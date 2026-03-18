Sorteo de la Copa Sudamericana 2026: día, horario, TV y cómo ver online

La Copa Sudamericana 2026 conocerá este jueves la conformación de los grupos. El sorteo se llevará a cabo en Luque, Paraguay, en la sede de la Conmebol, a partir de las 20 de la Argentina. El azar determinará cómo queda armada cada zona y por ende, se conocerá el camino inicial de cada uno de los clasificados. Participarán de esta edición seis clubes argentinos: River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra

Los 32 participantes estarán distribuidos en cuatro bombos diferentes de acuerdo al ranking de la Conmebol de diciembre de 2025. Todos los integrantes del primer pelotón, entre los que se encuentran el Millonario y la Academia, encabezarán las zonas A, B, C, D, E, F, G y H, y se enfrentarán a un oponente de cada uno del resto de los copones con una excepción: no puede haber dos equipos de un mismo país en el mismo grupo, salvo que uno de ellos provenga de las Fases Previas.

River, al igual que Racing y varios brasileños, será cabeza de serie en el sorteo de este jueves LUIS ROBAYO - AFP

Cómo ver online el sorteo de la Copa Sudamericana 2026

La ceremonia se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y Fox Sports, como así también por streaming en Disney+ Premium y el canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar los canales deportivos directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

Fox Sports.

ESPN.

Disney+ Premium.

Canal de YouTube de la Conmebol.

En los últimos dos años, la Copa Sudamericana quedó en manos de equipos argentinos Archivo

Bombos de la Copa Sudamericana 2026

Bombo 1: River, Atlético Mineiro, San Pablo, Racing, Gremio, Olimpia, Santos y América de Cali.

River, Atlético Mineiro, San Pablo, Racing, Gremio, Olimpia, Santos y América de Cali. Bombo 2: San Lorenzo, Bragantino, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco da Gama, Cienciano y Tigre.

San Lorenzo, Bragantino, Palestino, Millonarios, Caracas, Vasco da Gama, Cienciano y Tigre. Bombo 3: Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City Torque, Deportivo Cuenta, Independiente Petrolero y Macará.

Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City Torque, Deportivo Cuenta, Independiente Petrolero y Macará. Bombo 4: Alianza Atlético, Barracas Central, Deportivo Riestra, Recoleta, Juventud Las Piedras, Botafogo, Carabobo y O’Higgins.

🙌🔝 ¡Los bolilleros del sorteo de la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Sudamericana! El jueves se define el camino a la #LaGranConquista pic.twitter.com/0AyCJ4N4eA — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) March 13, 2026

Calendario de la Copa Sudamericana 2026

Sorteo Fase de Grupos: 19 de marzo de 2026.

19 de marzo de 2026. Fase de Grupos: 8 de abril al 28 de mayo de 2026.

8 de abril al 28 de mayo de 2026. Sorteo Play-offs (16avos de final): Semana del 6 de junio.

Semana del 6 de junio. Play-offs (16avos de final): 22 al 30 de julio de 2026.

22 al 30 de julio de 2026. Octavos de Final: 12 al 20 de agosto de 2026.

12 al 20 de agosto de 2026. Cuartos de Final: 9 al 17 de septiembre de 2026.

9 al 17 de septiembre de 2026. Semifinales: 14 al 22 de octubre de 2026.

14 al 22 de octubre de 2026. Final: 21 de noviembre de 2026.

Al igual que en los últimos años, la final será a partido único en una sede neutral que se dará a conocer en los próximos meses. En la última edición se cruzaron Lanús y Atlético Mineiro en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, con triunfo del Granate por penales. Desde que la definición dejó de ser a ida y vuelta como el resto de los partidos del torneo, en 2019, se consagraron clubes de tres países diferentes: Argentina (Defensa y Justicia en 2020, Racing en 2024 y Lanús en 2025), Ecuador (Independiente del Valle en 2019 y 2022, y Liga de Quito en 2023) y Brasil (Atlético Paranaense en 2021).