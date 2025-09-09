Tabla de posiciones de las Eliminatorias, en vivo: así se juega la fecha 18

Este martes se disputa de manera íntegra la última fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, en la que se definirá qué selección continental disputará el repechaje: Venezuela o Bolivia. Las demás, las que sacaron pasaje directo, ya están definidas. Todos los detalles del certamen, incluyendo el minuto a minuto de cada encuentro, la tabla de posiciones y los goleadores, están disponibles en canchallena.com.

La selección argentina, a la que ningún rival puede arrebatarle el primer lugar, visitará a Ecuador, ya clasificado pero con la ilusión intacta de superar al vigente equipo campeón del mundo y bicampeón de América. Es el único de los cinco encuentros correspondientes a la 18° jornada que iniciará a las 20 (horario argentino). Los cuatro restantes comenzarán a las 20.30.

En el encuentro de la primera ronda la selección argentina le ganó a Ecuador 1 a 0 en el Monumental Santiago Filipuzzi

Los dos compromisos más atractivos, al menos por lo que hay en juego, son Venezuela vs. Colombia y Bolivia vs. Brasil. Si la Vinotinto gana, se clasificará al repechaje sin importar lo que ocurra en el otro encuentro. Si empata o pierde, la Verde se quedará con ese boleto únicamente si derrota a la Verdeamarela. ¿El aliciente para el conjunto boliviano? Juega como local en la altura de La Paz, donde acumula cuatro victorias en lo que va de las Eliminatorias y donde en general puede hacerse fuerte.

Los otros dos encuentros a disputarse son Perú vs. Paraguay y Chile vs. Uruguay. En ambos casos, ninguna de las selecciones juega por algo más que los tres puntos. La Albirroja y la Celeste ya se aseguraron sus respectivos cupos de los seis cupos directos disponibles para la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para el Mundial 2026; mientras que el conjunto incaico y la Roja ya no tienen chances se clasificarse.

Gustavo Alfaro llevó a Paraguay a un Mundial luego de tres ediciones consecutivas ausente Fernando Vergara - AP

Así se juega la última fecha de Eliminatorias

Martes 9 de septiembre

20: Ecuador vs. Argentina - Estadio Monumental Banco Pichincha - Telefé, TyC Sports y TyC Sports Play.

20.30: Venezuela vs. Colombia - Estadio Monumental de Maturín - DSports.

20.30: Perú vs. Paraguay - Estadio Nacional del Perú - DSports 2.

20.30: Bolivia vs. Brasil - Estadio Municipal de El Alto - TV a confirmar.

20.30: Chile vs. Uruguay - Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos - TV a confirmar.

Tras la modificación de la FIFA sobre la cantidad de equipos que participarán de cada Copa del Mundo a partir de 2026 (serán 48, a diferencia de los 32 participantes de los últimos siete Mundiales), el proceso de clasificación en cada Federación miembro también cambió. En la Conmebol se mantuvo el formato de juego, pero no así la cantidad de cupos: pasó de tener cuatro y medio a seis y medio (seis directos y uno por repechaje).

Las 10 selecciones pertenecientes a la Conmebol (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) jugaron todas contra todas a ida y vuelta, por lo que, con los partidos de este martes habrán disputado 18 cada una. Las que culminaron entre el primer y el sexto puesto se clasificaron de manera directa al Mundial mientras que la que termine en el séptimo lugar deberá afrontar un repechaje ante un seleccionado de otra confederación.