Brighton vs. Chelsea fue visto por 2500 espectadores en persona y, autorizado por el gobierno, fue una evaluación para un progresivo regreso del público a los estadios; "lávese las manos", exhorta el cartel luminoso. Fuente: Reuters

Aplausos, cantos, gritos, festejos y lamentos in situ... Este sábado, por primera vez desde la interrupción de la temporada, decretada a mediados de marzo por la pandemia, asistieron espectadores a un partido de fútbol en Inglaterra. Hubo 2500 simpatizantes en un 1-1 amistoso entre Brighton y Chelsea, en el que el arquero argentino Wilfredo Caballero atajó un penal.

"Welcome back, we missed you" ("bienvenidos, los extrañamos"). El mensaje en las pantallas luminosas en las tribunas resumía el sentimiento general. Distanciados entre sí por varios asientos, los concurrentes elegidos entre los abonados de Brighton animaron un estadio con capacidad para 30.000 personas, con cánticos y exclamaciones en los escasos momentos llamativos del encuentro.

"Es un día fantástico, un pequeño paso hacia la normalidad", señaló Graham Potter, enternador de Brighton. "Fue tan bueno volver a ver aficionados, aunque no cambiaran completamente la dinámica del estadio... Creo que hicieron mucho ruido y que estuvieron muy implicados en el partido. Espero que hayan apreciado nuestro desempeño", añadió.

En un estadio con capacidad para 30.000 personas, hubo 2500 prolijamente distribuidas y distanciadas en las gradas. Fuente: Reuters

El gobierno británico había dado el visto bueno durante la semana para que este partido sirviera como prueba para un regreso progresivo de los hinchas a las tribunas, a partir de octubre. El Amex Stadium, de Brighton, fue elegido por sus diversas opciones para entrar y sus zonas espaciosas, que facilitan el establecimiento de distancia física.

Espectadores en las tribunas por primera vez en Inglaterra desde marzo; la nueva normalidad en vísperas del inicio de la Premier League, que será el 14 de septiembre. Fuente: Reuters

Sobre el terreno, Chelsea aprovechó para alinear a dos de sus incorporaciones, el marroquí Hakim Zyiech, procedente de Ajax, y el alemán Timo Werner, que llegó desde Leipzig. El primero fue reemplazado a los 9 minutos de la segunda etapa, y el germano abrió el marcador a los 4 minutos de juego.

Pudo igualar el local en el segundo tiempo, en un primer penal. A los 3 minutos, luego de ingresar desde el banco de suplentes, Caballero desvió el remate.

No obstante, llegó la igualdad de Brighton, y por la misma vía, un minuto antes el final del partido. El arquero argentino, de 38 años, no logró contener el segundo penal.

Wilfredo Caballero ingresó en el segundo tiempo y atajó un penal, pero no logró contener el del 1-1, sobre la hora. Fuente: AFP

Curiosamente, Brighton también recibirá a Chelsea en el primera fecha de la nueva temporada de la Premier League, que por el coronavirus se vio postergada para el 14 de septiembre.

Más allá de los protocolos, la pasión fue ganando protagonismo con el paso de los minutos; parecen juntos, pero los hinchas están lo suficientemente separados. Fuente: Reuters