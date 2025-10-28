Volcó un micro que llevaba hinchas de Flamengo a la Argentina para el cruce con Racing: hay 46 heridos

De cara al cruce entre Racing y Flamengo por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, un micro que transportaba hinchas del equipo brasileño a la Argentina volcó este lunes en Río de Janeiro, en la autopista Dutra, y ocasionó un incidente en el que resultaron heridas 46 personas, cuatro de ellas en estado grave. Según las autoridades, el vehículo perdió una rueda cuando viajaba cerca de Barra Mansa.

Según informó el medio local O Globo, el micro estaba compuesto por una caravana con miembros de dos grupos organizados y se estrelló en el kilómetro 282 de la carretera BR-116. El Grupo CCR, a cargo de infraestructuras locales, informó que de las 46 víctimas 32 presentaron lesiones leves, 10 moderadas y cuatro graves. Además, el conductor se encuentra en estado crítico y otras dos personas están siendo atendidas en el Hospital Municipal São João Batista de Volta Redonda, y otras en el Hospital Santa Casa.

Algunas personas quedaron atrapadas dentro del micro después del accidente y se reportaron peleas entre hinchas alrededor del vehículo volcado porque algunos robaban pertenencias de los torcedores que estaban adentro del autobús.

El momento en el que volcó el micro que transportaba hinchas de Flamengo

Por consecuencia del vuelco se produjo un cierre total de la carretera a la altura del kilómetro 282 en dirección a San Pablo para que los expertos trabajen. Luego se habilitó un carril y generó una congestión de siete kilómetros. Según el medio citado, se enviará un nuevo micro al lugar del accidente y los hinchas ilesos continuarán con su viaje con destino a Buenos Aires.

De momento, Flamengo no se expresó públicamente sobre lo sucedido, sin embargo, las autoridades se comunicaron con Luiz Furlani, alcalde de Barra Mansa, para tomar medidas, monitorear la situación en el lugar del accidente y quedar a disposición de los servicios de emergencia. También se contactó con la Comandancia General del Departamento de Bomberos y la Policía Federal de Carreteras de Río (PRF).

Flamengo y Racing se enfrentarán este miércoles a las 21:30 por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. En la ida, que se disputó la semana pasada en Río de Janeiro, el equipo brasileño ganó 1 a 0 con un gol en contra de Marcos Rojo y se aseguró la ventaja con la cual llegará al cruce en Avellaneda.