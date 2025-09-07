Bolivia vs. Brasil, por las eliminatorias sudamericanas 2026: día, horario, TV y cómo ver online

La última fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 tiene solo dos partidos en lo que hay un motivo en juego y uno de ellos es el de Bolivia vs. Brasil porque el combinado del altiplano pelea con Venezuela -recibe a Colombia en simultáneo- por el séptimo lugar de la tabla de posiciones, es decir la clasificación al repechaje. El cotejo se disputará el próximo martes a las 20.30 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por TyC Sports 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital TyC Sports Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la antesala del encuentro que tendrá lugar en el estadio Municipal El Alto, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.25 contra 3.20 que cotiza su derrota, es decir una victoria del anfitrión. El empate llega a 3.75.

Los bolivianos sueñan con volver a jugar una Copa del Mundo tras 32 años. La última vez que participaron fue en Estados Unidos 1994 -también lo hicieron en 1930 y 1950- y la ampliación de los cupos de 32 a 48 para la próxima edición les posibilitó llegar a la última jornada con chances de clasificar al repechaje que será en marzo del año próximo.

El combinado dirigido por Óscar Villegas se ubica octavo con 17 puntos producto de cinco victorias, dos empates y 10 derrotas y apunta a quitarle el séptima lugar a Venezuela, que suma 18 tantos gracias a cuatro triunfos, seis igualdades y siete caídas. Por la diferencia de goles (la Vinotinto tiene -7 y Bolivia, -19), a los bolivianos necesitan ganarle a la Canarinha y que Venezuela pierda ante Colombia como local. Ante cualquier otra combinación de resultados, será el elenco de Fernando Batista el que irá a la reclasificación.

El combinado de Carlo Ancelotti ya tiene su boleto a la próxima Copa del Mundo en el bolsillo y apunta a cerrar un torneo irregular con un triunfo para terminar como escolta de la selección argentina. Aun sin tener un presente acorda a su historia, la Verdeamarela está segundo en la tabla de posiciones con 28 puntos conseguidos con ocho victorias, cuatro empates y cinco caídas.

De la mano del entrenador italiano, que se hizo cargo del equipo luego de la estrepitosa caída frente a la albiceleste en el Monumental, Brasil mejoró su nivel y está invicto con tres cotejos sin derrota -una parda y dos victorias seguidas-.

Ambos equipos se enfrentaron en la primera fecha del torneo, en septiembre de 2023, y Brasil goleó 5 a 1 a Bolivia en Belén con dobletes de Rodrygo y Neymar y otro tanto de Raphinha. Víctor Ábrego descontó para el perdedor.