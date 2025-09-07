Venezuela vs. Colombia, por las eliminatorias sudamericanas 2026: día, horario, TV y cómo ver online

De los dos encuentros de la última fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 en el que habrá un motivo en juego, uno es Venezuela vs. Colombia porque la Vinotinto pelea con Bolivia -recibe a Brasil en simultáneo- por el séptimo lugar de la tabla de posiciones, es decir la clasificación al repechaje. El cotejo se disputará el próximo martes a las 20.30 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por DSports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la antesala del encuentro que se desarrollará en el estadio Monumental de Maturín, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.43 contra 3.25 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.15.

El combinado dirigido por el argentino Fernando Batista quiere quedarse con el séptimo lugar para acceder al repechaje. Acumula 18 puntos gracias a cuatro victorias, seis empates y siete derrotas y llega a la última jornada con una ventaja de una unidad sobre Bolivia, el único equipo que puede privarlo de seguir peleando por ser mundialista por primera vez en su historia.

El panorama le favorece, incluso, con la diferencia de goles. Venezuela tiene -7 y Bolivia, -19. En ese contexto, si Bolivia no derrota a la Canarinha automáticamente los venezolanos obtendrán el boleto a la reclasificación sin importar su resultado. Si los del atiplano se imponen, en tanto, lo obligan a superar a los colombianos.

El subcampeón de la Copa América 2024, en tanto, accedió a la próxima Copa del Mundo tras derrotar en la jornada que pasó a Bolivia 3 a 0 y cerrará su participación en el torneo con el anhelo de arruinarle la fiesta a un seleccionado con el que tiene una especie de “clásico” por la gran rivalidad que hay. El elenco de Néstor Lorenzo marcha quinto en la tabla de posiciones con 25 unidades conseguidas con seis victorias, siete igualdades y cuatro derrotas y puede escalar hasta el segundo lugar, aunque debe ganar y que se le den varios resultados (derrota de Brasil y Uruguay, además de que Ecuador de derrote a la Argentina).

Colombia y Venezuela se enfrentaron en la primera fecha del campeonato con victoria cafetera 1 a 0 con gol de Rafael Santos Borré.