Ver Barcelona vs. Athletic Bilbao online hoy: cómo seguir el partido de la Supercopa de España

Barcelona y Athletic Bilbao se enfrentan este miércoles en el marco de una de las semifinales de la Supercopa de España 2026. El ganador avanzará a la final y se cruzará con Atlético de Madrid o Real Madrid. El partido está programado para las 16 (horario argentino) en el estadio King Abdullah Sport City de Yeda, Arabia Saudita, con arbitraje del español Isidro Díaz de Mera Escuderos y transmisión televisiva por parte del canal 116 de Flow. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Barça se clasificó a este certamen como campeón de LaLiga de España y la Copa del Rey 2024-2025. En el certamen liguero alcanzó la línea de los 88 puntos y superó por cuatro a su inmediato perseguidor, Real Madrid; mientras que en el torneo de eliminación directa derrotó en la final a su clásico rival, el Merengue, por 3 a 2. El conjunto vasco, por su parte, obtuvo su boleto al quedar en el cuarto puesto de LaLiga 2024-2025.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 22 de noviembre del año pasado, por la fecha 13 del campeonato español en curso. En aquella oportunidad, en la vuelta de Barcelona al Camp Nou luego de dos años y medio, el local se quedó con la victoria por un contundente 4 a 0 gracias a un doblete de Ferrán Torres y sendas anotaciones de Robert Lewandowski y Fermín López.

Barcelona vs. Athletic Bilbao: cómo ver online

El encuentro está programado para este miércoles a las 16 (hora argentina) en Yeda, Arabia Saudita, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través del canal 116 de Flow. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Canal 116 de Flow.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Barcelona corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a la final de la Supercopa de España, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.50 contra los 6.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Athletic Bilbao. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 5.20.

Según las apuestas, Barcelona corre con ventaja para quedarse con la victoria ante Athletic Bilbao MANAURE QUINTERO - AFP

Posibles formaciones