Un hincha de Huracán intentó golpear a un jugador de San Lorenzo en la previa del partido

Un hincha de Huracán intentó agredir este domingo al delantero de San Lorenzo Diego Herazo minutos antes del inicio del clásico disputado en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en Parque Patricios, y casi logra impactarlo.

El episodio, que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales, dejó al descubierto la escasa distancia entre el sector ocupado por el público local y el área por la que circulaban los futbolistas.

La secuencia ocurrió cuando los jugadores del conjunto azulgrana regresaban al vestuario tras completar la entrada en calor. Desde las tribunas, algunos simpatizantes locales lanzaron insultos y silbidos, mientras apenas dos agentes de seguridad privada intentaban contenerlos.

INCREÍBLE MOMENTO EN EL DUCÓ: San Lorenzo se retiraba de la entrada en calor y un hincha ¡tiró una piña! desde la tribuna. 😳🤯 pic.twitter.com/u0KCnxG9PY — SportsCenter (@SC_ESPN) February 8, 2026

En ese contexto, al paso del plantel visitante, un hincha estiró el brazo por encima del vallado e intentó golpear a Herazo. El manotazo terminó por impactar contra un cartel, aunque pasó cerca de la cabeza del futbolista.

El incidente no pasó a mayores. El plantel de San Lorenzo logró ingresar al vestuario sin nuevos inconvenientes y el encuentro se disputó con total normalidad. Dentro del campo de juego, "El Globo" se impuso por 1 a 0 gracias a un tanto del ecuatoriano Jordy Caicedo al inicio del segundo tiempo. Con este resultado, Huracán suma cinco puntos, ubicándose en la octava posición, mientras que San Lorenzo tiene seis y ocupa el séptimo lugar.

El desarrollo del partido

En los primeros minutos, el equipo dirigido por Diego Martínez intentó asumir el protagonismo mediante las proyecciones del lateral Vera. San Lorenzo se replegó cerca de su arquero Gill, aunque procuró salir rápido de contraataque. En su primer córner a favor, Cuello ganó en el área y ensayó una volea que se fue muy desviada.

Huracán también generó peligro con algunos envíos directos, como un pelotazo frontal de Weller para el pique de Caicedo, que definió desviado a la carrera superados los 20 minutos de la primera etapa. A lo largo del primer tiempo, sin embargo, escasearon las jugadas claras y las acciones elaboradas.

Huracán vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026 San Lorenzo

La paridad se quebró a los cinco minutos del complemento: tras un lateral desde la derecha, llegó el centro de Ojeda y Jordy Caicedo, que le ganó la posición a Herrera y conectó un cabezazo cruzado para vencer a Gill. El delantero ecuatoriano anotó en las cuatro fechas del certamen.

San Lorenzo estuvo cerca de igualar a los 16 minutos, cuando Cuello aprovechó un cabezazo de Rodríguez que lo habilitó y remató contra el palo derecho de Galíndez. El técnico azulgrana intentó revertir la historia con variantes ofensivas: Luciano Vietto ingresó por Abrego y, más tarde, Herazo reemplazó a Cerutti.

Huracán vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026 Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

Diego Martínez también movió el banco: Hugo Nervo entró por Alejandro Martínez y Juan Bisanz por Cortés. Huracán generó otra ocasión con un tiro libre de Gil que cabeceó Ojeda y controló Gill. A los 36 minutos, Bisanz desperdició un mano a mano tras superar a Herrera y rematar desviado.

Huracán celebró ante su público en un partido con pocas situaciones claras y escasa polémica. El gol de Caicedo alcanzó para quedarse con el clásico y obtener su primera victoria en el Apertura.