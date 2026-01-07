Ver Barcelona vs. Athletic Bilbao online hoy: cómo seguir el partido de la Supercopa de España

El encuentro está programado para este miércoles a las 16 (horario argentino) en el estadio King Abdullah Sport City de Yeda, Arabia Saudita
- 3 minutos de lectura'
Barcelona y Athletic Bilbao se enfrentan este miércoles en el marco de una de las semifinales de la Supercopa de España 2026. El ganador avanzará a la final y se cruzará con Atlético de Madrid o Real Madrid. El partido está programado para las 16 (horario argentino) en el estadio King Abdullah Sport City de Yeda, Arabia Saudita, con arbitraje del español Isidro Díaz de Mera Escuderos y transmisión televisiva por parte del canal 116 de Flow. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.
El Barça se clasificó a este certamen como campeón de LaLiga de España y la Copa del Rey 2024-2025. En el certamen liguero alcanzó la línea de los 88 puntos y superó por cuatro a su inmediato perseguidor, Real Madrid; mientras que en el torneo de eliminación directa derrotó en la final a su clásico rival, el Merengue, por 3 a 2. El conjunto vasco, por su parte, obtuvo su boleto al quedar en el cuarto puesto de LaLiga 2024-2025.
La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 22 de noviembre del año pasado, por la fecha 13 del campeonato español en curso. En aquella oportunidad, en la vuelta de Barcelona al Camp Nou luego de dos años y medio, el local se quedó con la victoria por un contundente 4 a 0 gracias a un doblete de Ferrán Torres y sendas anotaciones de Robert Lewandowski y Fermín López.
Barcelona vs. Athletic Bilbao: cómo ver online
El encuentro está programado para este miércoles a las 16 (hora argentina) en Yeda, Arabia Saudita, y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través del canal 116 de Flow. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- Canal 116 de Flow.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Barcelona corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a la final de la Supercopa de España, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.50 contra los 6.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Athletic Bilbao. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 5.20.
Posibles formaciones
- Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Baldé; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López o Dani Olmo, Raphinha; y Robert Lewandowski o Ferrán Torres.
- Athletic Bilbao: Unai Simón; Jesús Areso o Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aitor Paredes, Íñigo Lekue o Adama Boiro; Íñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar; Iñaki Williams, Oihan Sancet, Nico Williams; y Álex Berenguer o Gorka Guruzeta.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Supercopa de España
Fuera de los convocados. Mala noticia para Real Madrid: Mbappé no estará en Arabia Saudita para la Supercopa de España
"Es una mierda". La fuerte crítica del capitán de Athletic Bilbao sobre jugar la Supercopa de España en Oriente Medio
En el Camp Nou. Horario de Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Liga de España 2025-2026
- 1
Selección argentina: cuándo juega y todos los compromisos de 2026
- 2
Rosario Central le dio la bienvenida a Almirón y despidió por la puerta de atrás a Malcorra
- 3
Torneo Apertura 2026: la AFA dio a conocer las primeras 12 fechas del campeonato
- 4
Manchester United: por qué “explotó” el DT despedido y a quién responsabilizan por la crisis deportiva