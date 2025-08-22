Sin mucho análisis, Marcelo Gallardo mostró su “alivio” por la clasificación de River a octavos: “Todo era oscuro”

Después de la sufrida victoria de River ante Libertad para clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo dio una corta y concisa conferencia de prensa en la que sintetizó su análisis del partido en que su equipo “intentó jugar de igual a igual” después de la expulsión de Giuliano Galoppo y eso le generó nerviosismo. En este contexto expresó su alivio por la clasificación y por haberlo hecho a través de los penales.

“Arrancamos muy bien. En los primero 30 minutos hicimos lo que teníamos pensado, ante un rival que jugó muy bien. Después del gol nuestro seguimos así pero después nos quedamos y perdimos el control. El gol de pelota parada nos hizo daño”, comenzó Gallardo.

En cuanto al segundo tiempo, el director técnico del Millonario destacó que la expulsión de Galoppo “cambió todo” y explicó: “Seguimos con un hombre menos intentando seguir jugando igual. Estar en nuestra cancha con el deseo de ganar nos hizo confundir. Es muy difícil dominar un partido así. De todos modos, los jugadores pusieron lo que había que poner. Finalmente, se nos dio una para este lado en los penales, donde todo era oscuro”.

"UNA VEZ PARA ESTE LADO NO ESTABA MAL" Marcelo Gallardo tras los penales ante Libertad en la CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/uWZJyX2mRP — SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025

Gallardo manifestó su alivio por haber conseguido la clasificación tras un partido en el que el equipo no jugó como a él le gusta y tuvo grandes posibilidades de quedar eliminado. Asimismo, se sacó de encima la mochila de los penales, una instancia que suele complicar a River, donde perdió contra Platense por el torneo argentino y contra Talleres por la Supercopa Intercontinental. “Teníamos una mala energía y la gente contagió y se puso a ayudar al equipo en ese momento. Finalmente se dio. Una vez para este lado no estaba mal”, indicó.

Sobre el cruce ante Libertad, el entrenador también consideró que el planteo de River estuvo condicionado por la lesión de Paulo Díaz, la molestia que sufrió Sebastián Driussi y la expulsión de Galoppo. “Lograron que no lleguemos del todo bien. Reconozco que jugamos muy bien la primera media hora y después se desequilibró. Robert Rojas nos vino a hacer el gol y parecía que todo iba a salir mal. El análisis futbolístico del segundo tiempo pasó a segundo plano, hubo mucho nerviosismo y deseo de ganar en inferioridad numérica. Bienvenida sea esta noche sufrida”, continuó.

A modo de cierre de la conferencia, Gallardo anticipó el cruce ante Palmeiras y lo definió como “un rival candidato a ganar la Copa Libertadores”. “Nos vamos a medir llegando de la mejor manera. Tenemos mucha expectativa de llegar mejor de lo que estamos hoy”, adelantó.

Marcelo Gallardo y la SUFRIDA clasificación de River ante Libertad en Cuartos de final... ¿Era esta la noche para sufrir? pic.twitter.com/xq3xDKOgSE — SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025

Por último, se despidió de la prensa y volvió a expresar su alivio por la dura clasificación: “Voy a disfrutar de esta noche porque la moneda cayó para este lado y no está mal. Tenemos que mejorar y tener mayor regularidad en el juego. Hay que hablar con los jugadores y corregirlo”.

River se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores después de derrotar por 3-1 en los penales a Libertad, de Paraguay, tras el empate 1-1 en el tiempo reglamentario. La serie, que había comenzado la semana pasada con un 0-0 en Asunción, quedó igualada y ambos equipos se midieron desde los doce pasos. Armani se vistió de héroe y le tapó el tiro a Marcelo Fernández, mientras que el conjunto paraguayo erró otros dos más: uno fue al palo y otro afuera. En el Millonario, en tanto, convirtieron Nacho Fernández, Borja y Martínez Quarta.

Durante los 90 minutos, River se había puesto en ventaja con un gol de palomita de Sebastián Driussi y, minutos más tarde, le empató Robert Rojas, el Sicario, un exjugador del club, y se quedó con uno menos por la expulsión de Giuliano Galoppo en el segundo tiempo.