probable que afronte un máximo de dos.

La agenda de la selección argentina de Lionel Scaloni tiene compromisos muy importantes en 2026 Agencia AFP

La última fecha FIFA, en tanto, será entre el 9 y 17 de noviembre de 2026 y contará con disponibilidad para dos amistosos. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es la encargada de conseguir rivales para cada uno de los encuentros amistosos, tanto los de antes de la cita ecuménica como los que deberá disputar después en el inicio de un nuevo proceso rumbo a la Copa del Mundo 2030.